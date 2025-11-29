Ar esama kokių nors įrodymų, kad muzikos grojimas augalams yra naudingas? Štai ką rodo mokslas

Pirma, akivaizdu, kad augalai neturi nei ausų, nei smegenų, todėl jie negali vertinti muzikos taip, kaip mes. Tačiau dėl neseniai atliktų tyrimų dabar žinome, kad jie ne tik gali aptikti vibracijas savo aplinkoje, bet ir pakeisti savo elgesį remdamiesi gauta informacija.
Viename tyrime baltažiedžiai vaireniai (Arabidopsis thaliana) veikiami vikšrų kramtymo garsų pagamino daugiau kartaus toksino, kurį naudoja kaip gynybą. Įdomu tai, kad šie augalai netgi sugebėjo atskirti lapų kramtymo vibracijas nuo vėjo ar vabzdžių poravimosi garsų – netgi kai jų dažnis buvo panašus – ir aktyvavo gynybą tik susidūrę su grėsme.
Augalai taip pat reaguoja į palankias galimybes. Kai kurie augalai, pavyzdžiui, pomidorai, šilauogės ir kiviai – išskiria žiedadulkes tik tada, kai jas suvirpina tam tikros rūšies apdulkinančios bitės, ignoruodamos kitų bičių skleidžiamus garsus. Tai gali įvykti gana greitai. Paaiškėjo, kad vos per tris minutes po to, kai buvo paleistas bičių skraidymo garsas, nakvišų nektaras tapo turtingesnis cukrumi. Mokslininkai netgi pranešė, kad žirniai gali nukreipti savo šaknų augimą link tekančio vandens garso.
Vis dėlto, kaip žino kiekvienas, kuris yra girdėjęs pradedantįjį groti smuiku, yra didelis skirtumas tarp triukšmo ir „muzikos“, o eksperimentai, skirti išbandyti pastarosios poveikį augalų augimui, parodė nevienareikšmiškus rezultatus. Neseniai atliktas tyrimas parodė, kad kai kurie muzikos kūriniai buvo susiję su žymiai pagerėjusiu salotų augimu, bet neturėjo jokio poveikio mėlynžiedei liucernai.
Kalbant apie triukšmą, kitas tyrimas parodė, kad šalavijų ir medetkų augalai, kasdien 16 valandų veikiami nuolatiniu eismo triukšmu, augo žymiai prasčiau. Ar toks foninis triukšmas galėjo trukdyti jiems aptikti svarbius garsinius ženklus? Šiuo metu mes tiesiog nesame tikri.
Šios istorijos moralas? Dėl naujausių tyrimų žinome, kad augalai ne tik reaguoja į garsą, bet ir gali būti juo labai paveikti. Tačiau kadangi daugelis dalykų vis dar lieka paslaptimi, mes nežinome pakankamai, kad galėtume patikimai nuspėti, kokie garsai – kokio dažnio, garsumo ar net trukmės – duos norimus rezultatus. Taigi, prieš pradėdami 24 valandas per parą savo augalams groti Katy Perry, prisiminkite, kad jie už tai nebūtinai bus jums dėkingi – kaip ir jūsų kaimynai, rašo J. Wongas.