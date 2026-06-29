Pirmasis Antarktidoje rastas dinozauro kaulas aptiktas stalčiuje

Šis egzempliorius buvo iškastas 1985-aisiais, bet jį atradusi komanda nežinojo, kas tai, todėl jis buvo saugomas Britų Antarktidos tyrimų tarnybos (BAS) geologijos kolekcijoje Kembridže. Fosiliją ištyrė paleontologai patvirtino, kad tai dinozauro uodegos kaulas. Pasak mokslininkų, jos savininkas priklausė dinozaurų rūšiai, vadinamai titanozaurais – tai didžiausi kada nors Žeme vaikščioję dinozaurai. Atradimas leidžia daugiau sužinoti apie šių padarų gyvenimą toje pasaulio dalyje, kur fosilijų liekanų aptikta nedaug.
BAS kolekcijų vadovas dr. Markas Evansas neseniai pastebėjo šį fosilinį radinį tarp tūkstančių kitų, pargabentų iš ekspedicijų į Antarktidą per pastaruosius dešimtmečius. Fosilija buvo aptikta Jameso Rosso saloje, jos atradimas buvo užregistruotas geologo dr. Mike’o Thomsono užrašų knygelėje.
Šalia mažo, tvarkingo fosilijos eskizo, datuoto 1985 m. gruodžio 9 d., jis parašė „didelio roplio stuburo slankstelis“ ir pažymėjo, kad jis buvo apie 10 cm pločio. Pasak M. Evanso, komanda tikriausiai galvojo radusi jūrinio roplio fosiliją. Tačiau vos tik ją pamatęs, M. Evansas suprato, kad ji labai primena dinozauro slankstelį. O jo atradimo data reiškė, kad tai būtų buvusi pirmoji šiame žemyne aptikta dinozauro fosilija.
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Savo atradimui patvirtinti, mokslininkas pasikvietė Gamtos istorijos muziejaus (NHM) profesorių Paulą Barrettą. „Kai tik ją pamačiau, iš karto supratau, su kuo turime reikalų (…). Buvo visiškai aišku, kad tai titanozauras, – britų transliuotojui sakė profesorius. – Toks bruožų derinys būdingas tik šios rūšies dinozaurams“.
Šiuo metu visame pasaulyje identifikuota daugiau nei 100 titanozaurų rūšių. Tai buvo keturkojai žolėdžiai, turėję labai ilgas kaklus, kurie jiems padėdavo pasiekti medžių viršūnes, ir ilgas uodegas pusiausvyrai išlaikyti. Didžiausi titanozaurai buvo ilgesni nei 35 metrai ir svėrė apie 60 tonų.
Atsižvelgdami į rasto uodegos kaulo dydį, mokslininkai apskaičiavo, kad Antarktidos titanozauras buvo maždaug 7 m ilgio.
Šis dinozauras gyveno prieš 82 mln. metų – vėlyvajame kreidos periode, kai Antarktida labai skyrėsi nuo to, kokia ji yra šiandien. Tuomet ją dengė vešlūs miškai, parūpindavę šiam žolėdžiui gausybę maisto.
Seniai pamiršta fosilija dabar užima svarbią vietą Antarktidos tyrinėjimų istorijoje. Po 1985 m. atokioje pasaulio dalyje buvo rasta ir kitų dinozaurų liekanų, tačiau jų nėra labai daug, priduria BBC.
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