Skaičiuojama, kad birželio karščio banga galėjo nusinešti apie 20 000 europiečių gyvybių

„Šie skaičiai yra preliminarūs, – sako Christopheris Callahanas iš Indianos universiteto. – Tačiau jie pabrėžia būtinybę skubiai investuoti į prisitaikymą, siekiant išvengti tokių padarinių ateityje.“
Ch. Callahano įvertinimas grindžiamas jo komandos praėjusiais metais paskelbtu tyrimu. „Renkame duomenis apie temperatūrą ir mirtingumą visoje Europoje ir nustatome, kaip aukštos temperatūros koreliuoja su padidėjusiu mirtingumu“, – pasakoja tyrėjas. – Tada, remdamiesi šiuo ryšiu, darome išvadas, kaip tam tikra karščio banga veikia mirtingumą tokiame regione kaip Europa.“
Ch. Callahano išvada yra tokia: 2026 m. birželio 22–28 d. Europoje vykusios karščio bangos metu žuvo maždaug 20 390 žmonių, iš jų 5210 – Prancūzijoje, 4543 – Vokietijoje, 3163 – Ispanijoje, 2709 – Vokietijoje ir 862 – Jungtinėje Karalystėje. Šie skaičiai yra gerokai didesni nei iki šiol paskelbti tiesioginiai duomenys, tačiau tai nestebina, nes mirčių duomenų surinkimas ir analizė užtrunka.
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„Šis skaičius yra modeliuotas įvertis, o ne galutinis skaičius, ir praeis keletas mėnesių, kol bus patvirtintas tikrasis aukų skaičius, iš dalies dėl to, kad karštis retai nurodomas mirties liudijime“, – sako Raquel Nunes iš Warwicko universiteto Jungtinėje Karalystėje.
Pavyzdžiui, birželio 28 d. Pasaulio sveikatos organizacijos vadovas Tedrosas Adhanomas Ghebreyesusas teigė, kad iki šiol buvo pranešta apie daugiau nei 1300 papildomų mirčių. Šis skaičius daugiausia grindžiamas Prancūzijos visuomenės sveikatos tarnybos pranešimu, kuriame nurodoma, kad birželio 24–26 d. šalyje užregistruota apie 1000 mirčių daugiau, nei buvo tikėtasi.
Tačiau tame pranešime buvo aiškiai nurodyta, kad šis skaičius pagrįstas kompiuterizuota mirties liudijimų sistema, kuri toli gražu nėra išsami. Joje registruojama 80 proc. ligoninėse užregistruotų mirčių, 45 proc. mirčių ilgalaikės priežiūros įstaigose ir 25 proc. mirčių namuose. „Todėl mirtingumas bus didesnis, nei rodo šie pradiniai skaičiai“, – teigiama pranešime.
Nepaisant to, kiti ekspertai mano, kad Ch. Callahanas galėjo pervertinti skaičius. „Dvidešimt tūkstančių per vieną savaitę atrodo labai daug, – sako Dannas Mitchellas iš Bristolio universiteto Jungtinėje Karalystėje. – Norėdami būti tikresni, turėtume išsamiau išnagrinėti modeliavimo detales.“
Nors Ch. Callahano metodas yra pagrįstas, pagrindinė problema yra ta, kad jis naudojo 2015–2019 m. duomenis, siekdamas apskaičiuoti ryšį tarp karščio ir mirčių, teigia Marcinas Walkowiakas iš Poznanės medicinos mokslų universiteto Lenkijoje. Jo komandos tyrimai rodo, kad dabar žmonės gali būti mažiau pažeidžiami dėl nuolatinių prisitaikymo priemonių – pavyzdžiui, didesnio prieinamumo prie oro kondicionavimo. Pagal M. Walkowiako apytikrį skaičiavimą, jei į tai būtų atsižvelgta, tikrasis mirčių skaičius siektų apie 15 000.
Bet Ch. Callahanas laikosi savo nuomonės. „Neturime labai tvirtų įrodymų, kad temperatūros ir mirtingumo ryšys laikui bėgant būtų smarkiai pasikeitęs, – sako jis. – Taigi, nėra akivaizdu, kad dabar situacija skiriasi nuo to, kokia buvo prieš 10 metų.“
„Apskritai pastebime, kad mūsų platesnio pobūdžio statistiniai įvertinimai rodo didesnius skaičius nei tiesioginiai pranešimai iš vietos, nes tuose pranešimuose dažnai gali būti nepranešta apie žmones, mirusius nuo karščio tais atvejais, kai nėra akivaizdu, kad karštis buvo mirties priežastis“, – sako jis.
Kita vertus, M. Walkowiakas teigia, kad Ch. Callahanas neatsižvelgė į tai, jog tos pačios temperatūros karščio bangos yra mirtinesnės vasaros pradžioje nei vasaros pabaigoje. „Vasaros pabaigoje dalis ypač pažeidžiamų gyventojų jau seniai mirusi“, – sako jis.
D. Mitchellas taip pat teigia, kad Ch. Callahano taikomas metodas apima tik tiesiogines mirtis. Gali būti ir ilgalaikių pasekmių – pavyzdžiui, daugiau mirčių dėl smurto artimoje aplinkoje, savižudybių ir inkstų nepakankamumo. „Karščio poveikis sveikatai labai skiriasi priklausomai nuo laiko tarpo“, – sako jis.
Svarbiausia, pasak R. Nunes, yra išvengti tolesnių mirčių – nes planeta toliau šyla, o karščiai tampa vis ekstremalesni. „Signalas aiškus: karštis dabar yra mirtiniausia mums gresianti meteorologinė grėsmė, o daugumos šių mirčių galima išvengti“, – sako ji.
Tyrimas publikuotas „Zenodo“. Parengta pagal „New Scientist“.
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