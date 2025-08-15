Į kokius medžius dažniausiai smogia žaibas? Žinojimas apie tai gali išgelbėti gyvybę

Tačiau kaip dažnai žaibas iš tikrųjų trenkia į medį?
Į kokius medžius dažniausiai pataiko žaibas
Miuncheno technikos universiteto (Vokietija) mokslininkus sudomino šis klausimas ir jie atliko pirmąjį istorijoje tyrimą, kurio metu analizavo medžius, „žuvusius“ tiesiogiai nuo žaibo smūgio. Tokiu būdu jiems pavyko išsiaiškinti, kaip dažnai žaibas pataiko į medį.
Remiantis gautais duomenimis, nuo 2004 iki 2023 metų buvo užregistruota apie 286–328 milijonai žaibo smūgių per metus.
Dėl to žuvo 301–340 milijonų medžių, iš kurių 24–36 milijonai medžių buvo didesnio nei 60 cm skersmens. Taigi, vidutiniškai žaibas per metus nužudo 320 milijonų medžių.
Toks aukštas rodiklis paaiškinamas tuo, kad žaibas gali „plisti“ – vienas smūgis gali perduoti elektros srovę į kaimyninius medžius iki 45 metrų atstumu.
Todėl vienas žaibas gali pražudyti vidutiniškai 3,5 medžio.
Iš to kyla kitas klausimas: „Į kokius medžius dažniausiai pataiko žaibas?“
Didžiausia tikimybė, kad nuo žaibo nukentės aukštas medis, augantis atokiau nuo kitų.
Mūsų platumose žaibą dažnai „pritraukia“ ąžuolas. Taip pat per audrą pavojinga stovėti po pušimi, tuopa ir eglėmis.
Tuo tarpu klevas, riešutmedis ir beržas, žaibo smūgius pritraukia rečiau – vis dėlto rizikuoti nevertėtų.
Parengta pagal UNIAN.