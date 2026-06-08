Perspėja: net ir mažiau nei vienas alkoholinis gėrimas per dieną didina 10 rūšių vėžio riziką

JAV Vašingtono universiteto komandos vadovaujami mokslininkai tyrė alkoholio ir 20 svarbių sveikatos rodiklių sąsajas. Ypač įdomūs buvo su vėžiu susiję rezultatai: alkoholio vartojimas, atrodo, didino visų 10 komandos tiriamų vėžio rūšių riziką – net jei per dieną išgeriamas mažiau nei vienas gėrimas.
Didelis alkoholio vartojimas buvo siejamas su padidėjusia rizika visų 20 analizuotų sveikatos sutrikimų atveju, tarp kurių, be vėžio, buvo antro tipo cukrinis diabetas, Alzheimero liga, širdies ligos ir kvėpavimo takų infekcijos.
Tyrime buvo peržiūrėti 843 ankstesni tyrimai, atlikti nuo 1963 iki 2023 m., ir remiantis turimais įrodymais, alkoholio ir kiekvieno sveikatos sutrikimo ryšio stiprumui bei nuoseklumui buvo suteiktas 0–5 žvaigždučių įvertinimas.
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„Mokslas apie alkoholį ir sveikatą yra tikrai sudėtingas, – sako sveikatos ekonomistė Emmanuela Gakidou iš Vašingtono universiteto JAV. – Kalbant apie vėžį, įrodymai yra nuoseklūs ir nedviprasmiški: rizika didėja nepriklausomai nuo alkoholio vartojimo lygio.“
Apžvelgtuose tyrimuose iš viso buvo nagrinėjami 10 vėžio tipų, ir visų jų atveju buvo nustatytas žalingas ryšys su alkoholio vartojimu. Apskritai, didesnis alkoholio vartojimas buvo susijęs su didesne rizika.
Netgi nedidelis alkoholio vartojimas – mažiau nei vienas gėrimas per dieną – buvo siejamas su padidėjusia tikimybe susirgti ryklės, storosios žarnos, stemplės, krūties, kepenų, kasos ir prostatos vėžiu.
Alkoholio vartojimas buvo siejamas su didesne pankreatito, kepenų cirozės ir kitų lėtinių kepenų ligų rizika. Taip pat buvo nustatytas – nors ir silpnesnis – ryšys tarp alkoholio vartojimo ir apatinių kvėpavimo takų infekcijų bei tuberkuliozės.
Kalbant apie širdies ir kraujagyslių, medžiagų apykaitos bei neurologines sveikatos problemas, ryšys su alkoholiu buvo ne toks aiškus. Šios ligos buvo priskirtos 2 ir 1 žvaigždučių kategorijoms, o apžvalgoje nustatyta, kad mažas ar vidutinis alkoholio vartojimas buvo susijęs su mažesne rizika susirgti tokiomis ligomis kaip 2 tipo cukrinis diabetas ir Alzhaimerio liga.
Tai yra tyrimų sritis, kurioje anksčiau matyti prieštaringi rezultatai dėl to, ar saikingas alkoholio vartojimas gali būti naudingas sveikatai. Norint tai tiksliai nustatyti, reikės atlikti tolesnius tyrimus.„Kai kurių kardiometabolinių ir demencijos pasekmių atveju tyrimai rodo, kad mažas ar vidutinis alkoholio vartojimas šiek tiek sumažina riziką, tačiau šie ryšiai silpnėja ir pasikeičia į priešingą pusę, kai alkoholio vartojimas didėja“, – sako E. Gakidou. – Vietoj to, kad šiuos rezultatus vertintume kaip alkoholio vartojimo patvirtinimą, jie pateikia sudėtingą žemėlapį, kuriame nurodyta, kur įrodymai yra tvirti, silpni ar prieštaringi.“
Reikia paminėti keletą apribojimų. Tyrimuose nurodyti alkoholio vartojimo įpročiai buvo pagrįsti pačių dalyvių pateikta informacija, o tai ne visada yra patikimiausias duomenų rinkimo būdas. Be to, tyrimuose labai skyrėsi tai, kiek kitų veiksnių (pavyzdžiui, mitybos ir rūkymo įpročių) buvo įvertinta.
Vis dėlto, atsižvelgiant į tyrimo mastą ir išsamumą, šie rezultatai verti dėmesio. Mokslininkų taikytas analizės metodas buvo gana konservatyvus, todėl įmanoma, kad alkoholio vartojimas yra žalingesnis nei rodo šios statistikos.
Kaip visada, šį tyrimą reikia vertinti atsižvelgiant į kitus tyrimus, kad būtų galima tinkamai įvertinti per didelio alkoholio vartojimo – ar apskritai bet kokio alkoholio vartojimo – pavojus. Pavyzdžiui, anksčiau buvo pastebėta daugybė sveikatos privalumų žmonėms, nusprendusiems atsisakyti alkoholio.
Mokslininkai nori, kad visuomenės sveikatos informaciniai pranešimai būtų geresni ir sąžiningesni apie riziką, kurią gali kelti alkoholis, taip pat nori, kad būtų peržiūrėti rekomenduojami alkoholio vartojimo kiekiai, kurie skiriasi skirtingose šalyse.
„Atsižvelgiant į didelius šių ligų naštos skirtumus tarp skirtingų amžiaus grupių ir regionų, dabartiniai įrodymai nepagrindžia visuotinai taikytinos alkoholio vartojimo ribos, kuri užtikrintų maksimalią visų sveikatą, – skelbia mokslininkai. – Vietoj to visuomenės sveikatos rekomendacijos turėtų būti pritaikytos konkrečioms gyventojų grupėms, atsižvelgiant tiek į santykinę riziką, susijusią su skirtingais suvartojimo lygiais, tiek į bendrą šių pasekmių naštą gyventojų grupėse.“
Tyrimo rezultatai paskelbti žurnale „Nature Health“. Parengta pagal „Live Science“.
AlkoholisVėžyspankreatitas
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