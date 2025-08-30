Neįtikėtina strategija: vorai medžioklei pasitelkia jonvabalius

Kai jonvabaliai buvo laikomi tinkluose, vorai pritraukė žymiai daugiau grobio nei be šių bioliuminescencinių vabalų, todėl tyrėjai mano, kad vorai sąmoningai naudoja jonvabalius kaip masalą, kad padidintų medžioklės sėkmę.
„Mūsų tyrimų rezultatai atskleidžia anksčiau neaprašytą sąveiką, kai šviesos signalai, skirti seksualinei komunikacijai, yra naudingi ir vorams“, – teigė tyrimo autorius, Tunghai universiteto (Taivanas) tyrėjas I-Min Tso, tiriantis vorų elgesį.
„Šis tyrimas suteikia naują šviesą tam, kaip naktiniai grobuonys, kurie tykoja grobio, gali įveikti iššūkius, susijusius su grobio pritraukimu, ir suteikia unikalią perspektyvą į grobuonių ir grobio sąveikos sudėtingumą“, – pridūrė I-M. Tso.
Tyrėjai pastebėjo, kad vorai Psechrus clavis, kurie savo voratinklius stato arti žemės paviršiaus, buvo surinkę nemažai žieminių jonvabalių (Diaphanes lampyroides) – manoma, kad šie šviečiantys vabzdžiai galėjo būti naudojami kaip vizualinis masalas. Norėdama tai išsiaiškinti, tyrėjų komanda parengė seriją lauko eksperimentų, kurių metu į vienus voratinklius padėjo LED švietiklius, primenančius jonvabalius, o kitus paliko tuščius kaip kontrolinius.
Ketvirtadienį (rugpjūčio 28 d.) žurnale „Journal of Animal Ecology“ paskelbti tyrimų rezultatai parodė, kad voratinkliai su LED švietikliais pritraukė tris kartus daugiau grobio nei tušti voratinkliai.
Psechrus clavis, gyvenantys Rytų Azijos subtropiniuose miškuose, paprastai sėdi tamsoje ir laukia, kol priartės grobis. Mokslininkų užfiksuotas vaizdo įrašas rodo, kad jei sugaunamas kitas vabzdys – pavyzdžiui, drugelis – vorai jį iškart suėda. Tačiau kol buvo suėdami jonvabaliai, praeidavo iki valandos – o tai yra maždaug tiek pat laiko, kiek jonvabalio patelė švyti vienoje fiksuotoje vietoje, rašoma tyrime.
Dauguma sugautų jonvabalių buvo patinai – o tai, pasak autorių, gali reikšti, kad patinai stacionarią šviesą palaikė potencialiomis partnerėmis.
Mokslininkai mano, kad vorai, skirtingai nuo kitų plėšrūnų, kurie išsiugdė bioliuminescencinius gebėjimus jaukui – pavyzdžiui, jūrų velnių – išmoko išnaudoti jonvabalių seksualinius signalus savo naudai, rašo „Live Science“.
