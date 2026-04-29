Baltijos jūros dugne – istorinis lobis: toks radinys pasitaiko retai

Manoma, kad laivas, kuris dar neidentifikuotas, buvo pastatytas XVI amžiaus pabaigoje, taigi jis yra senesnis už žymųjį XVII amžiaus Švedijos karo laivą „Vasa“, kuris, ištrauktas iš jūros dugno 1960 m., dabar eksponuojamas Stokholmo muziejuje.
Karinių jūrų pajėgų laivas senovinio laivo liekanas aptiko per karines pratybas 2025 m. pabaigoje Kalmaro sąsiauryje, esančiame tarp Švedijos pietrytinės žemyninės dalies ir Elando salos Baltijos jūroje.
„Atlikus dendrochronologinę dalies nuolaužų analizę, rezultatai rodo, kad laivas buvo pastatytas 16 amžiaus pabaigoje“, – sakoma Kalmaro apskrities administracinės valdybos pareiškime, turint omenyje mokslinį medienos ir medžių datavimo metodą.
„Laivo liekanos turi didelę kultūrinę istorinę vertę“, – pareiškime teigė antikvaras Danielis Tedenlindas.
Radimvietė šiuo metu yra saugoma, ją stebi pakrančių apsaugos tarnyba, ji paskelbta istoriniu paminklu. Netoli šios teritorijos draudžiama nardyti, žvejoti ar stovėti išmetus inkarus.
Dėl Baltijos jūrai būdingo derinio – sūraus vandens, šalčio, tamsos ir mažo deguonies kiekio – daugelis nuskendusių medinių laivų išlieka geros būklės.
