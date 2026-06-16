Lietuviai kūrė tai, ko 3D spausdinimo rinkai labiausiai trūko: šiandien jų produkcija keliauja į 70 šalių

Dabar įmonė žengia dar toliau: lietuvių kuriamos 3D spausdinimo medžiagos jau ruošiamos naudoti odontologijoje ir tiesioginiam sąlyčiui su žmogaus organizmu.
Pamatė tai, ko rinka dar nepastebėjo
Bendrovės įkūrėjai Andrius Darulis ir Vaidas Talačka kartu studijavo taikomąją matematiką Kauno technologijos universitete (KTU). Dar studijų metais jie įgijo vertingos verslo valdymo, plėtros ir pardavimų patirties, kuri ilgainiui paskatino kurti nuosavą verslą.
„Iki „AmeraLabs“ kartu išbandėme dešimtis skirtingų idėjų. Dirbdami įvairius darbus, bendraudami su žmonėmis ir testuodami skirtingus verslo modelius, pastebėjome tai, ko daugelis rinkoje dar neįžvelgė – 3D spausdinimo įranga tobulėjo milžinišku greičiu, tačiau medžiagos akivaizdžiai atsiliko. Tai buvo tarsi turėti lenktyninį automobilį, bet pilti į jį pigiausią benziną“, – pasakoja jis.
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Tuo metu tiek spausdintuvų, tiek dervų rinkoje dar nebuvo daug žaidėjų. A. Darulis sako, kad jie anksti suprato, jog Azijos gamintojai netrukus užvers rinką pigiais 3D spausdintuvais, tačiau medžiagų segmentas vystysis gerokai lėčiau. Jo teigimu, taip yra todėl, kad sukurti kokybišką medžiagą yra kur kas sudėtingiau nei surinkti patį 3D spausdintuvą. Būtent taip ir nutiko – per pastaruosius devynerius metus technologija sparčiai pažengė į priekį, o įmonė tam jau buvo pasiruošusi.
„KTU „Startup Space“ mums suteikė tvirtą pagrindą startui – erdvę, struktūrą ir aplinką, kurioje galėjome sutelkti dėmesį į produkto kūrimą, o ne biurokratiją. Tačiau svarbu pasakyti atvirai: niekada nesivaikėme startuolio etiketės. Nuo pirmos dienos kūrėme gamybinę įmonę ir orientavomės į pajamas, o ne investuotojus. Formulavome chemines medžiagas, jas testavome ir nuosekliai tobulinome“, – teigia jis.
Bendrovės plėtra į beveik 70 šalių vyko natūraliai – pirmieji klientai įmonę susirado patys, nes jos produktas sprendė realią problemą. A. Darulio teigimu, geras produktas nišinėje rinkoje sklinda greičiau už bet kokį marketingą. Vis dėlto jam sukurti prireikė beveik dvejų metų.
3D spausdinime svarbiausia – ne pats spausdintuvas
Įmonės įkūrėjas pasakoja, kad fotopolimerinė derva yra skysta cheminė medžiaga, kuri, paveikta UV šviesos, sukietėja. 3D spausdintuvas tiksliai nukreipia šviesą į tam tikras vietas, jas sukietina ir taip sluoksnis po sluoksnio formuoja trimatį objektą.
„Galutinio produkto savybės visiškai priklauso nuo naudojamų medžiagų. Jei medžiaga sukurta būti lanksti, lankstūs bus ir 3D spausdinti gaminiai. Jei ji sukurta būti kieta kaip stiklas, tuomet ir produktai bus visiškai nelankstūs“, – sako jis.
A. Darulis pabrėžia, kad dervos kokybė lemia viską – detalių ryškumą, paviršiaus tekstūrą, mechaninį stiprumą, spalvą ir matmenų tikslumą. Nuo medžiagos taip pat priklauso, ar atspausdintas daiktas tarnaus metus, ar sulūš vos po savaitės.
„Šiandien jau puikiai suprantame, kaip sudėtinga sukurti gerai subalansuotą 3D spausdinimo medžiagą. Kartais pakanka pakeisti vos 1–2 proc. sudėties, kad visas balansas būtų sugriautas. Pavyzdžiui, bandant pridėti lašelį pigmento, kad medžiagos spalva būtų sodresnė, tuo pačiu gali perpus sumažėti jos spausdinimo greitis“, – dalijasi jis.
Formulę teko išmesti dėl lietingo oro
A. Darulis pasakoja, kad medžiagų kūrimas gali trukti nuo kelių mėnesių iki kelerių metų, o už kiekvienos jų dažnai slypi šimtai eksperimentų ir daugybė lūkesčių nepateisinusių rezultatų. Pasak jo, sunkiausia šiame procese – išlaikyti motyvaciją ir toliau ieškoti naujų formuluočių bei komponentų net tada, kai atrodo, jog viskas jau išbandyta.
„Sudėtinga ir tai, kad ne viską galima įvertinti iš karto. Vienas geriausių to pavyzdžių – mūsų TGM-7 žaidimų figūrėlių dervos kūrimas. Po daugybės bandymų buvome sukūrę išties neblogą formulę: medžiaga puikiai spausdinosi, pasižymėjo aukštu detalumu, kietu paviršiumi, o svarbiausia – rinkoje dar nematytu lankstumo ir tvirtumo deriniu. Atrodė, kad produktas jau visiškai paruoštas rinkai“, – prisimena jis.
