Darosi rimta? Epidemiją paskelbė tarptautinio masto visuomenės sveikatos krize

Gegužės 22 d. duomenimis, Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR) užregistruota daugiau nei 800 Ebolos atvejų, įskaitant daugiau nei 180 mirčių. Šie skaičiai apima tiek įtariamus, tiek laboratorijoje patvirtintus ligos atvejus. Taip pat yra du patvirtinti atvejai ir vienas mirties atvejis Ugandoje – konkrečiai tarp žmonių, kurie neseniai keliavo į KDR.
Ekspertai teigia, kad dėl daugelio veiksnių šį protrūkį labai sunku sustabdyti – ir štai ką reikia žinoti apie situaciją dabar.
Dabartinis Ebolos protrūkis
PSO pareigūnai įtaria, kad Ebolos protrūkis, kurio epicentras yra KDR, galėjo prasidėti maždaug prieš du mėnesius. Anot pareigūnų, pirmasis įtariamas mirties atvejis įvyko balandžio 20 d., o po to greičiausiai nutiko superskleidėjo įvykis – laidotuvėse arba sveikatos priežiūros įstaigoje. „Reuters“ taip pat pranešė, kad medicinos personalas neperdavė pirmojo paciento mėginių tolesniems tyrimams, kai vienos rūšies ebolaviruso testai buvo neigiami.
Šis virusas – žinomas kaip Ebolos virusas arba Zairo ebolavirusas – yra dažniausia Ebolos ligos protrūkių ir mirčių priežastis. Yra dar du kiti virusai, kurie, kaip žinoma, sukelia Ebolos ligos protrūkius: Sudano virusas ir Bundibugyo virusas. Pastarasis yra dabartinio protrūkio priežastis.
Kadangi Ugandoje užregistruota vos keletas su kelionėmis susijusių atvejų, o Vokietijoje gydomas tik vienas amerikietis, užsikrėtęs Kongo Respublikoje, protrūkis tebėra sutelktas Kongo Demokratinėje Respublikoje. Vis dėlto PSO numato didelę tarptautinio plitimo riziką, todėl organizacijos vadovas nusprendė paskelbti nepaprastąją padėtį, iš anksto nesušaukęs komiteto šiam sprendimui aptarti.
„Mūsų nuomone, epidemijos mastas ir greitis reikalavo skubių veiksmų“, – gegužės 19 d. sakė PSO generalinis direktorius Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas.
Virusas, kuriam nėra vakcinos
Viena iš problemų yra ta, kad nėra veiksmingos vakcinos nuo Bundibugyo viruso – kuris sukelia šį protrūkį.
Yra patvirtintų vakcinų nuo Ebolos, tačiau šios vakcinos buvo sukurtos specialiai kovai su Zairo Ebolos virusu, kuris istorijoje sukėlė daugiau protrūkių nei Bundibugyo virusas, sako infekcinių ligų operacijų klinikinė koordinatorė ir asocijuota ligoninės epidemiologė Niujorko universiteto (NYU) „Langone's Tisch“ ligoninėje dr. Madeline DiLorenzo. Didžiausias iki šiol užfiksuotas Ebolos protrūkis, įvykęs 2014–2016 m., buvo susijęs su Zairo Ebolos virusu.
Zairo Ebolos virusas ir Bundibugyo virusas yra genetiškai skirtingi, jų genetinė medžiaga sutampa tik apie 60–70 proc. Baltymas, į kurį taikosi esamos Ebolos vakcinos, yra koduojamas specifinio geno, o to geno seka šiuose dviejuose virusuose skiriasi, teigia M. DiLorenzo.
Tyrimai rodo, kad imuninis atsakas į filovirusus – virusų šeimą, kuriai priklauso Zairo ebolavirusas ir Bundibugyo virusas – pasižymi ribotu kryžminiu reaktyvumu, o tai reiškia, kad imuninis atsakas yra siaurai nukreiptas tik į vieną viruso tipą. Taigi vakcinos, skirtos Zairo virusui, greičiausiai nepadėtų šio protrūkio atveju.
PSO pareigūnai teigia, kad yra perspektyvi eksperimentinė vakcina nuo Bundibugyo viruso – tačiau nėra dozių, skirtų klinikiniams tyrimams. PSO skaičiavimais, šių dozių pagaminimas gali užtrukti nuo šešių iki devynių mėnesių. Kitos kuriamos vakcinos pagaminimas gali užtrukti nuo dviejų iki trijų mėnesių – tačiau jos veiksmingumas nežinomas, nes mokslininkai vis dar laukia laboratorinių gyvūnų bandymų rezultatų.
