Paslaptingasis indėnų žvaigždėlapis vis dar slepia savo paslaptis

Pasak mėgėjo astronomo Ralpho Buckstaffo, kuris 1927 m. paskelbė tyrimą apie šį žvaigždėlapį, jį 1902 m. šventame ryšulyje atrado Skiri antropologas Jamesas Murie, kuris jį perdavė Čikagos Fieldo muziejui. Tuo metu buvo apskaičiuota, kad žvaigždėlapis yra mažiausiai 300 metų senumo. Raugintos elnio odos gabalas yra maždaug 38 x 56 cm dydžio, o jo paviršių dengia ranka nupieštos žvaigždės.
R. Buckstaffas žvaigždėlapį interpretavo kaip naktinio dangaus atvaizdą, padalytą į dvi dalis centrine linija iš labai mažų žvaigždžių, galbūt vaizduojančių Paukščių Taką. Kairėje pusėje žvaigždės išsirikiuoja į Šiaurės pusrutulio žiemos žvaigždynus, o dešinėje pusėje – į vasaros žvaigždynus. Tai tyrėjui leido daryti prielaidą, kad paunių gentis pripažino žvaigždžių sezoninius pokyčius.
Nors R. Buckstaffas bandė įrodyti, kad pauniai gerai žinojo žvaigždžių grupes, pavyzdžiui – Sietyną ir Mažuosius Grįžulo Ratus – taip pat kaip ir Europos astronomai, šį teiginį savo 1982 m. knygoje „When Stars Came Down to Earth: Cosmology of the Skidi Pawnee Indians of North America“ paneigė astronomas Vonas Delas Chamberlainas. Jis išnagrinėjo J. Murie XX a. pradžios dienoraščius ir aptarė galimus diagramos ryšius su Skiri paunių „žvaigždžių kultu“, apie kurį pirmą kartą buvo pranešta 1902 m. tyrime. V. L. Chamberlainas rašė, kad diagrama tikriausiai niekada nebuvo skirta naudoti kaip žvaigždėlapis, o greičiau kaip konceptualus dangaus vaizdavimas, kurį galbūt naudojo Skiri šventikai.
1985 m. atsakydamas V. L. Chamberlainui, antropologas ir paunių ekspertas Douglas Parksas sutiko su V. L. Chamberlainu, kad žvaigždžių žemėlapis greičiausiai buvo sukurtas kaip mnemoninė sistema. D. Parksas rašė, kad žvaigždėlapis galėjo būti naudojamas šventikų ar žinių saugotojų, norint papasakoti Skiri pasaulio kilmės mitą, o ne kaip tikslus žvaigždžių padėties įrašas.
Tiksli paunių žvaigždėlapio reikšmė ir jo sukūrimo data vis dar yra diskusijų objektas. Tačiau jis tebėra labai įdomus antropologams ir astronomams, nes kaip rašė D. Parksas, „kaip dangaus žvaigždžių atvaizdas, jis yra unikalus Šiaurės Amerikos čiabuviams“.
Parengta pagal „Live Science“.
antropologijaastronomijaindėnai
Rodyti daugiau žymių