Skelbia, kad Bermudų trikampio paslaptis galima paaiškinti šiuo natūraliu gamtos reiškiniu

Sautamptono universiteto (JAV) okeanografas dr. Simonas Boxallas teigia, kad šis Atlanto vandenyno regionas, kuris ilgą laiką buvo antgamtinių spekuliacijų objektu, kenčia nuo natūralaus, bet ekstremalaus reiškinio.
S. Boxallas teigia, kad milžiniškos, apie 30 metrų aukščio „bangos žudikės“ (angl. rogue waves), susidarančios dėl šiame regione susidūrusių audrų, niokoja laivus – kartais juos perplėšdamos per pusę – ir savo galinga jėga naikina visus įrodymus.
„Pietuose ir šiaurėje būna audrų, kurios susilieja, – teigia mokslininkas. – O jei prie jų prisijungia dar kelios iš Floridos, tai gali būti potencialiai mirtinas didžiulių bangų susidarymas. Galiausiai susidaro ne 10 metrų, o 20 metrų aukščio banga. Jei susiduria trys skirtingos bangų sistemos, gali susidaryti 30 metrų aukščio banga.“
Norėdami įrodyti savo teiginį, mokslininkas ir jo komanda atkūrė „USS Cyclops“ – lėktuvnešio, kuris 1918 m. dingo plaukdamas per vadinamąjį Velnio trikampį – nelaimę: tąkart be pėdsakų išnyko ir visi 309 keleiviai.
„Jei galite įsivaizduoti didžiulę bangą su viršūnėmis abiejuose galuose, po laivu nėra nieko, todėl jis suplėšomas į dvi dalis. Jei tai įvyksta, laivas gali nuskęsti per dvi ar tris minutes“, – teigia S. Boxallas.
Jis taip pat sako, kad bangos gali būti priežastis, dėl kurios dingo maždaug 20 lėktuvų, skridusių per šį regioną – įskaitant 1945 m. karinio jūrų laivyno bombonešio mokomąją misiją, kurios metu buvo prarastas gelbėjimo lėktuvas.
Bermudų trikampis – neoficialus pavadinimas teritorijai tarp Bermudų, Puerto Riko ir Majamio – yra intensyvių spekuliacijų objektas nuo tada, kai Kristupas Kolumbas perplaukė vandenyną. 1492 m. Kolumbas savo dienoraštyje užrašė, kad jis ir jo įgula pastebėjo „keistus šokančius šviesos taškus horizonte“ ir pranešė apie keistus kompaso rodmenis šioje teritorijoje.
Nors šimtai žmonių žuvo šioje vietovėje įvykusiuose nelaiminguose atsitikimuose, vienas vyras teigia, kad 1970 m. skrydžio metu išgyveno antgamtinį patyrimą. Pilotas Bruce’as Gernonas, skraidęs vieno variklio lėktuvu „Beechraft Bonanza“, teigė, kad skrisdamas iš Bahamų į Floridą praskrido keistą rūką. Pilotas, kuris, tiesa, yra garsus antgamtinių teorijų šalininkas, teigė, kad skrisdamas per paslaptingą oro erdvę praskrido vadinamąją „kirmgraužą“.
Parengta pagal „New York Post“.