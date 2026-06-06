„Mažas ketursparnis drakonas“: paleontologai aptiko naują ir įspūdingą dinozaurų rūšį

Šis plėšrūnas, pavadintas Jian changmaensis, buvo artimas velociraptorių giminaitis ir priklausė keistai mažų, į paukščius panašių dinozaurų grupei, vadinamai mikroraptoriais. Skirtingai nuo didelių ir žvynuotų „Jurassic Park“ versijos raptorių, šie gyvūnai buvo plunksnuoti, lengvi ir sklandė. Remiantis fosilijų duomenimis, J. changmaensis turėjo ilgas plunksnas tiek ant priekinių, tiek ant galinių letenų - todėl atrodė kaip mažas ketursparnis drakonas.
Fosilija, aprašyta žurnale „Annals of Carnegie Museum“, yra tik dalis kairiojo peties ir priekinės galūnės. Tačiau tų kaulų pakako, kad būtų identifikuota nauja dinozaurų rūšis - ir galbūt išspręsta ilgalaikė mįslė Kinijos Changma baseine – vietovėje, kurioje gausu senovinių paukščių fosilijų ir sulaužytų paukščių kaulų, labai panašių į šiuolaikinių pelėdų išvamas.
„Mūsų komanda Changma baseine surinko daugiau nei šimtą paukščių fosilijų, tačiau tik šį vienintelį ne paukštiškų dinozaurų pavyzdį“, – teigia tyrimo bendraautorius ir vyresnysis dinozaurų tyrinėtojas bei stuburinių paleontologijos kuratorius Pitsburgo Carnegie gamtos istorijos muziejuje (JAV) Matthew Lamanna.
„[Mikroraptoriai] leidžia įsivaizduoti, kokie greičiausiai buvo pirmųjų paukščių artimiausi protėviai, – sako jis. - Jų tyrimai suteikia užuominų apie tai, kaip atsirado paukščiai ir kaip jie išmoko skristi.“
Fosilija tarp uolienų fragmentų
Paleontologai fosiliją aptiko ankstyvajame Kreidos periode susidariusioje Xiagou uolienų formacijoje netoli Changma kaimo Gansu provincijoje. Ten esančios uolienos susiformavo ankstyvojo Kreidos periodo metu, maždaug prieš 124–120 milijonų metų, kai regione buvo didelis ežeras, kuriame knibždėjo paukščiai, žuvys, vėžliai ir kiti senoviniai gyvūnai.
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Ši vieta garsėja Gansus yumenesis fosilijomis – tai vienas iš pirmųjų mezozojaus paukščių, kada nors rastų Kinijoje. Nuo 2002 m. mokslininkai Changma vietovėje iškasė daugiau nei 100 dalinių paukščių skeletų, įskaitant fosilijas su išlikusiais minkštaisiais audiniais - tokiais kaip plunksnos, oda ir nagų apvalkalai.
„Mūsų vėlesnės ekspedicijos per likusią pirmojo šio amžiaus dešimtmečio dalį ir antrąjį dešimtmetį įtvirtino Changma kaip vieną iš svarbiausių paukščių fosilijų radimviečių pasaulyje, – pasakoja M. Lamanna. - Buvo nuostabu būti to dalimi.“
Tačiau iki šiol niekas nebuvo radęs nepaukštinių dinozaurų fosilijų šiame baseine.
Būtent tai išskyrė J. changmaensis. Tarp fosilijų fragmentų šis pavyzdys susidėjo iš suaugusios mentės, žasto, stipinkaulio ir alkūnkaulio. Jis buvo išlikęs trimatėje formoje, skirtingai nuo daugelio suplokštintų mikroraptorių fosilijų iš tos pačios vietovės.
„Jian yra vienas didžiausių kada nors rastų mikroraptorių pavyzdžių, – sako Čikagos Fieldo muziejaus roplių fosilijų kuratorė ir tyrimo bendraautorė Jingmai O’Connor. - Turimas jo žasto kaulo fragmentas yra apie 10 centimetrų ilgio – taigi, visas dinozauras tikriausiai turėjo maždaug 1,2 metro sparnų mojį, maždaug tokio dydžio kaip pelėda.“
Mikroraptoriai nebuvo paukščiai. Tačiau jie buvo labai artimi dinozaurų, iš kurių atsirado paukščiai, giminės atstovai. Jų kūnuose yra elementų, kurie, atrodo, ištrina ribą tarp paukščio ir dinozauro - įskaitant nagus, pjautuvo formos plėšrūno kojas ir plunksnas.
„Tai puiku – nauja tų dinozaurų, kurie iš esmės buvo ant slenksčio tapti tikrais paukščiais, fosilija“, – CNN sakė Škotijos Edinburgo universiteto paleontologijos ir evoliucijos profesorius Steve’as Brusatte, nedalyvavęs tyrime.
Paukščių medžiotojas
Changma baseinas galėjo būti savotiškas bufetas medžius laipiojančiam plėšrūnui - tokiam kaip J. changmaensis. Šioje vietovėje vyravo ankstyvieji paukščiai, kaip liudija daugybė išvamų pavidalo liekanų, galbūt naujai atrastos mikroraptorių rūšies vakarienės likučių.
Mokslininkai negali įrodyti, kad tai - Jian išvamoms. Tačiau tai yra vienintelė ne paukščio kūno fosilija, iki šiol rasta Changma. Jian taip pat buvo mėsėdis ir buvo daug didesnis už ten išlikusius paukščius.
Kitos mikroraptorių fosilijos patvirtina hipotezę, kad šie dinozaurai maitinosi įvairiausiu maistu. Anksčiau rasti suakmenėję egzemplioriai, kurių žarnyne buvo rasta žuvų, driežų, žinduolių ir paukščių liekanų, leidžia manyti, kad mikroraptoriai buvo oportunistiniai medžiotojai - o ne išrankūs specializuoti grobuonys.
Jiems paukščiai galėjo būti ypač lengvas grobis. Jei dinozauras gyveno iš dalies medžiuose ir galėjo sklęsti, jis galėjo tykoti ankstyvųjų paukščių nuo šakų arba judėti per medžių lajas kaip voverė skraiduolė, teigia mokslininkai.
„Neturime daug Jian liekanų, tik keletą kaulų iš peties ir priekinės galūnės, – sako M. Lamanna. - To pakanka, kad žinotume, jog prieš 120 milijonų metų dabartinėje šiaurės vakarų Kinijoje gyveno šis įdomus naujas mikroraptorius, tačiau nepakanka, kad galėtume sužinoti viską, ką norėtume sužinoti apie šiuos dinozaurus. Galbūt vienas iš skaitytojų galiausiai taps paleontologu ir bus tas, kuris suras likusią Jian dalį.“
Parengta pagal „Live Science“.
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