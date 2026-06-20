Didžiulis tyrimas susiejo 99 proc. infarkto ir insulto atvejų su šiais 4 rizikos veiksniais

Šie veiksniai apima aukštą kraujospūdį, padidėjusį cholesterolio kiekį, padidėjusį cukraus kiekį kraujyje ir rūkymą (buvusį arba esamą).
Kartu paėmus, jie buvo susiję su 99 procentais visų širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų per ilgalaikį tyrimą, kurio rezultatai buvo paskelbti 2025 m.
Net moterims iki 60 metų – demografinei grupei, kuriai būdinga mažiausia širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimų rizika – daugiau nei 95 procentai infarktų ar insulto atvejų buvo susiję su vienu iš šių esamų rizikos veiksnių.
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Aukštas kraujospūdis buvo rizikos veiksnys, dažniausiai siejamas su širdies ir kraujagyslių ligomis. Tiek JAV, tiek Pietų Korėjoje daugiau nei 93 procentai asmenų, patyrusių infarktą, insultą ar širdies nepakankamumą, anksčiau sirgo hipertenzija – todėl aukšto kraujospūdžio kontrolė galėtų būti raktas į rimtų širdies ir kraujagyslių ligų prevenciją ateityje.
„Manome, kad tyrimas labai įtikinamai rodo, jog prieš šiuos širdies ir kraujagyslių sutrikimus susiduriama su vienu ar keliais neoptimaliais rizikos veiksniais beveik 100 procentų atvejų“, – paskelbus tyrimo rezultatus sakė vyresnysis tyrimo autorius bei kardiologas Philipas Greenlandas iš Šiaurės Vakarų universiteto.
„Dabar svarbiausia sutelkti pastangas į būdų, kaip kontroliuoti šiuos keičiamus rizikos veiksnius, paiešką, o ne nukrypti į šoną, siekiant išsiaiškinti kitus veiksnius, kurių negalima lengvai paveikti ir kurie nėra priežastiniai“, – sakė jis.
Ph. Greenlandas ir jo bendraautoriai pažymi, kad jų rezultatai paneigia neseniai išsakytus teiginius, jog vis dažniau pasitaiko nepastebimi širdies ir kraujagyslių sistemos sutrikimai, atsirandantys nesant jokiems rizikos veiksniams. Jie priduria, kad tai rodo, jog ankstesniuose tyrimuose galėjo būti praleisti diagnozės arba nepastebėti rizikos veiksnių lygiai, kurie buvo žemiau klinikinės diagnostikos ribos.
Pridėtame redakciniame straipsnyje Diuko universiteto kardiologė Neha Pagidipati (kuri nedalyvavo tyrime) teigia, kad rezultatai rodo, kaip svarbu valdyti sveikatos riziką, kol ji nesukelia rimtų, galimai mirtinų pasekmių. „Mes galime – ir privalome – pasiekti geresnių rezultatų“, – skelbia ji.
Šie duomenys papildo kitus neseniai atliktus tyrimus, kurie leidžia manyti, kad galbūt nepakankamai įvertiname kitų priežasčių, prisidedančių prie infarktų rizikos, vaidmenį – ypač jaunesnių suaugusiųjų atveju.
2025 m. rugsėjį paskelbtame tyrime JAV Mayo klinikos mokslininkai išanalizavo 1474 infarktų atvejus tarp 65 metų ar jaunesnių žmonių, užregistruotus 2003–2018 m. Olmstedo apygardoje, Minesotoje. Atidžiai peržiūrėję medicinines korteles ir vaizdo įrašus, jie nustatė pagrindinę kiekvieno atvejo priežastį.
Tradiciškai dauguma infarktų buvo priskiriami užsikimšusioms arterijoms, sukeliančioms aterotrombozę – kai kraujo krešuliai užblokuoja kraujo tekėjimą į širdį. Įdomu tai, kad nustatyta, jog daugiau nei pusė moterų infarktų buvo susiję su neaterotrombozinėmis priežastimis.
Aterotrombozė sudarė 75 procentus vyrų infarktų – ir tai nebuvo staigmena. Tačiau moterų atveju ji buvo 47 procentų priežastis – mažiau nei pusė. Tai turi didelę reikšmę infarktų prevencijai ir gydymui.
Moterims 34 procentai visų infarktų buvo priskirti antriniams miokardo infarktams dėl pasiekiamumo ir poreikio neatitikimo (SSDM) – apibrėžiamiems kaip deguonies pasiūlos ir paklausos disbalansas, kurį sukelia kiti organizmą neigiamai veikiantys procesai, tokie kaip anemija ar infekcija.
Tarp kitų veiksnių, kurie reikšmingai prisidėjo prie infarktų, buvo spontaniškos vainikinių arterijų disekcijos (kai arterijų sienelių įtrūkimuose susikaupia kraujas), ir embolijos (kraujo krešuliai, keliaujantys iš kitų organizmo vietų).
„Šis tyrimas atkreipia dėmesį į infarktų priežastis, kurios istoriškai buvo nepakankamai pripažintos, ypač moterų atveju, – teigia kardiologė Claire Raphael. – Kai infarkto pagrindinė priežastis yra klaidingai suprantama, tai gali lemti mažiau veiksmingą – ar netgi žalingą – gydymą. Suprasti, kodėl įvyko infarktas, yra lygiai taip pat svarbu, kaip ir jį gydyti. Tai gali lemti skirtumą tarp pasveikimo ir pasikartojimo.“
Ph. Greenlando ir komandos tyrimas buvo paskelbtas žurnale „Journal of the American College of Cardiology“. Parengta pagal „Science Alert“.
kardiologijaširdisInfarktas
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