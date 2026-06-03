Atvertas vienos galingiausių viduramžių Europos karalienės kapas

Praėjus septyniems šimtmečiams po to, kai Aragonijos ir Valensijos karaliaus Jokūbo II žmona karalienė Elisenda iš Montkados įkūrė Karališkąjį Santa Marijos Pedralbes vienuolyną Barselonoje, ekspertų komanda atvėrė jos kapą, norėdama daugiau sužinoti apie jos gyvenimą ir XIV a. moterų vienuolių bendruomenės gyvenimo sąlygas.
Kapų tyrimas atskleidė, kad karalienė buvo palaidota asketiškais drabužiais mažoje medinėje dėžėje, bet taip pat, kad tarp Elisendos artimiausi kapo kaimynai buvo vyrai, kurie buvo nužudyti peiliu – ir moteris, mirusi nėštumo viduryje.
Elisenda iš Montkados buvo 30 metų, kai ištekėjo už 55-erių Jokūbo II – vos po mėnesio nuo jo trečiosios žmonos mirties – tapdama jo dešimties vaikų pamote. Jokūbas II, dar vadinamas Jokūbu Teisinguoju, nuo 1291 m. iki savo mirties 1327 m. buvo Aragonijos ir Valensijos karalius – šių regionų teritorija šiandien yra rytinėje Ispanijoje. Kai Jokūbas gyvenimo pabaigoje susirgo, Elisenda Barselonoje įkūrė vienuolyną Klarisių ordinui – uždarų katalikių vienuolių grupei. Po Jokūbo II mirties Elisenda gyveno mažuose rūmuose šalia Pedralbes vienuolyno iki savo mirties 1364 m.
Susiję straipsniai
Minint 700-ąsias Pedralbes vienuolyno įkūrimo 1326 m. metines, mokslininkai atvėrė aštuonias istorines kapavietes, priklausiusias su vienuolyno ankstyvuoju laikotarpiu susijusiems asmenims, tarp jų – karalienės Elisendos ir pirmųjų dviejų vienuolyno abačių kapus.
Elisendos kapas buvo viename didesnės erdvės, esančios tarp bažnyčios ir vienuolyno kiemo ir padalytos į dvi dalis žema siena, kampe. Tokia kompozicija greičiausiai buvo sukurta specialiai, siekiant pavaizduoti karalienę kaip valdovę šalia bažnyčios ir kaip atgailaujančią šalia vienuolyno kiemo, taip pabrėžiant jos dvejopą politinį ir dvasinį vaidmenį.
Pradinė karalienės kaulų analizė parodė, kad ji mirė būdama apie 70 metų – o tai sutampa su istorine informacija apie monarchę. Jos palaikuose rasta senėjimui būdingo osteoartrito požymių. Nors karalienė buvo palaidota vilkėdama paprastą vienuolišką abitą, kapavietėje buvo rasta auksu siuvinėtų šilko audinių pėdsakų, taip pat aromatinių žolelių – rozmarino ir mirtos.
Vienuolyno pirmosios abatės Sobiranos Olzet kapavietėje mokslininkai rado kaulus, atitinkančius tai, kas žinoma apie jos gyvenimą. Tačiau jie taip pat pastebėjo trauminį veido sužeidimą, padarytą prieš pat mirtį arba mirties metu. Šiuo metu vyksta tyrimas dėl sužeidimo, kuris, atrodo, buvo padarytas peiliu.
Mokslininkai nustatė, kad kitoje kapavietėje, kuri iš pradžių buvo laikoma priklausančia riteriui Artau de Foces, iš tiesų buvo penkių žmonių kaulai: dviejų suaugusių moterų ir trijų vaikų. Kapavietėje nebuvo rasta jokių Artau priskirtinų vyrų kaulų. Vienos moters ilgi plaukai buvo išlikę ir vis dar buvo prisitvirtinę prie jos kaukolės.
O kapavietėje, kuri, kaip manyta, priklausė antrajai Pedralbes abatei ir karalienės dukterėčiai Francescai Saportella, mokslininkai aptiko mažiausiai devynių žmonių kaulus, kurie kapavietėje buvo palaidoti skirtingais laikotarpiais. Tarp jų buvo keturių vyrų kaukolės, kuriose visose buvo durtinių žaizdų – ir mumifikuotas moters liemuo su 20–23 savaičių vaisiaus liekanomis gimdymo kanale. Iš šios kapavietės iškasti popieriai ir pergamentai, įskaitant natas, šiuo metu yra konservuojami ir tiriami.
„Pagrindinių kapų tyrimas suteikia unikalią galimybę giliau pasinerti į pirmuosius vienuolyno gyvavimo dešimtmečius – lemiamą laikotarpį, norint suprasti jo raidą ir vaidmenį viduramžių Katalonijos visuomenėje“, – rašoma Barselonos kultūros instituto pranešime.
Iki šiol mokslininkai nustatė, kad daugumoje šių senųjų kapų buvo palaidotos aukšto statuso suaugusios moterys, iš kurių daugelis buvo gana senos ir turėjo fizinio senėjimo požymių. Šie duomenys atitinka tai, kas istoriškai žinoma apie ankstyvuosius palaidojimus vienuolyne ir vienuolių gyvenimą.
Tačiau genetinė analizė dar tik prasidėjo – kaip teigiama pranešime, šiuo metu iššifruota tik 6 proc. karalienės genomo. Komanda planuoja naudoti kaulų ir dantų mėginių DNR, kad patvirtintų kapuose rastų skeletų tapatybę, nustatytų jų tarpusavio giminystės ryšius ir ištirtų galimą senovinių patogenų buvimą. Galutinių kaulų, tekstilės, popieriaus ir augalų liekanų archeologinės analizės rezultatų tikimasi 2027 m. viduryje.
„Kitais metais iššūkis bus paversti šiuos pirmuosius atradimus išsamia istorine interpretacija, kuri leistų mums geriau suprasti ne tik tai, kas buvo šie žmonės, bet ir kaip jie gyveno, kaip mirė ir kaip buvo prisimenami“, – rašo Barselonos kultūros institutas.
Parengta pagal „Live Science“.
karalienėviduramžiaiIspanija
Rodyti daugiau žymių