Ebolos protrūkių metu vakcinos naudojamos žiediniam skiepijimui – kai žmonės, turėję kontaktą su įtariamu ar patvirtintu atveju, yra skiepijami nuo ligos. Jos taip pat gali būti naudojamos tikslinio geografinio skiepijimo tikslais, kai visi tam tikros teritorijos gyventojai yra skiepijami, nes protrūkis yra palyginti koncentruotas toje vietoje arba kontaktų atsekimas yra pernelyg sudėtingas. Neturint Bundibugyo vakcinos, abi šios strategijos šiuo metu yra neįmanomos.
Diagnostikos ir gydymo priemonių trūkumas
Ebolos ligą gali būti sunku nustatyti ankstyvosiose stadijose – iš dalies dėl to, kad pirmieji simptomai yra gana bendri: karščiavimas, nuovargis, bendras negalavimas, raumenų skausmas, galvos skausmas ir gerklės skausmas. Šie simptomai pasireiškia per 2–21 dieną po sąlyčio su ebolos virusu.
Egzistuoja Bundibugyo viruso tyrimai, kuriais kūno skysčiuose ieškoma viruso genetinės medžiagos – šis metodas vadinamas PCR tyrimu. „Tačiau šis tyrimas Bundibugyo virusui nėra plačiai prieinamas, todėl sunku diagnozuoti ir, atitinkamai, sustabdyti viruso plitimą“, – teigia Bayloro Medicinos koledžo infekcinių ligų ir tropinės medicinos docentė dr. Jill Weatherhead.
Net jei tokie testai yra prieinami, gali praeiti kelios dienos nuo simptomų pasireiškimo, kol virusas tampa aptinkamas kraujyje, pažymi M. DiLorenzo – todėl gali prireikti pakartotinių tyrimų. Rekomenduojami mėginiai Ebolos testams yra gyvų pacientų kraujas arba plazma, o mirusių asmenų – burnos ertmės tepinėlis, teigia PSO.
Yra papildomų tyrimų, kuriais galima aptikti Bundibugyo virusą – įskaitant tuos, kurie nustato, ar mėginyje yra filovirusas, užkrečiantis žmones apskritai, nenurodant, kuris iš jų yra. Šie greitieji tyrimai ieško specifinių virusinių baltymų. Tačiau šie tyrimai yra mažiau jautrūs ir gali neaptikti specifinių baltymų, susijusių su Bundibugyo, teigia M. DiLorenzo. „Tai galėjo prisidėti prie vėlyvo dabartinio protrūkio KDR aptikimo“, – sako ji.
Be šių diagnostinių sunkumų, nėra jokių specifinių antivirusinių vaistų nuo Bundibugyo viruso. Egzistuoja laboratorijoje pagaminti antikūnai, patvirtinti Zairo ebolaviruso gydymui – jie padidina išgyvenamumą, prisijungdami prie viruso paviršiaus ir neleidžiant jam užkrėsti ląstelių. Panašūs Bundibugyo viruso gydymo būdai, pasak J. Weatherhead, dar nepasistūmėjo toliau nei laboratoriniai tyrimai ar ankstyvosios stadijos saugumo tyrimai su žmonėmis.
Kas trukdo plitimo stabdymui
Nesant vakcinų ir gydymo, kitos strategijos – pavyzdžiui, užsikrėtusių žmonių artimų kontaktų karantinas – tampa pagrindinėmis priemonėmis siekiant sustabdyti protrūkį, teigia J. Weatherhead. Pacientus gydantys gydytojai, kurie yra įtariami arba žinomi kaip užsikrėtę, taip pat turėtų laikytis griežtų infekcijų prevencijos ir kontrolės protokolų, kad užkirstų kelią tolesniam plitimui.
Ebola plinta per kontaktą su užsikrėtusiojo krauju ir kitais kūno skysčiais, taip pat per užkrėstas paviršius ar medžiagas – pavyzdžiui, drabužius ir patalynę. Tai reiškia, kad, be kitų protokolų, reikia naudoti asmenines apsaugos priemones, kad būtų išvengta purslų ar kito kontakto su užkrėstomis medžiagomis.
