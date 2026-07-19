Sutriko „Facebook“ ir „Instagram“ veikla

Interneto svetainės downdetector.com 10.53 val. duomenimis, apie sutrikimus „Facebook“ gauta virš 4,7 tūkst. pranešimų iš viso pasaulio.
Socialinio tinklo platforma neveikia ir Lietuvoje.
Vartotojai praneša negalintys prisijungti prie savo paskyrų arba matantys pranešimą, kad paskyra laikinai nepasiekiama dėl sistemos problemų.
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Kol kas bendrovė „Meta“ oficialaus komentaro apie sutrikimus nėra pateikusi.
Taip pat 11.36 val. duomenimis dėl „Instagram“ veiklos sutrikimų gauta daugiau nei 4 tūkst. pranešimų.