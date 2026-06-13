Retas radinys Sibire: kartu su aristokrate buvo palaidotas naujagimis ir nudirtas arklys

Archeologai šį kapą atrado 2014 m. vykdydami kasinėjimus prieš geležinkelio statybą Sajanų kalnuose – kalnų grandinėje pietų Sibire, kuri driekiasi per pietryčių Rusiją ir šiaurės Mongoliją. Jie aptiko keliasdešimt kapų ir nedidelių gyvenviečių, kuriuose gyventa keletą šimtmečius. Tačiau kasinėjant vieną akmenimis apjuostą kapinyną buvo atrasta unikali kapavietė, kurioje buvo palaidota moteris, mirusi būdama apie 40 metų. Ji buvo palaidota kartu su naujagimio skeletu, avies stuburu ir „arklio kostiumu“ – arklio kaukole, galūnėmis ir oda – kas buvo retas ritualas tarp viduramžių stepių klajoklių.
Dėl kapo unikalumo ir gausybės artefaktų, kuriuos po kasinėjimų reikėjo užkonservuoti, išsamus kapo tyrimas truko daugiau nei dešimtmetį.
Moteris buvo palaidota su vos keliais asmeniniais daiktais, tarp kurių – pora paauksuotų bronzinių auskarų, rituališkai sudaužyto veidrodžio fragmentai, geležinis peilis ir akmeninis verpstukas, naudotas vilnai verpti rankomis. Veidrodžio puošyba priminė vijoklį su vynuogių kekėmis – motyvą, randamą veidrodžiuose, rastuose Kinijos elito Tangų dinastijos (618–907 m.) kapuose.
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Tarp dešimčių laidojimo vietoje rastų jojimo reikmenų buvo pora balnakilpių. Viena iš šių jų buvo papuošta kinų meno stiliumi, turinčiu indų ir persų meno stilių įtakų, ir veikė kaip „ceremoninė“ balnakilpė. Tyrėjai jojimo reikmenų tyrime pažymėjo, kad to laikotarpio klajoklių tradicija buvo turėti vieną balnakilpę, eksponuojamą labiausiai matomoje pusėje – paprastai kairėje.
Nors radiokarboninis datavimas suteikė archeologams plačias kapo ribas laike – nuo IX iki XIII a. – remdamiesi įkapių stiliumi, archeologai nustatė, kad moteris ir vaikas greičiausiai buvo palaidoti X a.
Tyrime apie žirgų reikmenis rašoma, kad kapavietėje rastas didžiulis daugiakultūrinių artefaktų skaičius leidžia manyti, jog moteris ir vaikas priklausė savo visuomenės „aukščiausiajai aristokratijai“. Tačiau priduriama, kad moteris tikriausiai nenaudojo šių daiktų kasdieniame gyvenime: labiau tikėtina, kad tai buvo šeimos relikvijos, kurias jos giminė paaukojo kaip įkapes, rašo „Live Science“.
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