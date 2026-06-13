Didžiausias pasaulyje skorpionas turėjo 16 cm ilgio žnyples – ir kadaise ropojo Europoje

Mančesterio universiteto pranešime teigiama, kad šis priešistorinis sutvėrimas, pavadintas Praearcturus gigas, buvo apie metro ilgio ir turėjo galingas žnyples, kurių ilgis siekė maždaug 16 centimetrų.
Skorpionas greičiausiai buvo bauginantis aukščiausios mitybos grandinės grobuonis, tykojęs potvynių lygumose ankstyvojo devono periodo metu, kai gyvybė sausumoje dar buvo palyginti ankstyvoje stadijoje ir vyravo maži nariuotakojai. Nariuotakojai dabar yra įvairiausia gyvūnų grupė Žemėje – ji apima vabzdžius, vėžiagyvius, skorpionus ir vorus.
Atradimas, kad toks didelis skorpionas gyveno prieš 415 milijonų metų – gerokai prieš sudėtingų sausumos ekosistemų, pavyzdžiui, miškų, atsiradimą – suteikia naujų įžvalgų apie nariuotakojų gigantizmo evoliucijos istoriją.
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„Patvirtinimas, kad šis gyvūnas yra skorpionas, iš esmės keičia mūsų supratimą apie tai, kaip ir kada šie sutvėrimai išsivystė iki tokių neįtikėtinų dydžių“, – teigia tyrimo pagrindinis autorius, Londono Gamtos istorijos muziejaus nariuotakojų fosilijų kuratorius Richardas Howardas.
P. gigas liekanos, kurios iki šiol buvo rastos Anglijoje ir Velse, pirmą kartą buvo užregistruotos XIX a. aštuntajame dešimtmetyje, tačiau mokslininkai ilgą laiką diskutavo, kokios rūšies gyvūnas tai buvo. „Praearcturus jau daugiau nei šimtmetį glumina mus, paleontologus“, – teigė tyrimo bendraautorius, Mančesterio universiteto paleontologas Russellas Garwoodas.
Iš pradžių mokslininkai įtarė, kad liekanos priklausė dideliam vabalui. Vėliau, šio amžiaus devintajame dešimtmetyje, tyrimai parodė, kad fosilijos priklausė skorpionui. Tačiau ši interpretacija vėliau buvo užginčyta dėl žinomų liekanų fragmentiškumo ir būdingos skorpiono uodegos trūkumo.
Naujausiame tyrime, paskelbtame žurnale „Palaeontology“, autoriai, naudodami šiuolaikines vaizdo gavimo ir analizės technologijas, iš naujo ištyrė pagrindinius P. gigas pavyzdžius, saugomus NHM kolekcijose. Jie taip pat palygino juos su kitomis fosilijomis ir neseniai aprašytais priešistoriniais gyvūnais, kurie buvo patikimiau identifikuoti kaip skorpionai.
Tyrimo duomenimis, analizė parodė, kad P. gigas greičiausiai yra skorpionas, o komanda taip pat priskyrė šiai rūšiai keletą kitų egzempliorių, rastų toje pačioje geologinėje formacijoje. Be to, remdamiesi kai kuriuose fosilijose rastomis struktūromis, vadinamomis epimeromis, mokslininkai spėjo, kad šis sutvėrimas galėjo būti bent iš dalies vandens gyvūnas.
„Kadangi sausumoje nebuvo sudėtingų ekosistemų, kuriose galėtų gyventi Praearcturus, šie gyvūnai tikriausiai dalį savo gyvenimo praleisdavo medžiodami vandenyje“, – teigia H. Howardas.
Pusiau vandeninis gyvenimo būdas galėtų iš dalies paaiškinti skorpiono dydį, palyginti su jo šiuolaikiniais giminaičiais – nes vanduo gali išlaikyti didelius kūnus. Tačiau tai taip pat gali atspindėti santykinį kitų didelių sausumos plėšrūnų konkurencijos trūkumą, kuris galbūt leido jam pasiekti dydį, kurio būtų buvę sunkiau pasiekti, jei jie būtų buvę.
„Sujungę medžiagą iš kelių kolekcijų ir naudodami pažangiausias vaizdo gavimo technologijas, galėjome susidaryti aiškesnį šio gyvūno vaizdą nei anksčiau buvo įmanoma, o tai tikrai įdomu“, – sako R. Garwoodas. – Praearcturus yra toks įdomus tuo, kad jis tapo milžinišku tuo metu, kai gyvybės sausumoje buvo labai nedaug. Tačiau tai buvo pasaulis, kuris kažkaip galėjo išlaikyti milžinišką plėšrūną.“
Parengta pagal „Live Science“.
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