Manoma, kad tai yra ketvirtas pagal dydį deimantas pasaulyje – garsusis 137 karatų geltonas kriaušės formos brangakmenis, kuris kadaise buvo Austro-Vengrijos imperijos lobis, dingęs iš viešumos, kai 1918 m. žlugo Austrijos monarchija.
Dešimtmečius istorikai spėliojo, kad jis buvo pavogtas, prarastas per Antrąjį pasaulinį karą arba supjaustytas ir parduotas.
Tačiau po praeitą mėnesį įvykdyto brangakmenių vagystės Luvre imperijos dinastijos palikuonis Karlas fon Habsburgas-Lotaringas atskleidė, kad jis buvo saugomas banke Kvebeke.
Šeimos paslaptis
K. von Habsburgas-Lotaringas „New York Times“ pasakojo, kad jo močiutė – paskutinė Austrijos imperatorienė Zita – bėgdama nuo artėjančių nacių pajėgų slapta pervežė deimantą į Kanadą, kartu su kitais vertingais daiktais.
Norėdama apsaugoti brangakmenį, ji jo buvimo vietą atskleidė tik savo sūnums ir nurodė jiems išlaikyti paslaptį 100 metų po jos vyro Karolio I mirties 1922 m.
Nuo tada šeima laikėsi pažado ir informaciją perduodavo tik keliems kiekvienos kartos nariams.
K. von Habsburgas-Lothringenas sakė, kad daugelis jo artimų giminaičių, įskaitant ir jį patį, ilgą laiką pasakojimą apie deimanto buvimo vietą laikė tik šeimos legenda. „Aš pats iki šiol nežinojau apie deimanto egzistavimą, todėl [kai žurnalistai paklausė], man buvo lengva atsakyti į šiuos klausimus sąžiningai“, – sakė jis.
Būsimos parodos
K. von Habsburgas-Lothringenas pridūrė, kad dabar jis tikisi, jog deimantas, kartu su kitomis šeimos vertybėmis saugomomis Kvebeko banke, turėtų būti eksponuojamas Kanadoje kaip padėkos ženklas šaliai už ilgametę apsaugą.
„Jis turėtų būti saugomas čia, Kanadoje, – sakė imperatoriaus palikuonis. – Jis turėtų būti kartais eksponuojamas Kanadoje, kad žmonės galėtų pamatyti šiuos dalykus.“
Tačiau Austrija taip pat susidomėjo šiuo atveju – teigdama, kad atgautas brangakmenis galėtų būti laikomas šalies kultūros paveldu.
Po „New York Times“ straipsnio paskelbimo šalies kultūros ministras Andreasas Bableris sakė, kad šis klausimas reikalauja „nedelsiamo peržiūrėjimo“.
„Jei paaiškės, kad Florencijos deimantas yra Austrijos Respublikos nuosavybė, – sakė jis, – aš inicijuosiu brangakmenio grąžinimo procesą.“
