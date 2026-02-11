Brazilijoje aptikta nauja „zombių grybo“ rūšis: užkrėtusi vorą, visiškai perima jo kūną

Užpuola vorus ir išnaudoja jų kūnus
Šis grybas užkrečia vadinamuosius „liukų statytojus“ – nendriavorius vorus, kurie miško paklotėje įsirengia požemines slėptuves su dangteliu. Iš jų voras tyko grobio, būtent tokiose slėptuvėse grybą ir aptiko tyrėjai.
Pirmą kartą jis pastebėtas 2022 m. lapkritį – brazilų mikologas, Kopenhagos universiteto docentas Joao Paulo Machado de Araujo su kolegomis miško paklotėje pamatė tik nedidelę grybo viršūnę. Brazilas atsargiai atkasinėjo ją peiliuku, kol paaiškėjo, kad vaisiakūnis išaugęs iš jau nugaišusio voro. Grybas buvo užkrėtęs nendriavorį, o perėmęs voro kūną iš jo išaugino vaisiakūnį, kuriuo plinta naujos sporos.
Kaip veikia „zombių grybai“
„Zombių grybais“ šios rūšys pradėtos vadinti po serialo „The Last of Us“, tačiau realybėje jų veikimas daug paprastesnis – tai parazitiniai organizmai, užkrečiantys savo šeimininką ir pamažu užvaldantys jo kūną.
Brazilas mokslininkas aiškina, kad kai grybo sporos patenka ant voro, jos prasigręžia pro egzoskeletą ir patenka į hemolimfą – skystį, atliekantį kraujo funkciją. Ten grybo ląstelės sparčiai dauginasi ir užvaldo visą organizmą.
„Grybas išskiria medžiagas, kurios slopina šeimininko imuninę sistemą, ir galiausiai voras žūsta“, – teigia mokslininkas.
Norėdami tiksliai nustatyti naujos rūšies genetinius skirtumus, mokslininkai pasitelkė nešiojamą sekvenavimo įrenginį „Oxford Nanopore“, leidžiantį atlikti genetinę analizę tiesiog miške, kol grybas dar šviežias. Tai suteikia daug tikslesnius rezultatus nei bandiniai, kurie ilgai keliauja iki laboratorijos.
Karališkųjų Kew sodų mikologas Vasco Fashade sako: „Kai grybo audinys dar gyvas, tikimybė gauti aukštos kokybės genetinę seką yra kur kas didesnė.“
Ne vienas grybas, o visa grupė
Anksčiau panašūs parazitiniai grybai Japonijoje, Tailande ir JAV buvo priskiriami vienai rūšiai – Purpureocillium atypicola. Tačiau detalesnė analizė parodė, kad šie organizmai turi genetinių ir morfologinių skirtumų.
„Turimi duomenys rodo, kad Purpureocillium atypicola iš tikrųjų yra kelių artimų rūšių kompleksas, o Purpureocillium atlanticum – viena iš jų“, – sako brazilas.
Mokslui žinoma dešimtys rūšių, populiariai vadinamų „zombių grybais“. Garsiausia – Ophiocordyceps, kuri pasirodė BBC dokumentikoje „Planet Earth“, o vėliau įkvėpė ir žaidimo, ir serialo „The Last of Us pasaulį“ kūrėjus.
Šis grybas gali paveikti skruzdėlių nervų sistemą ir priversti jas lipti aukštyn, kad grybui būtų lengviau išplatinti sporas.
Mokslininkas pabrėžia, kad Purpureocillium ir Ophiocordyceps priklauso tai pačiai šeimai: „Jie gana artimi – galima sakyti, pusbroliai.“
Žmonėms nepavojingi
Nors paralelės su fantastika ryškios, mokslininkai pabrėžia, kad Purpureocillium atlanticum yra specializuotas grybas ir puola tik nendriavorius vorus. Duomenų, kad jis galėtų kelti grėsmę žmonėms ar kitiems gyvūnams, nėra.
grybaigrybienaorganizmas
Rodyti daugiau žymių