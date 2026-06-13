Katės ir šizofrenija: 17 mokslinių tyrimų analizė pateikė netikėtų išvadų

Australijos Kvinslando psichikos sveikatos tyrimų centro komanda pabrėžia, kad šie rezultatai rodo tik ryšį, o ne priežastį, ir kad prieš darant kokias nors tvirtas išvadas, reikia atlikti išsamesnius tyrimus.
Idėja, kad katės laikymas gali būti susijęs su šizofrenijos rizika, siekia 1995 m. hipotezę, kad tai gali būti susiję su infekcija, perduodama iš gyvūnų žmonėms. Kaip viena iš galimų priežasčių buvo pasiūlytas sąlytis su Toxoplasma gondii – su katėmis susijusiu parazitu. Tačiau iki šiol atlikti tyrimai pateikė prieštaringas išvadas.
2023 m. apžvalgoje ir metaanalizėje psichiatras Johnas McGrathas ir kolegos išnagrinėjo per pastaruosius 44 metus 11 šalių, įskaitant JAV ir Jungtinę Karalystę, paskelbtus tyrimus. Jie nustatė „reikšmingą teigiamą ryšį tarp plačiai apibrėžto kačių laikymo ir padidėjusios šizofrenijos susijusių sutrikimų rizikos“.
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Tikslios šizofrenijos - smegenų sutrikimo, kuris veikia žmogaus mąstymą, jausmus ir elgesį - priežastys yra įvairios ir sudėtingos, o dauguma jų yra nežinomos. Atrodo, kad tam įtakos turi genetiniai, aplinkos ir biologiniai pokyčiai smegenyse. Tačiau tyrimai parodė, kad buvimas šalia kačių vaikystėje gali padidinti tikimybę susirgti šizofrenija - tačiau ne visi tyrimai nustatė tokį ryšį.
Kai kuriuose straipsniuose taip pat nurodoma, kad kontaktas su katėmis siejamas su aukštesniais balais skalėse, kuriomis vertinami su šizofrenija ir psichozės požymiais susiję bruožai. Tačiau vėlgi, kiti tyrimai šio ryšio nepatvirtina.
J. McGrathas ir jo komanda norėjo gauti aiškesnį vaizdą, ar katės ir psichinė sveikata gali būti susijusios. „Atsižvelgę į kintamuosius, nustatėme, kad asmenims, turėjusiems kontaktą su katėmis, tikimybė susirgti šizofrenija buvo maždaug dvigubai didesnė“, – teigiama straipsnyje.
Iš 17 į apžvalgą įtrauktų tyrimų viename nebuvo nustatyta reikšmingo ryšio tarp katės laikymo iki 13 metų amžiaus ir vėlesnio šizofrenijos išsivystymo. Tačiau tame pačiame tyrime buvo nustatytas reikšmingas ryšys, kai katės laikymas buvo susiaurintas iki konkretaus laikotarpio (nuo 9 iki 12 metų). Šis nenuoseklumas rodo, kad kritinis laikotarpis, per kurį katės gali turėti įtakos, nėra aiškiai apibrėžtas.
T. gondii yra parazitas, kuris gali būti perduodamas žmonėms per užsikrėtusios katės išmatas. Jis taip pat gali būti perduodamas per nepakankamai termiškai apdorotą mėsą arba užterštą vandenį. JAV Ligų kontrolės ir prevencijos centrai (CDC) skaičiuoja, kad T. gondii užkrečia daugiau nei 40 milijonų žmonių JAV, paprastai nesukeldamas jokių simptomų.
Tačiau mokslininkai vis dar atranda keistų infekcijos padarinių. Patekęs į mūsų organizmą, T. gondii gali išlikti centrinėje nervų sistemoje ir paveikti neurotransmiterių sistemas. Šis parazitas siejamas su asmenybės pokyčiais, psichozinių simptomų atsiradimu ir kai kuriais smegenų sutrikimais, įskaitant šizofreniją. Tačiau šis ryšys neįrodo, kad T. gondii sukelia šiuos pokyčius arba kad parazitas žmogui buvo perduotas iš katės.
Kitas į šią apžvalgą įtrauktas tyrimas, kuriame dalyvavo 354 psichologijos studentai JAV, nerado jokio ryšio tarp katės laikymo ir šizotipijos balų. Tačiau tie, kuriems buvo įkandusi katė, surinko daugiau balų nei tie, kuriems katė nebuvo įkandusi.
Kitas tyrimas, kuriame dalyvavo žmonės su psichikos sutrikimais ir be jų, nustatė ryšį tarp kačių įkandimų ir aukštesnių balų testuose, vertinančiuose tam tikras psichologines patirtis. To tyrimo autoriai spėjo, kad kaltininkai gali būti kiti patogenai - pavyzdžiui, Pasteurella multocida.
Reikia turėti omenyje svarbius apribojimus, įskaitant tai, kad 15 iš 17 apžvelgtų straipsnių buvo atvejo-kontrolės tyrimai. Tokio tipo tyrimai negali parodyti priežasties ir pasekmės ryšio, be to, juose dažnai neatsižvelgiama į veiksnius, kurie galėjo turėti įtakos tiek poveikiui, tiek rezultatui.
Tyrėjai taip pat atkreipia dėmesį į prastą kelių išnagrinėtų tyrimų kokybę.
Rezultatai skirtinguose tyrimuose buvo nevienodi, tačiau aukštesnės kokybės tyrimai leido daryti prielaidą, kad ryšiai nekoreguotuose modeliuose gali būti paaiškinami kitais veiksniais, kurie galėjo turėti įtakos rezultatams.
Autoriai teigia, kad šioje srityje reikalingi geriau suplanuoti tyrimai, kuriuose būtų atidžiau atsižvelgiama į trukdančius veiksnius. „Mūsų apžvalga patvirtina ryšį tarp kačių auginimo ir su šizofrenija susijusių sutrikimų, – daro išvadą J. McGrathas ir kolegos. - Reikia daugiau aukštos kokybės tyrimų, pagrįstų didelėmis, reprezentatyviomis imtimis, kad būtų galima geriau suprasti kačių auginimą kaip galimą psichikos sutrikimų rizikos veiksnį.“
Tyrimas buvo paskelbtas žurnale „Schizophrenia Bulletin“. Parengta pagal „Science Alert“.
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