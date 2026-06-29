Tai gali pakeisti mūsų supratimą apie žmogaus evoliuciją: atrodo, senovės žmonės gyveno ir čia

Tačiau atradimo vieta taip pat atskleidė dar vieną stebinantį faktą: mūsų rūšies – Homo sapiens – atstovai klestėjo tropikuose prieš dešimtis tūkstančių metų.
Mokslininkai ilgą laiką manė, kad ankstyvieji žmonės negyveno atogrąžų miškuose – nes šiose vietose nebuvo rasta žmogaus fosilijų, o ten gausu pavojingų gyvūnų, įskaitant nuodingus gyvūnus, nuodingus augalus ir parazitus, kurie galėjo atbaidyti ankstyvąsias populiacijas.
Tačiau per pastaruosius kelis dešimtmečius šis požiūris keitėsi. Senovės uolų menas Sulavesyje yra vienas iš kelių įrodymų, kad šiuolaikiniai žmonės galėjo gyventi atogrąžų miškuose šimtus tūkstančių metų. Tai reikštų, kad šiuolaikiniai žmonės galėjo gyventi šiose karštose ir drėgnose vietovėse jau netrukus po mūsų rūšies atsiradimo Afrikoje maždaug prieš 300 000 metų.
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Supratimas, kaip, kada ir kur šiuolaikiniai žmonės apgyvendino atogrąžų miškus – ir kaip tai formavo mūsų evoliuciją – gali mums suteikti įžvalgą apie tai, ką reiškia būti „išskirtinai žmogumi“, sako archeologas ir antropologas iš Maxo Plancko geoantropologijos instituto – bei knygos „Jungle: How Tropical Forests Shaped World History“ autorius Patrickas Robertsas.
Nuo vienos kilmės istorijos – iki daugybės
Anksčiau vyravo nuomonė, kad šiuolaikiniai žmonės atsirado iš vienos protėvių populiacijos Rytų Afrikos savanoje ir su atogrąžų miškais susidūrė tik maždaug prieš 12 000 metų, kai atsirado žemdirbystė, leidusi išgyventi šiose klimato sąlygose. Tai, kad Afrikos atogrąžų regionuose nebuvo rasta Homo sapiens fosilijų, atrodė, patvirtina tokią nuomonę.
Tačiau 2017 m. mokslininkai identifikavo seniausias šiuolaikinių žmonių fosilijas – tik jos buvo rastos ne Rytų Afrikoje, o Jebel Irhoud vietovėje Maroke. Kitąmet archeologė iš Maxo Plancko geoantropologijos instituto Vokietijoje Eleanor Scerri ir jos kolegos peržiūrėjo archeologinius įrodymus, įskaitant Jebel Irhoud fosilijas – ir juos susiejo su šiuolaikinių populiacijų genetiniais duomenimis. Duomenys rodė, kad H. sapiens kilęs iš daugelio atskirų populiacijų visoje Afrikoje.
Šios populiacijos periodiškai susitikdavo ir keisdavosi genais bei idėjomis, tačiau taip pat ilgą laiką praleisdavo atskirai, prisitaikydamos prie skirtingų ekosistemų ir išsiugdydamos įvairias savybes. Remiantis šiuo nauju supratimu, mūsų rūšies pirmieji atstovai galėjo evoliucionuoti ne tik žolėtose savanose, bet ir atogrąžų miškuose.
„Viena iš šio modelio pasekmių yra ta, kad jei tai ne viena vieta, o daug vietų, tai galbūt tai ne viena ekosistema, – teigia E. Scerri. – Galbūt tai daug ekosistemų.“
Kadangi atogrąžų miškai kelia savitų aplinkos iššūkių, ten gyvenę žmonės galėjo išsiugdyti savybes, padedančias susidoroti su šiais sunkumais. Kai susitiko skirtingos ankstyvųjų žmonių populiacijos, atogrąžų miškų gyventojai, tikėtina, įnešė kitokius genų variantus nei populiacijos iš atvirų savanų. Gebėjimas prisitaikyti prie įvairių aplinkų, įskaitant atogrąžų miškus, galėjo praversti vėliau – kai H. sapiens išplito iš Afrikos į tropinę Pietryčių Aziją, įskaitant tokias vietas kaip Sulavesį.
Tačiau norint nustatyti, kokios tai buvo savybės, pirmiausia reikėtų įrodymų, kad žmonės gyveno atogrąžų miškuose dar mūsų rūšies atsiradimo pradžioje.
