Netikėta: jūsų automobilio spalva turi didelę įtaką karščiui mieste

„Ar žinote, kaip karštą dieną praeidami pro stovintį automobilį jaučiate nuo jo sklindančią šilumą?“ – klausia Márcia Matias iš Lisabonos universiteto Portugalijoje. – Tai tikra! Tai – ne jūsų vaizduotės vaisius.“
M. Matias ir jos kolegos matavo oro temperatūrą aplink du automobilius – vieną juodą ir vieną baltą – pastatytus lauke daugiau nei 5 valandas dienos šviesoje. Jų matavimai parodė, kad juodas automobilis pakėlė vietos oro temperatūrą net 3,8 °C, palyginti su greta esančiu asfaltu, esant giedram ir saulėtam vasaros dangui, kai temperatūra lauke siekė 36 °C. Tuo tarpu baltas automobilis turėjo daug mažesnį poveikį aplinkos oro temperatūrai.
Tokio temperatūrų skirtumo priežastis yra ta, kad balta automobilio dažų danga atspindi 75–85 proc. Saulės spindulių, o juoda dažų danga sugeria didžiąją dalį saulės spindulių ir atspindi tik 5–10 proc. Plonas automobilio plieno arba aliuminio korpusas taip pat gali greitai įkaisti esant stipriai Saulės šviesai, skirtingai nuo net labai tamsaus asfalto, kuris yra storesnis ir įkaista lėčiau. „Dabar įsivaizduokite tūkstančius automobilių, pastatytų visame mieste, kiekvienas iš jų veikia kaip mažas šilumos šaltinis arba šilumos ekranas, – sako M. Matias. – Jų spalva iš tiesų gali pakeisti gatvių temperatūrą.
Mokslininkai apskaičiavo, kad perdažius stovinčius automobilius iš tamsių spalvų į šviesesnes, saulėtomis, mažo vėjo dienomis būtų galima sukurti vėsesnius paviršius ir sumažinti oro temperatūrą prie žemės paviršiaus. Pavyzdžiui, Lisabonos mieste šis pokytis galėtų veiksmingai padidinti Saulės spindulių atspindį gatvėse nuo vos 20 iki beveik 40 procentų tose vietose, kur stovintys automobiliai užima daugiau nei 10 procentų kelio ploto.
Šviesių spalvų transporto priemonių naudojimas kaip „miestų karščio mažinimo strategija yra ypač naujoviškas“, sako Šiaurės Karolinos universiteto (JAV) atstovė Sarah Berk. Ankstesni tyrimai buvo sutelkti į stogų ir grindinio modifikavimą, kad jie atspindėtų daugiau saulės spindulių.
Savivaldybių transporto priemonių, taksi ir pristatymo sunkvežimių ar furgonų parkai yra akivaizdūs kandidatai šviesių spalvų pertvarkymui, sako M. Matias.
Tyrimas publikuotas žurnale „City and Environment Interactions“.
Parengta pagal „New Atlas“.
