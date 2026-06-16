Geologai išvyko ieškoti aukso – bet rado kai ką žymiai retesnio

Tai, kas prasidėjo kaip įprastas tyrimas, įgavo keistą posūkį, kai gravitacijos duomenys atskleidė keistą apskritą anomaliją, paslėptą po regiono Rytinių aukso kasyklų kraštovaizdžiu. Kai jie įsikasė giliau, rado įrodymų apie senovinę katastrofą, pakankamai galingą, kad ištirpintų uolą, deformuotų kristalus ir išmestų aukso turinčias nuolaužas aukštai į orą.
Mokslininkai dabar mano, kad tas įvykis buvo geležimi turtingo meteorito smūgis, įvykęs kažkada prieš ankstyvojo kreidos periodo nuosėdas, kurios vėliau jį palaidojo, palikdamos randą, dabar beveik visiškai ištrintą laiko.
Nors meteoritų krateriai Žemėje jau savaime yra retenybė, šis, laikinai pavadintas Ora Banda smūgio struktūra, yra dar ypatingesnis, teigia komanda, vadovaujama Puerto Riko universiteto geologės Raizos Quintero. Tai tik antroji patvirtinta smūgio struktūra, apie kurią žinoma, kad susiformavo visiškai Archėjaus žaliųjų uolienų viduje – vienose iš seniausių uolienų formacijų planetoje.
Manoma, kad meteoritai Žemės istorijos eigoje ne kartą atliko katalitinį vaidmenį. Daugeliui žinomas garsusis įvykis – Čiksulubo meteoritas, kuris užbaigė dinozaurų karaliavimą ir pradėjo naują žinduolių erą – tačiau tai toli gražu ne vienintelis meteoritų poveikis.
Mokslininkai mano, kad Saulės sistemos istorijos pradžioje vidinės planetos patyrė intensyvų meteoritų bombardavimą, kuris galėjo atnešti į Žemę svarbių medžiagų – pavyzdžiui, vandens ir molekulių – kurios vėliau susijungė ir davė pradžią gyvybei. Susidūrimai taip pat galėjo padėti suformuoti mūsų naujai susikūrusį pasaulį, taip pat kitas uolines planetas mūsų sistemoje.
Susiję straipsniai
Tačiau iš to smarkaus laikotarpio liko nedaug įrodymų. Erozija, tektoninė veikla ir kiti geologiniai procesai ištrina daugelį randų, kuriuos palieka susidūrimai.
Ora Banda leidžia įsivaizduoti, kaip sunku gali būti atpažinti tuos randus. Nors geologiškai krateris yra jaunesnis už senovines uolienas, į kurias jis smogė, jis prarado beveik visus akivaizdžius paviršiaus požymius. Mokslininkai jį identifikavo tik atlikę gravitacijos tyrimus, paėmę gręžinių mėginius ir aptikę mikroskopinius smūgio pažeidimų požymius, paslėptus uolienose.
Pirmieji požymiai paaiškėjo, kai gravitacijos tyrimai atskleidė apskritą tankesnės uolienos plotą, paslėptą po dykumos paviršiumi. Tolesni tyrimai, įskaitant tiriamuosius aukso gręžimus, atskleidė daugiau keistų užuominų. Pirmoji buvo formacija, vadinama suskaidymo kūgiais, rasta paviršiaus atodangose ir gręžimo šerdyse.
Tai yra vienas iš pagrindinių smūgio vietos diagnostinių požymių, susidarantis, kai smūgis siunčia galingą smūginę bangą per žemę, palikdamas uolose charakteringus kūgio formos lūžių raštus. Tai paprastai laikoma tarsi neginčijamu įrodymu, kad čia yra smūgio žymė, ir tai, ką mokslininkai aptiko iškasę mėginius iš po paviršiaus, šią prielaidą patvirtino.
Po žeme, paslėptos po molingu dykumos paviršiaus sluoksniu, jie aptiko smūginės brekčijos. Tai yra uolienos, šiek tiek primenančios vaisių pudingą, kuriame daug uolienos gabalėlių, sujungtų mažesniais grūdeliais.
Brekčijos gali susidaryti keliais skirtingais būdais, tačiau jos ypač dažnos smūgio vietose, kur milžiniškas slėgis sudaužo uolienas ir sujungia fragmentus į chaotiškus mišinius. Šiose naujose struktūrose dažnai randama mažų stiklo lašelių – silikato medžiagos, kuri ištirpo smūgio karštyje ir įsiliejo į smūginę brekčiją. Šių stiklo lašelių analizė gali atskleisti smūginio kūno pėdsakus, palyginus jų cheminę sudėtį su aplinkinių uolienų ir žinomų meteoritų tipų cheminiais pėdsakais.
Ir būtent čia viskas tapo aišku.
Stikluose buvo daug daugiau nikelio, kobalto, iridžio, platinos, paladžio ir rodo, nei aplinkinėse uolose. Šie elementai vadinami siderofilais – metaliniais elementais, kurie lengvai tirpsta geležyje. Jie yra palyginti reti Žemės plutoje, bet daug gausesni meteorituose – ypač meteorituose, kuriuose gausu geležies.
Mokslininkai mano, kad, vertinant visus įrodymus kartu, jie rodo, jog įvyko geležimi turtingo meteorito susidūrimas, po kurio susiformavo požeminė struktūra, susidedanti iš centrinės dalies ir keleto koncentrinių žiedų, kurių skersmuo siekia apie 4 kilometrus. Tuo tarpu brekčijose rasti maži aukso grynuoliai rodo, kad smūgio metu auksą turinti medžiaga galėjo būti išmesta į orą, o vėliau nukrito atgal į besiformuojantį kraterį ir įsiliejo į brekčijas.
Dabar tas auksas atrodo kur kas mažiau vertingas nei tai, ką šis radinys reiškia mokslui.
Kadangi smūgio struktūros Archėjaus žaliosiose uolose randamos labai retai, Ora Banda suteikia retą galimybę ištirti, kaip meteorito smūgiai sąveikauja su kai kuriomis seniausiomis išlikusiomis Žemės uolienomis, taip pat yra analogas smūgiams ankstyvojoje Marso istorijoje.
Tai taip pat kelia intriguojančią galimybę, kad kitos smūgio struktūros gali būti paslėptos žaliųjų uolienų formacijose.
Ora Banda buvo atrasta tik todėl, kad geologai ieškojo aukso, o jos identifikavimui prireikė geofizinių tyrimų, gręžinių ir išsamių mikroskopinių analizių. Jei viena iš rečiausių Žemės smūginių struktūrų galėjo likti paslėpta po žinomu aukso telkiniu, kokios paslaptys gali slypėti kitose žaliosios uolienos formacijose visame pasaulyje?
Atradimas buvo išsamiai aprašytas žurnale „Meteoritics & Planetary Science“. Parengta pagal „Science Alert“.