Tikras košmaras fosilijų ieškotojams
Deja, labai rūgštus atogrąžų miškų dirvožemis ardo organines medžiagas – pavyzdžiui, kaulus. Dėl to senovės žmonių pėdsakai (tokie kaip fosilijos) arba žmogaus veiklos pėdsakai (pavyzdžiui, kaulinės strėlės ar galbūt iš pluošto pinti krepšiai) atogrąžų miškuose yra itin reti.
Net ir tais retais atvejais, kai šie įrodymai randami, dėl tokių sąlygų sunku juos datuoti ir įvertinti kontekste. Archeologai dažnai datuoja ankstyvųjų žmonių fosilijas matuodami radioaktyviuosius izotopus ( pavyzdžiui, anglį-14) atskiruose, nepaliestuose nuosėdų sluoksniuose – suskaidytose uolienose ir mineraluose, susidariusiuose dėl erozijos ir atmosferos veiksnių. Kuo daugiau nuosėdų sluoksnių, tuo ilgesnį istorijos laikotarpį galima atsekti. Tačiau oro sąlygos Vakarų ir Centrinės Afrikos atogrąžų miškuose paliko nedaug ilgų nuosėdų sekų.
Ilgų nuosėdų sekų trūkumas taip pat žymiai sumažina pačias galimybes rasti fosilijas, teigia Ispanijos Nacionalinio gamtos mokslų muziejaus paleobiologas Antonio Rosas, kuris nuo 2014 m. nesėkmingai ieško tokių fosilijų Pusiaujo Gvinėjos atogrąžų miškuose. „Sąžiningai sakant, manau, kad jau visiškai atsisakiau vilties rasti fosilijas“, – sako jis.
Įrašyta akmenyje
Dėl to daugelis mokslininkų, tyrinėjančių ankstyvąją H. sapiens evoliuciją, sutelkė dėmesį į medžiagą, kuri išlieka: akmenį.
Afrikoje akmeniniai įrankiai rodo, kad žmonės gyveno pakrančių atogrąžų miškuose, esančiuose dabartinėje Kenijoje, maždaug prieš 78 000 metų, atogrąžų miškuose, esančiuose dabartinėje Pusiaujo Gvinėjoje, maždaug prieš 45 000 metų, ir atogrąžų miškuose, esančiuose dabartinėje Kongo Demokratinėje Respublikoje, maždaug prieš 18 000 metų.
Vėliau – 2025 m. – mokslininkai atskleidė, kad akmeniniai įrankiai, anksčiau rasti Dramblio Kaulo Kranto atogrąžų miške devintajame dešimtmetyje, buvo 150 000 metų senumo. Kadangi prieš 150 000 metų ši teritorija taip pat buvo atogrąžų miškas, tai yra įrodymas, kad mūsų rūšis gyveno atogrąžų miškuose daug anksčiau, nei anksčiau manyta, sako pagrindinis tyrimo autorius, geochronologas ir archeologas iš Ispanijos Nacionalinio žmogaus evoliucijos tyrimų centro Eslemas Ben Arousas.
Šių kvarco įrankių – tarp kurių buvo ir nuoskalų, ir tvirtų kirtiklių bei kirvelių – senumas rodo, kad ankstyvieji H. sapiens sugebėjo kurti technologijas, leidžiančias išgyventi tankiuose atogrąžų miškuose. Tuo metu tankūs miškai nebuvo kliūtis ankstyviesiems žmonėms, teigia E. Ben Arousas.
Tiesioginiai įrodymai
Nors akmeniniai įrankiai rodo, kad senovės žmonės drįsdavo eiti į miškus ieškoti maisto arba ten gyventi bent dalį laiko, jie neįrodo, kad žmonės ten gyveno ištisus metus. Tam mokslininkams vis dar reikia fosilijų.
Analizuodami žmogaus dantų emalyje rastų elementų izotopus, mokslininkai gali nustatyti, ar mūsų tolimi giminaičiai iš tiesų gyveno atogrąžų miškuose. Taip yra todėl, kad uždaruose, tankiuose atogrąžų miškuose yra mažai Saulės šviesos ir daug anglies dioksido, o elementų izotopų santykis žmogaus dantyse gali atskleisti, ar jis vaikystėje praleido daug laiko tokiomis sąlygomis.
Šiuo metu cinko izotopai dviejuose 46 000–63 000 metų senumo žmogaus dantyse, rastuose Tam Pà Ling urve Laose, yra seniausi įrodymai, kad žmonės maitinosi daugiausia maistu iš atogrąžų miškų.
Panašių įrodymų iš Afrikos atogrąžų miškų šiuo metu trūksta. Tačiau gebėjimas prisitaikyti prie daugybės skirtingų aplinkų, įskaitant atogrąžų miškus, ir sugebėjimas išugdyti labai specializuotus bruožus, pritaikytus tokioms aplinkoms, yra tai, kas yra unikalaus mūsų rūšyje, teigia P. Robertsas.
