Nemalonus atradimas: skalbimo mašina gali tapti ligų židiniu

Net skalbiant drabužius skalbimo mašinoje 60 °C temperatūroje, gali būti nepašalintos potencialiai kenksmingos bakterijos.

Ankstesniuose tyrimuose teigiama, kad užteršti audiniai gali likti infekcijų šaltiniu ištisas savaites, tačiau skalbiant 60 °C temperatūroje su skalbikliu galima pašalinti bakterijas iš drabužių ir nuvalyti sunkiai išvalomas dėmes.

Pavyzdžiui, Anglijos nacionalinė sveikatos tarnyba rekomenduoja savo sveikatos priežiūros darbuotojams skalbti uniformas 10 minučių 60 °C temperatūroje, kad būtų pašalinti beveik visi mikroorganizmai, sako Katie Laird iš De Montforto universiteto Leičesteryje, Jungtinėje Karalystėje.

„Tačiau man visada kėlė abejonių tai, kad iš tikro nežinome, ką daro skalbimo mašina“, – teigė ji.

Todėl K. Laird ir jos kolegos išbandė šešis buitinių skalbimo mašinų modelius, kad įvertintų, kaip gerai jos išskalbia audinių, užterštų Enterococcus faecium bakterijomis, kurios gali sukelti įvairias ligas, įskaitant šlapimo takų infekcijas, mėginius.

Išbandę greitą ir standartinį 60 °C ciklą, tyrėjai nustatė , kad pusė skalbimo mašinų nepašalino bakterijų iš drabužių (nesumažino bakterijų skaičiaus bent 90 proc.) per greitą skalbimo ciklą, o trečdalis mašinų to nepadarė ir per standartinį ciklą.