Lietuvos mokslininkei – dar vienas tarptautinis apdovanojimas

Apdovanojimas kasmet skiriamas karjeros kelio pradžioje ar viduryje esantiems specialistams, siekiant įvertinti jų išskirtinius pasiekimus ir indėlį į pagrindines YAE veiklos sritis. Nuo 2019 m. šis apdovanojimas vadinasi „André Mischke YAE mokslo ir politikos apdovanojimu“ YAE – įkūrėjo ir pirmininko André Mischke garbei.
I. Plikusienė yra sulaukusi daug apdovanojimų – pavyzdžiui, L’Oréal–UNESCO „Moterys moksle“ tarptautinį apdovanojimą „Kylantis talentas 2022“ chemijos srityje už svarbių ligų geresnį supratimą ir gydymą, 2021 m. „Biosensors“ „Ankstyvosios moterų karjeros apdovanojimą“ už novatoriškus mokslinius tyrimus ir reikšmingą indėlį į biosensorių sritį, L’Oréal–UNESCO „Moterys moksle“ apdovanojimą „Jaunasis talentas 2021“ (Lietuvos jaunasis talentas) ir kitus. Taip pat žurnalas „Stilius“ 2022 m. ją paskelbė Metų moterimi.
„Europos jaunųjų mokslininkų akademija su didžiule garbe apdovanoja 2026 m. André Mischke’ės mokslo ir politikos premija Vilniaus universiteto profesorę dr. Ievą Plikusienę, Fizinių mokslų ir technologijų centro vyresniąją mokslininkę“, – rašoma YAE pranešime.
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Jame nurodoma, kad prof. Plikusienė yra tarptautiniu mastu pripažinta tarpdisciplininė mokslininkė, dirbanti gyvosios gamtos mokslų, fizikos ir nanotechnologijų sankirtoje. Jos darbas sutelktas į pažangių biosensorių – ypač imunosenorių – kūrimą ir plonasluoksnių savybių charakterizavimą naudojant itin jautrius optinius ir akustinius metodus.
„Per COVID-19 pandemiją jos tyrimai apie baltymų ir antikūnų sąveiką, atliekami naudojant naujos kartos optinius-akustinius jutiklius, sulaukė tarptautinio pripažinimo ir padėjo iškelti Lietuvos mokslo įvaizdį pasaulinėje arenoje. Vėliau šis darbas buvo įvertintas L’Oréal-UNESCO „Moterų moksle“ programos, kuri 2022 m. ją paskelbė viena iš penkiolikos perspektyviausių jaunųjų mokslininkių pasaulyje – ji tapo tik antra Lietuvos mokslininke, kada nors gavusia šį apdovanojimą.
Prof. Plikusienė išskiria ne tik moksline kompetencija, bet ir nuolatiniu bei reikšmingu dalyvavimu formuojant politiką. 2025 m. ji tapo pirmąja Lietuvos mokslininke, paskirta į UNESCO Tarptautinės fundamentaliųjų mokslų programos Mokslinę patariamąją tarybą – aukščiausio lygio ekspertų grupę, kuri formuoja pasaulinę mokslo politiką, grindžiamą fundamentaliaisiais moksliniais tyrimais, ir prisideda prie Jungtinių Tautų tvaraus vystymosi tikslų įgyvendinimo, – rašoma pranešime.
I. Plikusienė taip pat dirbo eksperte vertintoja programose „Horizon Europe EIC Pathfinder“, „FET Open“ ir „DG CONNECT“. Kaip Lietuvos mokslų akademijos Jaunųjų mokslininkų akademijos pirmininkė (2023–2025 m.) o taip pat „Invest Lithuania“ valdybos narė (nuo 2025 m. iki dabar), ji tiesiogiai prisideda prie Lietuvos 2026–2030 m. investicijų strategijos, orientuotos į produktyvumą, kompetenciją ir ilgalaikį konkurencingumą, skelbia YAE.
Mokslininkė taip pat yra mokslo populiarintoja. O 2023 m. jos darbas mokslo, švietimo ir Europos bendradarbiavimo srityse buvo įvertintas Lietuvos užsienio reikalų ministerijos ir Europos Komisijos apdovanojimu „Metų europietis Lietuvoje“. Kitais metais Lietuvos prezidentas jai suteikė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino medaliu už indėlį į pilietinį ir visuomeninį gyvenimą, nurodo Europos Jaunoji Akademija.
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