Šio protrūkio sustabdymui skirtos strategijos – atvejų nustatymas ir izoliavimas bei griežtų infekcijų kontrolės protokolų taikymas – reikalauja visuomenės sveikatos infrastruktūros. Tačiau KDR ši infrastruktūra yra smarkiai susilpnėjusi. Protrūkio epicentras yra Ituri provincija šiaurės rytų KDR dalyje, kurioje, kaip teigia M. DiLorenzo, jau dešimtmečius vyksta ginkluoti konfliktai, todėl sveikatos sistemoms ten sunku veikti optimaliai.
Niujorko universiteto Tarptautinio bendradarbiavimo centro Kongo tyrimų grupės programų direktorius Joshua Walkeris sako, kad dabartinio protrūkio aplinkybės primena 2018–2020 m. protrūkį, kurio epicentras buvo Šiaurės Kivu provincija, pietuose besiribojanti su Ituri.
Šįkart keletas atvejų užregistruota tiek Šiaurės, tiek Pietų Kivu provincijose, kurių dalys iš esmės yra padalytos tarp KDR vyriausybės ir Ruandos remiamos sukilėlių grupuotės, vadinamos M23. Be to, pastaraisiais mėnesiais Ituri ginkluotų grupuočių tarpusavio smurtas intensyvėja, teigia J. Walkeris. Tuo tarpu pastaraisiais metais smarkiai sumažėjo pagalba šios srities sveikatos priežiūrai. Visi šie veiksniai kartu sunkins prieigą ir vieningo atsako koordinavimą, sako jis.
Neseniai sumažinta užsienio pagalba tik pablogina padėtį, teigia „Oxfam“ direktorius KDR dr. Manenji Mangundu, koordinuojantis atsaką į protrūkį vietoje.
„[JAV tarptautinės plėtros agentūra] USAID buvo pagrindinė donorė Kongo Demokratinėje Respublikoje, ir daugelis pagalbos organizacijų priklausė nuo jos finansavimo, kad galėtų teikti gyvybiškai svarbią pagalbą šalyje, kurią jau buvo nusiaubęs konfliktas, – aiškina M. Mangundu. – Kai praėjusiais metais USAID nutraukė veiklą, rytinė Kongo Demokratinės Respublikos dalis neteko apie 70 proc. humanitarinės pagalbos.“
Po to sekė ir kitų donorų finansavimo sumažinimai, dėl kurių buvo uždaryti medicinos centrai, sumažėjo medicinos priemonių ir bendruomenės sveikatos priežiūros darbuotojų skaičius, taip pat sumažėjo gebėjimas kovoti su epidemijomis. „Finansavimo sumažinimas tiesiogiai nesukelia epidemijų, tačiau jis susilpnina tas pačias sistemas, kurios skirtos užkirsti kelią mažoms krizėms virsti didesnėmis“, – sako M. Mangundu.
Ituri gyventojai dėl konflikto buvo ne kartą perkelti ir dabar turi gyventi perpildytose mokyklose bei bažnyčiose, kur ribotas prieinamumas prie švaraus vandens, sanitarinių sąlygų ir sveikatos priežiūros. Finansavimo sumažinimas tik sustiprina šias esamas problemas.
Tokiomis aplinkybėmis taip pat gali būti sunku įtikinti žmones imtis saugos priemonių, kad būtų apribotas Ebolos viruso plitimas. Pavyzdžiui, bendruomenės tebėra prisirišusios prie savo mirusių artimųjų ir toliau tvarko jų kūnus, o tai didina užsikrėtimo riziką.
Iš praeities protrūkių išmoktos pamokos
J. Walkeris pažymi, kad tarptautinė reakcija į dabartinį protrūkį nulems jo tolesnę eigą.
„2018–2020 m. reakcija į Ebolos protrūkį iš esmės nustūmė į šalį vietinę Kongo sveikatos sistemą, paversdama ją pernelyg trapia ar silpna, kad galėtų būti veiksminga“, – sako jis, remdamasis savo ankstesniais tyrimais. Taigi, reakciją daugiausia koordinavo vietinėms bendruomenėms svetimi asmenys – o tai sukėlė įtarumą.
Kadangi pasauliniai sveikatos lyderiai įspėja, kad šis protrūkis gali išplisti ir paveikti daugiau šalių, M. Mangundu pabrėžia, kad reikia daug daugiau paramos, norint užgesinti epidemiją KDR.
„Šalis turi pajėgumų reaguoti, tačiau trūksta išteklių, kad būtų galima kontroliuoti ir užkirsti kelią plitimui, – sako jis. – Šiuo metu turime finansuoti humanitarinę pagalbą ir remti KDR gyventojus, kol išvengiama krizė nevirstų krize, turinčia kur kas platesnes, pasaulines pasekmes.“