Tačiau netrukus paaiškėjo, kad formulė turi netikėtą trūkumą. Įmonės bendraįkūrėjas Vaidas ant savo darbo stalo laikydavo dešimtis bandomųjų pagaliukų. Vieną dieną jis atsitiktinai pastebėjo, kad jie tapo trapūs ir prarado lankstumą, o jau kitą – vėl buvo lankstūs. Kelias dienas komanda stebėjo, kaip anksčiau atspausdintų modelių savybės neprognozuojamai kinta.
„Po ilgų svarstymų galiausiai supratome, kad medžiaga itin jautriai reaguoja į aplinkos drėgmę. Lietingomis dienomis modeliai, sugėrę drėgmę, tapdavo lankstesni, o saulėtą dieną pro langą šviečianti saulė juos išdžiovindavo ir paversdavo trapiais. Tai buvo vieno iš komponentų silpnybė, kurios iš anksto nebuvo pavykę numatyti, – dalijasi A. Darulis. – Nebuvo kitos išeities – teko atsisakyti visos sukurtos formulės ir bandymus pradėti iš naujo. Po kelių mėnesių jau turėjome atnaujintą medžiagą, kurioje nebeliko drėgmei jautrių komponentų.“
Lietuvių kuriamos medžiagos skinasi kelią į mediciną
A. Darulis sako, kad stalo žaidimų figūrėlių kūrėjams svarbiausi du dalykai – modelių detalumas ir patvarumas. Anot jo, modeliai turi būti pakankamai tvirti, kad naudojami stalo žaidimuose nelūžtų.
„Naudodami standartines trapias medžiagas, gamintojai dažnai susiduria su problema, kad detalūs ir smulkūs modeliai lūžta dar siuntimo paštu metu. Tokiais atvejais modelius tenka spausdinti iš naujo ir pakartotinai siųsti klientams, o tai reiškia papildomas sąnaudas“, – dalijasi jis.
Derva „TGM-7“ buvo sukurta būtent šiai problemai spręsti – ši medžiaga vienu metu pasižymi tiek aukštu detalumu, tiek patvarumu.
„Odontologijoje viskas vyksta kitaip, nes čia medžiaga tiesiogiai liečiasi su žmogaus kūnu. Todėl būtina atitikti griežtus medicininius standartus, Europos Sąjungos medicinos prietaisų reglamento reikalavimus ir turėti ISO 13485 kokybės vadybos sistemos sertifikatą. Šioje srityje paklaidų tolerancija itin maža – jei dantų modelis neatitinka realios situacijos, pacientui netiks ir pagamintas protezas“, – teigia A. Darulis.
Anksčiau, norint pagaminti dantų modelį ar chirurginį gidą, reikėdavo daugybės rankinio darbo, trunkančio valandas. Naudojant 3D spausdinimą, tą patį galima atlikti per kelias dešimtis minučių. Pasak A. Darulio, tai yra milžiniškas efektyvumo šuolis, tiesiogiai mažinantis kaštus ir didinantis laboratorijų pajėgumus.
„Tai sudėtinga, daug reikalavimų kelianti, tačiau kartu ir labai įdomi rinka, aiškiai atskleidžianti tikrąją 3D spausdinimo vertę. Jau dabar turime keletą odontologijoje naudojamų produktų, todėl šioje srityje nesame naujokai. Tačiau šiemet žengiame dar giliau – planuojame pristatyti naujas medžiagas, sertifikuotas sąlyčiui su žmogaus burnos gleivine. Tam ruošėmės nuosekliai: įsidiegėme ISO 13485 kokybės vadybos sistemą, atliekame klinikinius bandymus ir įvairius tyrimus. Jaučiamės pasiruošę šiai plėtrai“, – pažymi jis.
Iš Kauno – į Holivudo filmų aikšteles
A. Darulis sako, kad klientai dažnai nustemba sužinoję, jog visas medžiagas įmonė gamina pati. Daugelis rinkos žaidėjų tiesiog įsigyja jau paruoštas medžiagas Kinijoje ir jas parduoda su savo etikete, o bendrovė viską kuria nuo nulio Lietuvoje.
„Manau, kad Lietuva pasaulyje jau yra susikūrusi gerą reputaciją. Nemažai europiečių ir amerikiečių yra čia buvę, todėl pasakius, kad mūsų gamykla įsikūrusi Kaune, nebereikia ilgai aiškinti, kur esame. Lietuviai matomi kaip patikimi partneriai, pasižymintys vakarietiška kultūra, gerais anglų kalbos įgūdžiais ir stipria verslo etika“, – pažymi jis.
Pasak A. Darulio, įmonė niekada nesiorientavo vien į Lietuvos rinką – nuo pat pradžių siekė kurti pasaulinio lygio produktus. Vos pagaminusi pirmuosius kelis kilogramus medžiagų, komanda juos išsiuntė į JAV, Vokietiją ir kitas užsienio rinkas.
Įmonės bendraįkūrėjas pažymi, kad tikrąjį verslo mastą pradedi suvokti tada, kai užsakymai ima atkeliauti iš šalių, apie kurias net nebuvai pagalvojęs kaip apie potencialias rinkas. Matant, kad produktai naudojami Islandijoje, Prancūzijos Polinezijoje ar Australijoje, tampa aišku, jog problema, kurią siekta išspręsti, yra universali.
„Dar vienas pasiekimas, kuriuo labai didžiuojuosi, – galimybė didžiuosiuose ekranuose išvysti iš mūsų medžiagų atspausdintas detales Holivudo filmuose. Beje, viename filme, kuris šiuo metu rodomas Lietuvos kino teatruose, taip pat naudojamos detalės, pagamintos iš mūsų medžiagų. Tiesa, dėl konfidencialumo sutarčių negaliu atskleisti, apie kurį filmą kalbu“, – dalijasi A. Darulis.