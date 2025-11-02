Gelmių paslaptys: vandenyno dugne stūkso keistas objektas, primenantis miestą

Keistos geometrinės struktūros vandenyno dugne sukėlė mokslininkų susidomėjimą. Manoma, kad šios struktūros yra senesnės už Egipto piramides – ir nors jos buvo rastos prieš maždaug 20 metų, dabar sulaukia vis daugiau dėmesio.
Kubos povandeninė formacija – tai povandeninis granito struktūrinis kompleksas prie Guanahacabibeso pusiasalio krantų Pinar del Río provincijoje Kuboje.
Kubos valdžios dugno kartografavimui nusamdyta Kanados įmonė „Advanced Digital Communications“ aptiko jūros dugne gulinčius didelius, lygaus paviršiaus blokus. Interviu BBC žurnalistams tyrinėtojų komanda sakė, kad išplanavimas primena miesto gatves, apibrėžiančias kvadratinius kvartalus.
„Tai tikrai nuostabi struktūra, kuri atrodo taip, tarsi didelis urbanistinis centras. Tačiau būtų visiškai neatsakinga teigti, kad viskas būtent taip ir yra, kol neturime įrodymų“, – sakė viena iš objektų atradėjų, inžinierė Paulina Zelitsky.
Žinoma, šiuo metu sklando daug teorijų apie „nepaaiškinamą“ reiškinį. Vieno eksperto teigimu, šis objektas yra apie 6000 metų senumo – tai 1500 metų anksčiau nei Didžioji Gizos piramidė.
Visas darinys yra išsidėstęs 2 kvadratinių kilometrų (200 ha) teritorijoje 600–750 metrų gylyje. Tai leistų manyti, kad pažangios statybos technikos Karibuose buvo naudojamos daug anksčiau, nei mokslininkai manė esant įmanoma.
Kubos geologas Manuelis Iturralde žengė dar vienu žingsniu toliau. Dirbdamas „National Geographic“, jis teigė, kad šios vietovės gylis gali rodyti, jog jos amžius yra artimesnis 50 000 metų. Jei tai tiesa, šios struktūros būtų dešimtis tūkstančių metų senesnės už žinomą žmogaus sukurtą architektūrą.
Tačiau kai kurie mano, kad tai nėra žmogaus kūrinys – o tiesiog gamtos reiškinys. M. Iturralde apsvarstė šią galimybę ir pridūrė, kad senėjimo procesai, tokie kaip erozija, uolienų skilimas ir nuosėdų susidarymas, kartais gali sukurti formas, kurios atrodo kaip žmogaus sukurtos, nors yra visiškai natūralios.
Atradimo padarymo metu dėl technologijų trūkumo buvo neįmanoma gauti reikiamų mėginių. Dabar povandeninių tyrinėjimų technologijos yra tiek patobulėjusios, kad mokslininkai galbūt galės geriau užpildyti žinių spragas.
Ekspertai turėtų paimti mėginius povandeniniam kartografavimui. Tada jie nagrinės tokius aspektus kaip formų tikslumas, stačiakampinis išdėstymus, blokų paviršius ir modelį, kuris primena senovės miestų planavimą.
Šis „miesto išplanavimas“ yra panašus į tai, ką galime matyti šiuolaikiniuose miestuose – tačiau yra šiek tiek kitoks, todėl primena mažiau išsivysčiusios bendruomenės.
Nuo paskutinės didelio masto ekspedicijos 2005 m. ši vieta iš esmės liko nepaliesta, tačiau kai kurie ekspertai ragina grįžti į šią vietą – kurią kai kas nori matyti net ir kaip prarastąją Atlantidą, rašo „Daily Star“.