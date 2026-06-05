„Tam tikra prasme dar gyvas“: 5300 metų senumo ledynmečio mumijoje vis dar esama gyvybės

Mokslininkai atliko iki šiol išsamiausią Ötzi mumijos mikrobiologinės aplinkos analizę, išsamiai aprašydami bakterijas, grybelius ir mieles įvairiose audinių vietose, remdamiesi daugiau nei tris dešimtmečius trukusiais mėginių ėmimais. Ötzi kūnas, išsaugotas tūkstantmečius ledyninėmis sąlygomis, buvo atrastas 1991 m. Jis yra seniausia žinoma natūrali mumija Europoje.
Tyrėjai nustatė tris skirtingus mikrobiologinius pasaulius Ötzi kūno viduje ir ant jo. Juos sudaro senovinės žarnyno bakterijos, kurios buvo jo mikrobiomo dalis jo gyvenimo metu, prie šalčio prisitaikę mikroorganizmai, kilę iš ledynų aplinkos, kurioje gulėjo jo kūnas, ir šiuolaikiniai mikrobai, atsiradę per tris dešimtmečius muziejaus konservavimo.
„Mūsų tyrimas rodo, kad Ötzi nėra statinis, biologiškai inertiškas reliktas – jis yra dinamiška ekosistema“, – sako pagrindinis žurnale „Microbiome“ paskelbto tyrimo autorius, mikrobiologas Mohamedas Sarhanas iš „Eurac Research“ mumijų tyrimų instituto Bolcane (Italija).
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„Jo kūne gyvena gyvi, metabolizmo procesus vykdantys organizmai, kurie aktyviai reaguoja į aplinką, – sako jis. – Prie šalčio prisitaikiusios mielės dauginasi. Tam tikros bakterijos apsigyveno jo audiniuose ir išsilaikė juose dešimtmečius. Mumija yra, tikrąja to žodžio prasme, yra gyvas biologinis sąsajos taškas – senovės pasaulio ir dabarties susitikimo vieta, kur prieš 5000 metų gyvavę mikroorganizmai sugyvena su organizmais, atsiradusiais per pastarąjį dešimtmetį.“
Mokslininko teigimu, archeologijai ir žmonijos istorijai senovės žarnyno bakterijos suteikia retą galimybę pažvelgti į varinio amžiaus žmogaus žarnyno ekosistemą – prieš industrializaciją, antibiotikų ir perdirbtų maisto produktų atsiradimą, kurie pakeitė žmogaus mikrobiomą – t. y. mikroorganizmų, natūraliai gyvenančių žmogaus kūne ir ant jo, rinkinį.
M. Sarhanas sako, kad konservavimo mokslui yra atradimas tai, jog ant Ötzi aktyviai auga šaltį mėgstančios mielės – jis saugomas -6 laipsnių Celsijaus temperatūroje Pietų Tirolio archeologijos muziejuje Bolcano mieste, siekiant imituoti jo palaidojimo ledynuose sąlygas – kelia klausimų dėl mumijos ilgalaikio išlikimo.
Ötzi žarnyne rasti mikroorganizmai, datuojami jo gyvenimo laikotarpiu, apėmė bakterijas, susijusias su skaidulinėmis medžiagomis turtinga priešindustrine mityba, kurios retai randamos žmonėse, gyvenančiuose šiuolaikiniu vakarietišku gyvenimo būdu.
„Jų išnykimas iš vakariečių žarnyno greičiausiai susijęs su mitybos pokyčiais, antibiotikų vartojimu ir sumažėjusiu sąlyčiu su natūralia aplinka. Ötzi iš esmės mums parodo, ką praradome, ir galbūt ką vieną dieną norėsime atkurti sveikatos sumetimais“, – sako M. Sarhanas.
Ar kurie nors iš šių pirminių žarnyno mikrobų vis dar buvo biologiškai aktyvūs? „Tai vienas iš įdomiausių ir sudėtingiausių klausimų, kuriuos nagrinėja mūsų tyrimas, – teigia tyrėjas. – Senovės žarnyno bakterijos rodo aiškius DNR pažeidimų požymius, atitinkančius tūkstančių metų cheminį skilimą. Tai rodo, kad jų DNR yra tikrai senovinė. Tačiau ar pačios ląstelės išlaiko kokią nors metabolinę veiklą, negalime visiškai nustatyti vien tik iš DNR analizės. Galime pasakyti tik tai, kad jos buvo puikiai išsaugotos apsaugotoje anaerobinėje žarnyno aplinkoje daugiau nei penkis tūkstantmečius“, – sako M. Sarhanas.
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