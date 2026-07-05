Daug kas nustebs: kūdikiai gimsta turėdami matematikai reikalingus pagrindus

„Daugumai žmonių skaičių informacijos išgavimas iš aplinkos yra lygiai toks pat, kaip matyti pasaulį spalvotai“, – sako Brianas Butterworthas iš Londono universitetinio koledžo, kuris nedalyvavo šiame tyrime. Jis turi omenyje, kad skaičių suvokimas yra dalis mūsų esminių „pradinių“ įgūdžių rinkinio. Lygiai taip pat, kaip žiūrėdami į dubenėlį kriaušių ir be jokio mąstymo suvokiame jas kaip žalias, smegenys taip pat yra pasirengusios iš vaizdo išgauti apytikslį kiekį.
Marco Buiatti iš Trento universiteto Italijoje ir jo kolegos norėjo ištirti smegenų mechanizmus, kurie palaiko mūsų įgimtą skaičių suvokimą, kuris nėra įgyjamas per kalbą ar kultūrą. Jie 21 naujagimiui, kurių amžius buvo nuo 0 iki 3 dienų, uždėjo EEG kepurėlę su jutikliais, stebinčiais elektrinę veiklą visose smegenyse.
Tyrinėti naujagimių kognityvinius gebėjimus nėra lengva, sako M. Buiatti. „Jie atveria akis minutei ar dviem, ir viskas. Tai sudėtinga ir lėta, bet labai vertinga, kai gauname rezultatus.“
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Kai kūdikiai buvo budrūs, jiems buvo leidžiamas 90 sekundžių trukmės įrašas, kuriame balsas kartodavo garsus, suskirstytus į keturių arba dvylikos skiemenų grupes. „Kažkas panašaus į: la, la, la, la“, – pasako M. Buiatti. Tuo pačiu metu tyrėjai kūdikiams rodė vizualinį stimulą, sudarytą iš keturių arba dvylikos taškų, iki 50 sekundžių.
Jie nustatė, kad kūdikių parietotemporalinės srities – kuri suvokia ir sistemina sensorinę informaciją – elektrinė veikla sumažėdavo, kai taškų skaičius sutapdavo su tariamų skiemenų skaičiumi, tačiau nesumažėdavo, kai buvo rodomas nesutampantis skaičius.
Tai atitinka tai, kas žinoma apie suaugusiųjų smegenis. Kai jaučiame pasikartojantį stimulą, mūsų smegenys sumažina reakciją į jį per prisitaikymo procesą, žinomą kaip pasikartojimo slopinimas. Tai leidžia smegenims dirbti efektyviau, nes nereikia apdoroti kiekvieno pasikartojančio signalo taip, tarsi jis būtų naujas.
Kai kūdikiams buvo rodomas nesutampantis taškų skaičius, jų nervinė veikla sustiprėdavo. „Pamačius naują taškų skaičių, smegenys išsilaisvina iš šio prisitaikymo efekto, – pasakoja M. Buiatti. – Tai pirmas kartas, kai parodėme šio įgimto skaičių suvokimo nervinį mechanizmą.“
Šis įgimtas gebėjimas turi aiškią evoliucinę vertę, priduria jis. Greitas gebėjimas atskirti, pavyzdžiui, vieną plėšrūną nuo daugelio arba vieną maisto gabalėlį nuo daugelio, suteikdavo svarbų išlikimo pranašumą.
Taip pat žinome, kad vaikų skaičių suvokimas sulaukus vienerių metų leidžia prognozuoti jo matematikos įgūdžius po kelerių metų. Pasak M. Buiatti, šį suvokimą lemiančių smegenų mechanizmų supratimas gali padėti mokslininkams identifikuoti vaikus, kuriems gresia diskalkulija (mokymosi sunkumas, kuris daro įtaką asmens gebėjimui suprasti, prisiminti ar naudoti skaitmeninę informaciją).
„Gimimo metu pasireiškiančio skaičių suvokimo neurologinių procesų tyrimas yra svarbus, nes tai yra pagrindas vėlesniam aukštesnių matematinių funkcijų vystymuisi, o atlikus tolesnius tyrimus šis rezultatas galėtų padėti sukurti ankstyvą neurologinį biomarkerį, leidžiantį įvertinti diskalkulijos išsivystymo riziką“, – sako jis.
Tyrimas publikuotas „bioRxiv“. Parengta pagal „New Scientist“.
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