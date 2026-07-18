Lietuvoje aptikti radiniai atskleidė neįtikėtiną paslaptį: mokslininkai prabilo apie ryšius su Pietų Europos civilizacijomis

Kaip šią savaitę pranešė KU, archeologai šiemet čia aptiko gyvenamųjų pastatų fragmentų, medinių dirbinių, bronzinių kirvių kotų, puodų su maisto likučiais, medinių mentelių, žuvų ir gyvūnų kaulų, tekstilės fragmentas, papuošalų bei bronzos lydymo įrankių.
Archeologinių tyrimų vadovė, KU archeologė Miglė Urbonaitė-Ubė teigia, kad šie radiniai atskleidžia, kad Kukuliškiuose gyveno ne izoliuota, o aktyvi Baltijos regiono bendruomenė.
„Šių metų tyrimai mums davė labai aiškų atsakymą – Kukuliškiuose gyveno ne izoliuota bendruomenė, o aktyvūs Baltijos jūros regiono dalyviai. Aptikti papuošalai, bronzos apdirbimo pėdsakai, gyvenamųjų pastatų liekanos, maisto likučiai ir net tekstilės fragmentas leidžia ne tik rekonstruoti kasdienį žmonių gyvenimą, bet ir kalbėti apie jų prekybinius ryšius bei aukštą meistriškumo lygį“, – pranešime cituojama M. Urbonaitė-Ubė.
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Kukuliškiuose taip pat rastas didžiausias kiekis natūralaus gintaro gyvenvietėse visame Baltijos jūros regione. M. Urbonaitė-Ubė pažymi, kad tai rodo, jog gintaras buvo ne tik vietos gyventojų kasdienybės dalis, bet ir svarbi prekė. Teigiama, kad mainais į jį bendruomenė gaudavo bronzos, kuri buvo lydoma ir apdirbama vietoje.
Kultūros paveldo departamento Klaipėdos teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas Laisvūnas Kavaliauskas mano, kad Kukuliškiai yra išskirtinis objektas ne tik Lietuvos, bet ir Europos mastu.
„Tai viena retų bronzos amžiaus gyvenviečių, kurioje išliko tiek daug organinės medžiagos – nuo pastatų konstrukcijų ir medinių dirbinių iki augalų sėklų, vaisių liekanų ir bronzos apdirbimo pėdsakų. Tokie radiniai leidžia labai išsamiai atkurti to meto žmonių kasdienį gyvenimą. Tikiu, kad ateityje, tęsiant tyrimus, Kukuliškiai galėtų tapti ne tik svarbiu mokslo objektu, bet ir vieta, kur visuomenė galėtų pažinti bronzos amžiaus gyvenvietę per atkurtus statinius ir ekspozicijas“, – sakė L. Kavaliauskas.
Kukuliškių piliakalnis ir greta esanti gyvenvietė datuojami 800–400 m. pr. Kr. Archeologiniai tyrimai šioje teritorijoje vykdomi jau septintą sezoną.
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