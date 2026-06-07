Pagaliau atskleista milžiniškųjų akmeninių ąsočių paslaptis

Atokiame Xieng Khouango plokščiakalnyje centrinėje Laoso dalyje stovi tūkstančiai milžiniškų akmeninių ąsočių, kurių aukštis siekia apie 3 metrus, o svoris – keletą tonų. „Ąsočių lyguma“ ilgą laiką buvo laikoma senovine megalitine vieta, tačiau kas pagamino šiuos indus ir kam jie buvo naudojami, iki šiol lieka paslaptis.
„Su jais susiję įvairūs senoviniai pasakojimai, kad jie buvo pagaminti milžinams, kurie juos naudojo ryžių vynui gaminti“, – pasakoja Nickas Skopalas iš Jameso Cooko universiteto Australijoje.
Ketvirtojo dešimtmečio tyrimai leido daryti prielaidą, kad ąsočiai buvo susiję su Pietryčių Azijos geležies amžiumi, trukusiu maždaug nuo 500 m. pr. m. e. iki 500 m. e. m., ir buvo naudojami kūnams kremuoti arba leisti suirti. Naujausi tyrimai atskleidė stiklinius karoliukus, papuošalus ir kelis kremuotus palaikus, taip pat palaidojimus šalia ąsočių, bet ne jų viduje.
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Dabar N. Skopalas ir jo kolegos, tyrinėdami 1,3 metro aukščio ir daugiau nei 2 metrų pločio ąsotį netoli Laoso miesto Phonsavano, rado tankiai supakuotus daugelio žmonių palaikus. Ąsotyje buvo 19 asmenų dešinieji šlaunikauliai ir kaukolės, o taip pat 37 žmonių dantys. Mėginių radiokarboninis datavimas parodė, kad palaikai buvo sudėti keliais etapais per 270 metų laikotarpį, tarp IX ir XII mūsų eros amžių.
Liekanos buvo tvarkingai sudėtos į indą – galbūt po to, kai pradinis irimo etapas vyko kitur: ilgesnės kaulų dalys buvo išdėstytos prie kraštų, o daugelio mažesnių, trapesnių kaulų trūko.
„Tai nepaprastai reikšmingas atradimas, – sako Nigelas Changas, taip pat dirbantis Jameso Cooko universitete, kuris nedalyvavo tyrime. – Po beveik 100 metų spėliojimų, tai yra pirmasis iš šių akmeninių indų, kuris tiriamas parodė neginčijamą sąsają su laidojimo papročiais.“
Apie 500 metrų nuo didžiojo, pagrindinio indo buvo grupė mažesnių akmeninių indų, kai kuriuose iš jų buvo stiklinių karoliukų. N. Skopalas spėja, kad žmonės mirusiųjų kūnus dėdavo į mažesnius indus, kol jie suirdavo, o tada kaulus perdėdavo į didesnį indą.
„Ar akmeniniai indai buvo tam tikras būdas išlaisvinti sielą ir ją paruošti pomirtiniam gyvenimui kaip protėvių garbinimo dalis? – svarsto jis. – Atliekame šių indų viduje rastų liekanų DNR tyrimus. Tai mums suteiks supratimą, kas buvo šie žmonės ir kaip jie buvo susiję tarpusavyje.“
Mėginių datavimas atskleidžia, kada šis akmeninis indas buvo naudojamas – bet neparodo, kada jis buvo pagamintas.
„Atrodo, kad tampa aišku, jog pirmosios tūkstantmečio pusės antrojoje pusėje ar panašiai aplink indų radimvietes vyko intensyvi veikla, – teigia N. Changas. – Tačiau mano asmenine nuomone, patys indai yra senesni: pagaminti prieš 2000 ar daugiau metų.“
Deja, pačių ąsočių amžiaus nustatyti neįmanoma, sako N. Skopalas – tačiau jis priduria, kad jo komandos atliktas už ąsočio ribų iškastų artefaktų datavimas sutampa su ąsočio turiniu, o tai leidžia manyti, kad ąsotis buvo ten pastatytas tuo metu, kai į jį buvo įdėti pirmieji kūnai. „Tai rodo, kad tai labiau viduramžių kultūros, o ne geležies amžiaus reiškinys“, – sako jis.
N. Skopalas mano, kad ši praktika buvo dalis protėvių laidojimo apeigų, kurios tęsėsi per kartas. Tačiau, priduria jis, akmeniniai indai Laose labai skiriasi, todėl tikriausiai buvo įvairių būdų juos naudoti. Kai kuriose vietose indai paprastai stovi vertikalūs, o daugelis jų yra tušti – galbūt dėl plėšimų, – tuo tarpu kitose vietose yra daug indų su seklesnėmis ar siauresnėmis vidinėmis ertmėmis, kurie guli plokščiai. Tai rodo apeigų skirtumus tarp regionų arba laikui bėgant.
„Labai tikėtina, kad ąsočius galėjo naudoti daugybė kultūrinių grupių, arba ta pati kultūrinė grupė ilgą laiką naudojo tą patį ąsotį kaip laidojimo indą“, – sako Tiatoshi Jamiras iš Nagalando universiteto Indijoje.
N. Skopalo komanda ąsočio viduje taip pat rado geležinius įrankius, molinius indus, varinį varpelį ir stiklinius karoliukus. Cheminė analizė parodė, kad karoliukai buvo pagaminti Pietų Indijoje ir Mesopotamijoje – o tai rodo tolimas keliones ir prekybą.
Tai, pasak jo, nėra netikėta, turint omenyje, kad maždaug 1000-ieji mūsų eros metai buvo klestėjimo laikotarpis Rytų ir Pietryčių Azijoje, apėmęs Kinijos Songų dinastiją ir Dali karalystę, Kambodžos Khmerų imperiją bei Bagano karalystę dabartinėje Mianmaro teritorijoje.
Marco Mitri iš Šiaurės Rytų kalnų universiteto Indijoje, kuris dirbo su panašiais akmeniniais indais šiaurės rytų Indijoje, už daugiau nei 1000 kilometrų, sako, kad archeologija atskleidžia plačią kultūrinę tradiciją. Jis teigia, kad plačiai paplitusi austroazijiečių populiacija šias laidojimo tradicijas puoselėjo šimtus metų, o panašūs ritualai iki šiol tęsiami Indijoje austroazijiečių grupės, vadinamos khasi, kuri po kremavimo kaulus laidoja akmeninėse dėžėse, vadinamose cistomis.
Tyrimas publikuotas žurnale „Antiquity“. Parengta pagal „New Scientist“.
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