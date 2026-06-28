Senovės „vaistinėlė“: beržo tošies derva saugojo neandertaliečius nuo infekcijų

Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad neandertaliečiai naudojo vaistinius augalus sužalojimams ir ligoms gydyti.
„Beržo degutas kaip medžiaga yra žinomas jau gana seniai, nuo vėlyvojo pleistoceno, ypač iš neandertaliečių radimviečių visoje Europoje“, – sako Tjaarkas Siemssenas iš Oksfordo universiteto (JK).
„Gana aišku, kad jis buvo naudojamas kaip klijai, – sako T. Siemssenas – pavyzdžiui, norint pritvirtinti aštrius akmeninius antgalius prie medinių iečių. Tačiau, jo teigimu, tai galėjo būti ne vienintelis deguto panaudojimo būdas. Kai kuriose vietinių gyventojų bendruomenėse pastaraisiais šimtmečiais beržo degutas buvo naudojamas kaip gydomasis tepalas. Rytų Kanados mikmakų genties bendruomenėse jis vadinamas „maskwio’mi“ ir naudojamas kaip plataus spektro antibiotikas.
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Norėdami išsiaiškinti, ar neandertaliečių pagamintas beržo degutas galėjo turėti panašias savybes, T. Siemssenas ir jo kolegos surinko plaukuotojo beržo (Betula pubescens) ir paprastojo beržo (Betula pendula) žievę Vokietijoje. Jie išbandė tris beržo deguto gamybos metodus.
Taikydami „pakeltos konstrukcijos“ metodą, jie iškasė nedidelę duobę ir jos dugne pastatė indą. Virš jo sukrovė beržo žievę ir apdengė ją moliu. Ant šio krūvos uždegė ugnį ir po 2 valandų surinko į indą nutekėjusią beržo dervą.
Antrasis metodas buvo daug paprastesnis – ir tikėtina, buvo pirmasis, kurį išbandė neandertaliečiai. Komanda degino nedidelius beržo tošies kiekius po ugniai atspariu akmeniu, dėl to beržo degutas kondensavosi ant akmens. Šis „kondensavimo“ metodas davė daug mažesnius kiekius.
Galiausiai, palyginimui, mokslininkai išbandė šiuolaikinį metodą, kurį naudoja mikmakų bendruomenės. Jie kaitino beržo tošį uždarame metaliniame inde, kurio dugne buvo išgręžtos skylės, kad degutas galėtų nutekėti.
Visi gauti beržo dervos mėginiai buvo ištirti dėl antimikrobinio poveikio. Visos, išskyrus vieną, buvo veiksmingos prieš Staphylococcus aureus – bakteriją, dažnai randamą odos infekcijose. Galingiausias buvo tas mėginys, kuris buvo pagamintas iš paprastojo beržo naudojant iškilios struktūros metodą. Vienintelė, kuri nesustabdė S. aureus, buvo ta, pagaminta iš plaukuotojo beržo naudojant kondensavimo metodą.
Eksperimentas rodo, kad beržo degutas turi antimikrobinių savybių, net ir pagamintas naudojant paprastus metodus, kurie buvo prieinami neandertaliečiams, sako T. Siemssenas. Nors neandertaliečiai degutą naudojo kaip klijus, „sumažinti jo naudojimo atvejus iki vieno dalyko, kai jis turi tiek daug skirtingų paskirčių, būtų klaidinga“, – sako jis.
„Vertinu tai, kad autoriai nustatė tam tikrą beržo tošies medicininę vertę“, – sako Karen Hardy iš Glazgo universiteto Jungtinėje Karalystėje. Tačiau ji atkreipia dėmesį, kad daugelis augalų turi gydomųjų savybių ir jų nereikia apdoroti. „Beržo tošies dervos gavimas yra sudėtingas ir daug laiko reikalaujantis procesas, – sako ji. – Manau, kad norėdami pagrįsti savo teiginį, jog ji buvo sąmoningai gaminama dėl savo gydomųjų savybių, jie turėtų įrodyti jos išskirtinę ar unikalią vertę.“
Ankstesni tyrimai atskleidė kitus įrodymus, kad neandertaliečiai vartojo vaistinius augalus. Vienas neandertaliečių, turėjęs dantų pūlinį, matyt, vartojo augalus, turinčius skausmą malšinančių ir priešuždegiminių savybių. K. Hardy ir jos kolegos rado įrodymų, kad neandertaliečiai vartojo kraujažolę ir ramunėles – augalus, kurie turi gydomųjų savybių, bet neturi maistinės vertės.
Tyrimas publikuotas žurnale „PLOS One“.
Parengta pagal „New Scientist“.
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