Mokslas ir ITNeįtikėtini faktai

Japonijoje už beveik 700 tūkst. dolerių parduotas kosmose pagamintos sakės buteliukas

2026 m. balandžio 30 d. 11:54
Jūras Barauskas
Nedidelis buteliukas japoniškos sakės, pagamintos iš kosminėje erdvėje fermentuotos misos, buvo parduotas už beveik 700 tūkst. dolerių, pranešė jos gamintoja, šiuo metu ieškanti būdų, kaip šį gėrimą gaminti Mėnulyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Sakės gamintoja „Dassai“ susivienijo su aviacijos ir inžinerijos bendrove „Mitsubishi Heavy Industries“, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakės ingredientais nusiųstų į Tarptautinę kosminę stotį (TKS).
Kaip teigiama antradienį šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko TKS patalpose, kuriose buvo imituojama Mėnulio gravitacija.
Vasarį misa grįžo atgal į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 mililitrų sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 mililitrų talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 110 milijonų jenų (686 tūkst. JAV dolerių). Likę 16 mililitrų buvo skirti degustacijai.
„Ji pasižymi ryškiu rūgštingumu. Jos skonis yra gerai subalansuotas ir sodrus“, – naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Dassai“ atstovė spaudai. Pasak abiejų įmonių, pardavus gėrimą gauta suma bus paaukota Japonijos kosmoso plėtros projektams finansuoti.
„Šio eksperimento rezultatas įrodo, kad sakę gaminti įmanoma net ir Mėnulio gravitacijos sąlygomis, naudojant procesą, panašų į tą, kuris taikomas Žemėje“, – teigė įmonės.
„Dassai“ teigia, kad iki 2050 m. Mėnulyje nori pastatyti sakės daryklą, kad „pagerintų būsimų Mėnulio gyventojų gyvenimo kokybę“.
JaponijasakėAlkoholis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.