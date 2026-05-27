Pagaliau paaiškėjo, kodėl tiranozauras turėjo tokias trumpas priekines letenas

Mokslininkai puikiai žino, kad daugelis didelių plėšriųjų teropodų laikui bėgant ėmė įgauti didesnius kūnus, didesnes galvas ir mažesnes, trumpesnes priekines letenas. Tačiau nebuvo žinoma, kodėl šis modelis kartojosi keliose plėšriųjų dinozaurų šeimose, išsibarsčiusiose po visą pasaulį ir atskirtose milijonais metų, sako Charlie Schereris iš Londono universiteto koledžo. Taip pat buvo mažai žinoma apie tai, kaip keitėsi vis sunkesnių kaukolių kaulai, kai jų letenos proporcingai mažėjo.
„Šis straipsnis nagrinėja vieną iš didžiausių teropodų dinozaurų evoliucijos klausimų“, – sako Andre Rowe iš Bristolio universiteto Jungtinėje Karalystėje, kuris nedalyvavo tyrime.
Ch. Schereris ir jo kolegos surinko duomenis apie 85 teropodų rūšių priekinių galūnių ir kaukolių proporcijas, taip pat duomenis apie kūno masę. Tai leido jiems apskaičiuoti kaukolės matmenų ir priekinių galūnių ilgio santykį, taip kiekybiškai įvertinant, kiek mažos buvo priekinės letenos, palyginti su galva. Tada mokslininkai palygino šį santykį su kitais dinozaurų kūno matmenimis, taip pat su kaukolės stiprumo rodikliu, pagrįstu tokiais veiksniais kaip kramtymo jėga ir kaukolės tvirtumas.
Mokslininkų komanda nustatė, kad kaukolės tvirtumas buvo susijęs su mažesnėmis priekinėmis letenomis, nepriklausomai nuo to, kur rūšis buvo teropodų evoliucijos medyje. „Jei tai plėšrusis teropodas, turintis labai tvirtą kaukolę, greičiausiai jo priekinės galūnės bus palyginti mažos“, – sako Ch. Schereris.
Mokslininkai nustatė, kad šis galvos ir priekinių letenų skirtumas išsivystė nepriklausomai penkiose teropodų grupėse: tiranozauridų, trumpasnukių abelizauridų, peiliadančių karcharodontozauridų, ceratozauridų ir megalozauridų. Šis evoliucijos modelis nebuvo nustatytas paskutinėse dviejose grupėse iki šio tyrimo, pažymi Fiona Waisum Ma iš Kinijos Beipiao pterozaurų muziejaus, kuri nedalyvavo tyrime. Tai rodo, kaip paslėpti evoliucijos signalai gali atsiskleisti, kai požymiai yra kiekybiškai įvertinami tokiu būdu, sako ji.
Šie atradimai suteikia užuominų, kodėl dinozaurų priekinės letenos vis mažėjo. Šių plėšrūnų didėjantis kaukolės stiprumas ir kūno dydis sutapo su didėjančia jų grobio mase. Teropodai išsiugdė didžiules, tvirtas kaukoles, kad galėtų nugalėti savo didelius, sunkiai suvaldomus grobius. Jų galvos akivaizdžiai atliko didžiąją dalį darbo, sako Ch. Schereris, sumažindamos stiprių, grumtis galinčių priekinių letenų poreikį.
„Gamta nemėgsta, kai viskas yra vienu metu“, – sako jis. Didelė, galinga galva ir stiprios priekinės galūnės reikalautų daug energijos.
Tai sukuria kompromisą tarp žandikaulių ir nagų. Kiti teropodai – tokie kaip megaraptorai ir spinozaurai – taip pat buvo labai dideli plėšrūnai, tačiau jie pasirinko priešingą kelią nei tokie dinozaurai, kaip T. rex, derindami ilgas priekines letenas su „lieknomis“ kaukolėmis.
Tačiau A. Rowe domina mechaninė žandikauliais dominuojančių teropodų priekinių letenų funkcija, net ir sutrumpėjusiame jų pavidale. „Taip, tiranozaurai turėjo mažas, rudimentines priekines letenas, bet tai nebūtinai reiškia, kad jos buvo visiškai nenaudingos“, – teigia ji ir priduria, kad tyrimas pabrėžia dinozaurų evoliucinę įvairovę. „Tai man primena, kodėl aš iš pradžių įsimylėjau dinozaurus, – sako ji. – Jie buvo vieni iš novatoriškiausių ir sėkmingiausių kada nors egzistavusių gyvūnų.“
Tyrimas publikuotas žurnale „Proceedings B of the Royal Society“.
Parengta pagal „New Scientist“.
