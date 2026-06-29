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Ženevoje išjungtas Didysis hadronų priešpriešinių srautų greitintuvas

2026 m. birželio 29 d. 15:19
Marius Jakštas
Europos branduolinės fizikos tyrimų organizacija (CERN) Ženevoje pirmadienio rytą išjungė Didįjį hadronų priešpriešinių srautų greitintuvą (LHC), kad pradėtų suplanuotus atnaujinimo darbus. Jų tikslas – padidinti hadronų susidūrimo galią ir taip priartėti prie tamsiosios materijos paslapties išaiškinimo.
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Fizikai tikisi, kad modernizuotas greitintuvas suteiks naujų įžvalgų apie fundamentaliųjų dalelių fiziką, įskaitant tamsiosios materijos prigimtį. Manoma, kad tamsioji materija kartu su tamsiąja energija sudaro apie 95 proc. visatos, tačiau pastaroji iki šiol niekada nebuvo tiesiogiai stebėta ar aptikta.
Modernizuotas įrenginys, kuris bus vadinamas „HiLumi-LHC“, turėtų pradėti veikti 2030 m. birželio mėnesį.
„Sudie, LHC, ir ačiū už visas susidūrimus! Ženkime link „HiLumi LHC“, – LHC būsenos puslapyje paskelbtame įraše prieš pat išjungimą rašė CERN.
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Po kelių akimirkų tinklalapyje pasirodė mėlyna juosta su užrašu „No beam“ („Pluošto nėra“), indikuojanti, kad protonų pluoštas buvo išjungtas.
Per ateinančius ketverius metus bus atnaujinti pagrindiniai 27 kilometrų ilgio dalelių greitintuvo komponentai, kad būtų galima atlikti žymiai daugiau protonų susidūrimų ir giliau nagrinėti visatos paslaptis.
fizikaDidysis hadronų greitintuvas (LHC)Šveicarija
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