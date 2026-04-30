Japonijoje už beveik 700 tūkst. dolerių parduotas kosmose pagamintos sakės buteliukas

Sakės gamintoja „Dassai“ susivienijo su aviacijos ir inžinerijos bendrove „Mitsubishi Heavy Industries“, kad pagamintų specializuotą alkoholio gamybos įrangą ir ją kartu su sakės ingredientais nusiųstų į Tarptautinę kosminę stotį (TKS).
Kaip teigiama antradienį šių dviejų įmonių paskelbtame bendrame pranešime, alkoholio fermentacijos procesas lapkričio mėnesį vyko TKS patalpose, kuriose buvo imituojama Mėnulio gravitacija.
Vasarį misa grįžo atgal į Žemę, o kovo mėnesį Japonijoje iš jos buvo pagaminta 116 mililitrų sakės. Gėrimas buvo supiltas į 100 mililitrų talpos buteliuką ir nežinomam pirkėjui parduotas už 110 milijonų jenų (686 tūkst. JAV dolerių). Likę 16 mililitrų buvo skirti degustacijai.
„Ji pasižymi ryškiu rūgštingumu. Jos skonis yra gerai subalansuotas ir sodrus“, – naujienų agentūrai AFP sakė bendrovės „Dassai“ atstovė spaudai. Pasak abiejų įmonių, pardavus gėrimą gauta suma bus paaukota Japonijos kosmoso plėtros projektams finansuoti.
„Šio eksperimento rezultatas įrodo, kad sakę gaminti įmanoma net ir Mėnulio gravitacijos sąlygomis, naudojant procesą, panašų į tą, kuris taikomas Žemėje“, – teigė įmonės.
„Dassai“ teigia, kad iki 2050 m. Mėnulyje nori pastatyti sakės daryklą, kad „pagerintų būsimų Mėnulio gyventojų gyvenimo kokybę“.