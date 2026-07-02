Senoviniame uolų mene galiausiai aptiko žmogaus DNR

„Tai naujos eros pradžia, – sako Genevieve von Petzinger iš Witwatersrando universiteto Johanesburge, Pietų Afrikoje. – Tai suteikia mums galimybę susipažinti su tikraisiais menininkais, žmonėmis, kurie sukūrė šiuos meno kūrinius. Tai nepaprasta.“
2022–2025 m. „First Art“ projekto, kurio tikslas – nustatyti seniausių urvų meno kūrinių datą, mokslininkų komanda paėmė mėginius iš 11 urvų Ispanijoje ir Portugalijoje, kuriuose yra uolų meno kūrinių – daugiausia grafinių vaizdų, tokių kaip trikampiai, taškai ir rankų trafaretai, nupiešti raudonu ochros dažu, kurie laikomi seniausiomis urvų piešinių formomis. Mokslininkai paėmė nedidelius dažų mėginius arba pašalino kalcito mineralų sluoksnį, susidariusį ant urvų sienų iš kritulių.
Urvų menas dažnai kuriamas purškiant dažus (iš burnos, ar per šiaudelį) arba juos tepant rankomis ir pirštais, todėl mokslininkai tikrino, ar išliko kokių nors menininkų DNR pėdsakų. Jau dešimtmetį žinome, kad senovės žmonių DNR gali išlikti urvų grindų nuosėdose, tačiau šios genetinės medžiagos anksčiau niekada nebuvo aptikta ant sienų.
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Dabar situacija pasikeitė – Portugalijos Escouralo urvo raudonuose ženkluose, primenančiuose kabliataškį, buvo aptikta senovės žmogaus DNR.
„Tai buvo maloni staigmena“, – sako Alba Bossoms Mesa iš Maxo Plancko evoliucinės antropologijos instituto Leipcige, Vokietijoje. Tai pirmas kartas, kai urvo sienose rasta senovės žmogaus DNR. Tačiau pasak mokslininkės, kol kas negalime būti tikri, kad ši DNR priklauso asmeniui, sukūrusiam šiuos meno kūrinius. „Ji galėjo likti nuo žmogaus, kuris vėliau palietė piešinius, arba nuo to, kuris tiesiog nusičiaudėjo.“
Tačiau tai atveria galimybę vieną dieną pažinti žmones, kurie sukūrė šiuos piešinius. „Tai tarsi urvo sienos būtų tapusios tuščios knygos puslapiais, kuriuos po truputį galėsime užpildyti naujais atradimais“, – sako archeologas iš Ispanijos Estremadūros regiono Hipólito Collado Giraldo.
Dar viena didelė staigmena ištiko, kai mokslininkai paėmė mėginius iš urvo sienų vietų, kuriose nebuvo piešinių (jie buvo planuoti panaudoti kaip kontroliniai), ir kai kuriuose iš jų taip pat aptiko senovės žmogaus DNR – kurią, tikėtina, paliko priešistoriniai urvo lankytojai, palietę sienas. „Buvome visiškai priblokšti“, – sako H. C. Giraldo. Tai reiškia, kad urvo sienos gali būti tikras informacijos lobis apie senovės žmones, kurie jas lankė – net ir ten, kur nėra urvo piešinių ar archeologinių artefaktų.
Be to, tyrimas parodė, kad Escouralo urvo sienose rasta DNR greičiausiai atsirado dėl tiesioginio kontakto su senovės žmonėmis – o ne dėl urvo nuosėdų, kurios susikaupė ant sienų. Tai žinoma iš to, kad kai žmogaus DNR randama nuosėdose, ji būna susimaišiusi su įvairių gyvūnų DNR – o Escouralo urvo sienoje rasta genetinė medžiaga buvo išskirtinai žmogaus.
DNR ant urvo sienų taip pat atskleidė svarbių detalių apie senovės žmones, iš kurių ji kilusi. Trys mėginiai buvo daugiausia moterų, o ketvirtasis – vyro. Genetinis profilis labiausiai atitiko populiaciją, žinomą kaip vakarų medžiotojų-rinkėjų, gyvenusių maždaug prieš 5200–17 000 metų.
DNR buvo surinkta per mažai, kad būtų galima atlikti tikslų datavimą, tačiau žinome, kad Escoural urvas buvo užvertas prieš 4000–5000 metų, taigi, DNR greičiausiai yra senesnė nei tai.
Tačiau šis tyrimas yra tik pradžia. Šio mėnesio pradžioje „First Art“ tyrėjai, tarp jų – G. von Petzinger ir H. C. Giraldo, atliko išsamius mėginių ėmimus keliose kitose Ispanijos olose. Tarp jų buvo Nerjos ir Ardaleso olos, kuriose yra meno, priskiriamo neandertaliečiams – nors šis klausimas kelia daug diskusijų. „Vienas klausimas, į kurį man labai norėtųsi atsakyti… yra tai, ar neandertaliečiai kūrė meną“, – sako A. B. Mesa.
DNR iš urvų sienų galėtų atverti naujus kelius senovės žmonių ir jų piešinių supratimui, teigia Prancūzijos Bordo universiteto mokslininkas Francesco d’Errico, kuris nedalyvavo šiame tyrime. „Ar meną kūrę asmenys buvo vyrai, moterys ar abu? Ar ant tos pačios plokštės pavaizduoti gyvūnai buvo nupiešti vieno menininko? Ar galime rasti neandertaliečių DNR [labai senuose Iberijos pusiasalio piešiniuose] arba denisoviečių DNR Indonezijoje rastuose rankų šablonuose? Galimybės yra milžiniškos.“
Tačiau senovinė DNR buvo rasta tik vienoje iš 24 ištirtų uolų plokščių, o tai rodo, kad išlikimas gali būti labiau išimtis nei taisyklė. „Šiuo metu sėkmės rodiklis yra labai žemas“, – sako A . B. Mesa. Tai greičiausiai pagerės, kai mokslininkai patobulins savo gebėjimus išgauti nedidelius DNR kiekius iš urvų mėginių.
H. C. Giraldo džiaugiasi perspektyva atrasti neįkainojamą informaciją be kasinėjimų, kurie iš esmės yra destruktyvūs. „Kasinėjimai neišvengiamai sunaikina dalį archeologinių duomenų, – sako jis. – Tačiau šis naujas atradimas suteikia mums galimybę be kasinėjimų atskleisti ir atkurti visiškai naujas istorijas – istorijas, kurios padės mums geriau suprasti praeities žmones ir visuomenes.“
Tyrimas publikuotas žurnale „Nature Communications“. Parengta pagal „New Scientist“.
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