Mokslininkai negalėjo patikėti tuo, ką rado – tai iš esmės gali keisti medicinos ateitį

Apie šį neeilinį rumunų atradimą skelbia portalas „Popular Science“.
Kaip atskleidė genomo analizė, ši itin sena bakterija turi daugiau nei 100 atsparumo genų. Tai parodo, kad apsaugos mechanizmai nuo antibiotikų gamtoje egzistavo dar gerokai prieš žmonijai pradedant taikyti antibakterinį gydymą.
„Psychrobacter SC65A.3 padermė pasižymi atsparumu daugeliui šiuolaikinių antibiotikų. Tačiau ji taip pat gali slopinti kai kurių antibiotikams atsparių superbakterijų augimą“, – atkreipė dėmesį Rumunijos akademijos Bukarešto biologijos instituto mikrobiologė dr. Kristina Purcarea.
Atsparumas antibiotikams atsiranda, kai bakterijos mutuoja ir tampa atsparios antibiotikams, kuriuos gydytojai naudoja infekcijoms gydyti. Dėl to tam tikras bakterines infekcijas gali būti sunku gydyti, ir tai tampa vis didesne problema.
Pasaulio sveikatos organizacijos skaičiavimais, 2019 m. dėl to visame pasaulyje mirė 1,27 mln. žmonių. Naujų antibiotikų šaltinių paieška yra labai svarbi visuomenės sveikatos ir, žinoma, medicinos ateičiai.
Nustatyta, kad bakterija atspari dešimčiai antibiotikų rūšių, naudojamų tuberkuliozei, šlapimo takų infekcijoms ir kolitui gydyti, įskaitant rifampiciną ir vankomiciną.
Norėdami gauti mėginius, tyrėjai Didžiojoje olos salėje išgręžė 24 metrų ilgio ledo kerną (cilindro formos mėginį). Šis ledo sluoksnis leidžia tiesiogiai prisiliesti prie 13 tūkst. metų klimatos istorijos.
Kaip rašo „Popular science“, išskirtos bakterijos genomo skenavimas atskleidė apie 600 genų, kurių funkcijos vis dar nežinomos. Mokslininkai svarsto, kad kai kurie iš jų gali padėti kurti naujus medicininius sprendimus. Be to, identifikuota 11 genų, galinčių naikinti ar slopinti kitus virusus, grybus bei bakterijas.
Tyrėjai pabrėžia, kad šis atradimas turi dvi puses. Dėl klimato kaitos tirpstant senoviniam ledui, tokie atsparumo genai gali išplisti tarp šiuolaikinių mikroorganizmų ir dar labiau apsunkinti pasaulinę antibiotikų atsparumo krizę.
Kita vertus, unikalūs fermentai ir antimikrobiniai junginiai, kuriuos gamina Psychrobacter bakterijos, gali tapti pagrindu naujos kartos vaistams.
K. Purcarea sako, šios bakterijos gali būti itin svarbios medicinos pažangai, tačiau su jomis būtina dirbti laikantis griežtų saugumo reikalavimų, kad būtų išvengta nekontroliuojamo plitimo.
„Šios senovinės bakterijos yra labai svarbios mokslui ir medicinai. Tačiau laboratorijoje būtina laikytis atsargumo ir saugos priemonių, kad būtų sumažintas nekontroliuojamo plitimo pavojus“, – apibendrina mokslininkė iš Rumunijos.