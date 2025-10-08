Iš bambuko sukūrė tvirtą ir suyrantį plastiką

Iš biologinės medžiagos pagamintas plastikas – arba bioplastikas – tampa vis populiaresnis, tačiau jis vis dar sudaro tik apie pusę procento iš daugiau nei 400 milijonų tonų plastiko, pagaminamo kasmet. Tai iš dalies lemia tai, kad bioplastikas neturi tokio mechaninio stiprumo kaip daugelis naftos pagrindu pagaminto plastiko ir taip pat negali būti lengvai naudojamas įprastuose gamybos procesuose.
Dabar Dawei Zhao iš Šenjango chemijos technologijos universiteto Kinijoje ir jo kolegos sukūrė būdą, kaip iš bambuko celiuliozės gaminti plastiką, kuris gali atkartoti arba pranokti daugelio plačiai naudojamų plastikų savybes.
„Dėl greito augimo bambukas yra labai atsinaujinantis išteklius, kuris yra tvari alternatyva tradiciniams medienos šaltiniams, tačiau šiuo metu jis vis dar daugiausia naudojamas tradiciniams austiems gaminiams gaminti“, – sako Zhao.
D. Zhao ir jo komanda pirmiausia apdoroję bambuką pridėjo cinko chlorido ir paprastos rūgšties, kuri suskaido stiprius cheminius ryšius ir sukuria mažesnių celiuliozės molekulių mišinį. Tada jie pridėjo etanolio, kuris priverčia celiuliozės molekules persitvarkyti į stiprų, sukietėjusį plastiką.
Sukurtojo plastiko tvirtumas yra panašus į dažniausiai naudojamų inžinerinių plastikų – tvirtų plastikų, naudojamų transporto priemonėse, prietaisuose ir statyboje, – teigia Andrew Dove iš Birmingemo universiteto Jungtinėje Karalystėje, kuris nedalyvavo tyrime.
Tačiau dėl jo kietumo jo panaudojimo galimybės nėra labai plačios. „Tai nėra produktas, kuris galėtų konkuruoti su pagrindinėmis plastiko rūšimis, naudojamomis pakuotėms – pavyzdžiui, polietilenu ir polipropilenu, – sako A. Dove. – Tačiau nors jis skirtas mažesnei inžinerinių plastikų grupei, jis vis tiek galėtų padėti sumažinti kai kurias su esamų [plastikų] tiekimu susijusias problemas šioje srityje.“
Nors sukurtasis plastikas nėra toks pigus kaip kai kurie iš dažniausiai naudojamų plastikų, D. Zhao ir jo komanda nustatė, kad jis gali būti pilnai perdirbtas, išlaikant 90 proc. savo pradinio stiprumo – o tai galėtų padaryti jį ekonomiškai patrauklesnį. Tyrėjas taip pat praneša, kad sukurtasis plastikas yra biologiškai skaidus – suyra per 50 dienų, tokio bandymo neatlaikė joks kitas biologiškai skaidus plastikas.
Tyrimas publikuotas žurnale „Nature Communications“.
Parengta pagal „New Scientist“.