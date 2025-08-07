Tyrimas: šie paukščiai slepia netikėtą talentą

Daugelį australų laiko kakadu įkyriomis – tokią reputaciją paukščiai iš dalies pelnė savo skardžiais riksmais.
Naujausias tyrimas atskleidė, kad, pasirodo, daug kakadu rūšių paukščių mėgsta pakrutinti „plunksnuotą uodegą“ – kai aštriais snapais netaršo šiukšlių.
Įvairias kakadu rūšis tyrinėjanti Charles Sturto universiteto mokslininkė Natasha Lubke nustatė, kad šie paukščiai gali atlikti 30 skirtingų šokio judesių – nuo galvos kratymo iki bangavimo visu kūnu.
„Parodžiau, kad kakadu labiau linkę šokti nei manyta anksčiau. Tokia elgsena buvo pastebėta 10-yje iš 21 kakadu rūšių“, – sakė N. Lubke.
Siekdama užfiksuoti namuose laikomų kakadu šokius, mokslininkė peržiūrėjo daugybę „YouTube“ vaizdo įrašų iš viso pasaulio. Ji taip pat stebėjo paukščius Voga Vogos zoologijos sode Australijoje.
Pasak N. Lubke, tyrimo duomenys parodė, kad kakadu „sugeba patirti malonumą ir mėgautis šokiu“.
Tyrimą atlikusius mokslininkus konsultavęs gyvūnų elgesio ekspertas Rafas Freire tvirtina, kad tokios išvados reiškia, jog papūgoms būdingi gerai išsivystę kognityviniai ir emociniai procesai.
Tyrimas buvo paskelbtas recenzuojamame žurnale „PLOS One“.
Labiausiai išdykusiais Australijos paukščiais vadinamos didžiosios geltonkuodės kakadu savo neretai erzinančia elgsena nuolat domina mokslininkus. Šiemet jie jau buvo užfiksavę, kaip kakadu būrys Sidnėjaus mieste išmoko naudotis geriamojo vandens fontanais.
Gabieji paukščiai pridaro ir nuostolių – 2017 m. Australijos vyriausybei teko išleisti 50 000 JAV dolerių (80 000 Australijos dolerių), kad sutaisytų kakadu prakirstus ir apkramtytus greitaeigio interneto kabelius.