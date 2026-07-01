Iššifravo „paukščių kalbą“ – gavo 100 000 dolerių premiją

Kalifornijos universiteto mokslininkė dr. Julie Elie iššifravo 11 pagrindinių zebrinių amadinų skleidžiamų garsų, siekdama suprasti jų žodyną ir kalbą.
Mokslininkė buvo apdovanota už savo novatorišką tyrimą, kurio metu ji atrado, kad šie paukščiai atpažįsta vieni kitus ir naudoja individualius šūksnius, kad atsakytų į asmeninius pasisveikinimus. Ji taip pat nustatė, kad jie turi būdą, kaip pranešti, kas jie yra, kai susiduria su kitu zebrine amadina, ir išreikšti kitam paukščiui, ką jie daro.
„Man tai tikrai didžiulė garbė“, – sako Elie, laimėjusi 100 000 JAV dolerių vertės prizą. Ji taip pat nurodė, kad tikisi, jog jos darbas priartins mus prie „didžiojo užmojo“ – bendravimo su gyvūnais.
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Įdomu tai, kad ji taip pat nustatė, jog paukščiai dažniau supainioja šūksnius, turinčius panašią reikšmę, nei garsus, kurie skamba panašiai.
2024 m. įsteigtas Jeremy Coller fondas taip pat siūlo milžinišką 10 mln. JAV dolerių prizą mokslininkui ar tyrėjų komandai, kuri sėkmingai palengvins žmogaus ir gyvūnų bendravimą.
J. Elie savo tyrimo objektu pasirinko zebrines amadinas (Taeniopygia spp.), nes jos yra „kalbūs“ gyvūnai, todėl suteikia daug medžiagos, kurią galima bandyti iššifruoti.
Savo tyrimuose, kurie dabar tęsiasi jau daugiau nei dešimtmetį, mokslininkė kruopščiai stebėjo ir įrašinėjo zebrinių amadinų garsus, suskirstydama juos į įvairias kategorijas ir kontekstus. Vėliau ji šį išsamų katalogą apdorojo naudojant mašininio mokymosi įrankius, siekdama rasti dėsningumus, kurie galėtų tapti užuominomis apie gyvūnų naudojamą „kalbą“.
Atlikusi išsamius tyrimus, J. Elie dirbo su paukščiais, stebėdama, kaip jie reaguoja į mygtuku suaktyvintą garsų seriją, ir nustatė, kad jie yra išrankūs – vieni garsai juos domina labiau nei kiti.
„Jų reakcijos rodo, kad jie turi mentalinį vaizdinį apie savo garsų reikšmę, – sako tyrėja. – Kitaip tariant, jie supranta savo garsų tipų reikšmę.“
Pasak Londono ekonomikos mokyklos profesoriaus Jonathano Bircho, J. Elie atliko neįtikėtiną darbą: „ji ne tik sudarė zebrinių amadinų žodyno 11 „pagrindinių žodžių“ žodyną, bet ir naudodama išradingas eksperimentines technikas, paklausė pačių amadinų, ar teisingai suprato jų reikšmes. Tai puikus pavyzdys, kaip kruopščiai pereiti nuo tūkstančių šūksnių įrašymo prie jų reikšmių supratimo.“