Prisitaikymas
Ankstyvieji mūsų rūšies atstovai, norėdami gyventi atogrąžų miškuose, turėjo prisitaikyti tam tikrais būdais. Taigi, kokie jie buvo?
Neturėdami išlikusios DNR ar fosilijų, antropologai daro prielaidas, stebėdami šiuolaikines tropikuose gyvenančias populiacijas. Daugelis šiuolaikinių atogrąžų miškų gyventojų yra nedideli – nes tai gali padėti jiems lengviau atvėsti, sumažinti kalorijų poreikį ir palengvinti judėjimą tankiuose atogrąžų miškuose.
2019 m. paskelbtoje analizėje taip pat buvo nustatyti esminiai skirtumai imunitetą ir vystymąsi reguliuojančiuose genuose tarp Afrikos atogrąžų miškų medžiotojų-rinkėjų ir kaimyninių žemdirbių. Pavyzdžiui, genas PITX1, koduojantis baltymus, kurie yra svarbūs galūnių vystymuisi, yra vienas iš kelių genų, prisidedančių prie mažo ūgio, ir rodo aiškius teigiamos atrankos požymius Gabono medžiotojų-rinkėjų populiacijose.
Daugelyje atogrąžų miškuose gyvenančių populiacijų, įskaitant tuos Gabono medžiotojus-rinkėjus, yra įrodymų, kad vyko atranka prieš konkrečius patogenus.
Nors ankstyvieji H. sapiens, gyvenę atogrąžų miškuose, tikriausiai susidūrė su panašiu spaudimu, neturime jokių įrodymų, kad panašūs prisitaikymai būtų išsivystę šiuose senoviniuose mūsų rūšies atstovuose.
Senovinė DNR
Tačiau kai kurie mokslininkai tikisi, kad vieną dieną senovinėje DNR pavyks rasti šių prisitaikymų įrodymų.
Istoriškai buvo manoma, kad DNR išsaugojimas karštoje ir drėgnoje aplinkoje yra neįmanomas, tačiau, kaip teigė Vokietijos Senckenbergo biologinės įvairovės ir klimato tyrimų centro funkcinės aplinkos genomikos specialistas Miklósas Bálintas, ši prielaida pasirodo esanti teisinga tik iš dalies.
M. Bálintas ir jo kolegos neseniai apžvelgė senovinę aplinkos DNR (aeDNA), išgautą iš atogrąžų aplinkos. Jie nustatė, kad 113 tyrimų, atliktų 1998–2025 m., aprašė aeDNA radinius atogrąžų ir subtropinių buveinių, įskaitant milijono metų senumo aeDNA, išgautą iš ežero Indonezijoje. Ši DNR daugiausia buvo kilusi iš netoliese augančių augalų, o ne iš senovės žmonių. Tačiau, kadangi žmonės per savo gyvenimą aplinkoje palieka „milijonus DNR pėdsakų“, žmogaus DNR taip pat turėtų būti ten, ir ją turėtų būti įmanoma išgauti, sako M. Bálintas.
„DNR duomenų gavimas bus tikrai esminis proveržis atogrąžų miškų tyrimuose“, – teigia E. Ben Arousas. Pavyzdžiui, šie aplinkoje išsibarstę genetiniai likučiai galėtų atskleisti, kaip žmonės pakeitė ekosistemą, kaip jie judėjo ir kryžminosi, bei su kokiomis ligomis ir parazitais susidūrė senovės žmonės.
Nauji atradimai rodo, kad reikia daugiau archeologinių tyrimų atogrąžų miškų aplinkoje, teigia E. Scerri. Dabartiniai darbai Benine atrodo „tikrai labai perspektyvūs“, ji ir jos komanda taip pat dirba prie projektų Gvinėjoje, Ganoje ir Senegale, kurie taip pat suteikia užuominų apie senovės žmonių gyvenvietes. „Mes darome neįtikėtinus atradimus“, – sako mokslininkė.
„Dabar turime pakankamai įrodymų, kad būtų pagrįsta tirti vietoves, kurios anksčiau buvo visiškai neįtrauktos į žmogaus kilmės žemėlapį ir laikomos labai nutolusiomis nuo pagrindinės žmogaus evoliucijos arenos“, – teigia E. Scerri.
Dabar kyla klausimas, kiek seniau žmonės gyveno atogrąžų miškuose ir naudojosi jų ištekliais. „Manome, kad kol kas tik paviršutiniškai nagrinėjame šį klausimą“, – sako mokslininkė.
Parengta pagal „Live Science“.
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