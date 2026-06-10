Aptiko griovį, pilną skeletų be galvų – tačiau tai ne žudynių pėdsakas

Nors ant kaulų matyti žymės, rodančios, kad galvos buvo nupjautos, mokslininkai mano, kad tai nebuvo smurtinis masinis žudymas – o greičiau sudėtingo laidojimo ritualo, vykusio prieš daugiau nei 7000 metų, dalis. Kitaip tariant, žmonėms galvos greičiausiai buvo nukirstos po mirties.
Neolito laikotarpio Vráble vietovė buvo apgyvendinta tarp 5250 ir 4950 m. pr. m. e. juostinės keramikos kultūros (LBK) atstovų, kurių keramika, padengta lygiagrečiomis linijomis, randama visoje Vidurio Europoje. Slovakijos pietvakariuose esanti gyvenvietė, kuri pirmą kartą buvo tirta 2012 m., apėmė daugiau nei 300 namų, suskirstytų į tris atskiras gyvenvietes.
Vieną iš akmens amžiaus kvartalų juosė dvigubas griovys, kurio ilgis buvo maždaug 1,3 kilometro. Kai 2022 m. archeologai pradėjo kasti griovį, jie rado keturias poras be galvų skeletų, taip pat masinę kapavietę, kurioje buvo mažiausiai 77 skeletai be galvų. Tik vienas skeletas dar turėjo galvą – ir tai buvo vaiko skeletas.
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Nors archeologai dar nebaigė griovio kasinėjimų, jie paskelbė preliminarius rezultatus žurnale „Proceedings of the Prehistoric Society“.
„Pirmosios analizės rodo, kad čia nebuvo vykdomos smurtinės galvos nukirtimo operacijos, o greičiau – meistriškas kaukolių pašalinimas“, – teigia tyrimo bendraautorė, Vokietijos Kylio universiteto biologinė antropologė Katharina Fuchs.
Mokslininkai ištyrė pjūvio žymes ant begalvių skeletų viršutinių kaklo slankstelių ir nustatė, kad kaukolės buvo pašalintos aštriais įrankiais. Taip pat trūko apatinių žandikaulių – o tai rodo, kad šiai senovinei visuomenei buvo svarbu išlaikyti galvą ir veidą nepaliestus, rašo mokslininkai. Kadangi daugelio asmenų kaklo slanksteliai buvo rasti liečiantys griovio sieną, mokslininkai mano, kad jie greičiausiai buvo ten padėti po to, kai buvo pašalintos galvos.
„Kūnų ir kūno dalių padėjimas galėjo būti sudėtingesnių, reikšmingų ir pasikartojančių praktikų dalis“, – teigia tyrimo bendraautorius, Kylio universiteto archeologas Nilsas Mülleris-Scheeßelis.
Kūnai be galvų ir kūno dalys buvo rasti ir kitose Europos neolito laikotarpio kapavietėse. Pavyzdžiui, remiantis 11 žmonių kaulų, rastų urve Ispanijoje, analize, neolito laikų šeima prieš 5600 metų, matyt, buvo išžudyta ir suvalgyta. O neolito laikų kaime Italijoje archeologai rado 15 žmogaus kaukolių krūvą, su kuria, tikėtina, prieš 7400 metų buvo pakartotinai manipuliuojama kaip su tam tikra su protėviais susijusio ritualo forma.
Tyrime mokslininkai pažymėjo, kad kol kas nežinoma, ar smurtas turėjo įtakos to, kaip mirė griovyje rasti asmenys. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad kai kurie begalviai palaikai buvo palaidoti poromis, o kiti – grupėmis masinėje kapavietėje, galvos nupjovimo praktika galėjo būti susijusi su laidojimo ritualu, kurio centre buvo žmogaus galva – galbūt kaip asmenybės ir gyvybės simbolis.
Ši interpretacija atitiktų į galvas orientuotą protėvių garbinimą kitose neolito laikų pasaulio dalyse – pavyzdžiui, Čatalhujuke pietų Turkijoje ir Jeriche, dabar Palestinos mieste Vakarų Krante. Jeriche ir kitose neolito Artimųjų Rytų vietovėse žmonės dažnai išimdavo garbinamų protėvių kaukoles, aplipdydavo jas, kad susidarytų veidas, nudažydavo ir tada eksponuodavo bendruomenei.
Tačiau Vráble situacija yra ypač neįprasta – nes iki šiol nebuvo rasta jokių kaukolių, priklausančių skeletams. „Šiuo metu galvos mums yra archeologiškai „nematomos“, – teigia mokslininkai pažymėdami, kad dėl to sunku nustatyti, ar šie asmenys buvo smurto ar ritualo aukos.
Mokslininkai rašo, kad tarp trijų neolito laikotarpio gyvenviečių Vráble galėjo egzistuoti tam tikra bendruomenės įtampa. Tai galėtų paaiškinti, kodėl tik viena gyvenvietė buvo apsupta apsauginiu grioviu ir kodėl jos įėjimai buvo nukreipti priešinga kryptimi nei kitos dvi gyvenvietės. Žmogaus palaikų laidojimas griovyje galėjo būti būdas manipuliuoti bendruomenės erdve arba pažymėti ją kaip konkrečiai priklausančią tai grupei ir jos protėviams.
Šioje vietoje planuojami tolesni darbai, siekiant iškasinėti likusią griovio dalį ir toliau analizuoti žmogaus palaikus, tikintis išspręsti likusius klausimus apie akmens amžiaus gyvenvietę.
„Pirmieji rezultatai jau rodo, kad Vráble yra išskirtinė kasinėjimų vieta“, – teigė tyrimo pirmasis autorius, Kylio universiteto archeologas Martinas Furholtas. „Ji suteikia mums raktus į pagrindinių klausimų aptarimą; pavyzdžiui, kaip neolite buvo suvokiamas mirties ir kūno reiškinys ir kokį vaidmenį susijusios praktikos atliko ankstyvųjų žemdirbių visuomenių socialinėje struktūroje?“
Parengta pagal „Live Science“.
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