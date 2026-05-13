Legendinė 4 dolerių moneta parduota už 2 100 000 dolerių

JAV aukciono „Heritage Auctions“ balandžio pabaigoje surengtame aukcione brangiausiai parduotu eksponatu tapo 1879 m. nukalta 4 dolerių nominalo aukso moneta – kuri buvo parduota už 2,1 mln. JAV dolerių.
„Kai susiduria legendinės monetos ir žinomi, aistringi kolekcininkai, numizmatikos istorija gali būti perrašyta – ir būtent tai mes matėme mūsų „Central States“ aukcione, – spaudos pranešime cituojamas „Heritage“ vykdantysis viceprezidentas Toddas Imhofas. – 1879 m. „Coiled Hair Stella“, kuri buvo aukciono lyderė, yra puikus pavyzdys – prieš pasiekdama rekordinį rezultatą, ji sulaukė 59 pasiūlymų.“
Aukcionų namai teigia, kad ši aukso moneta yra viena iš rečiausių ir vertingiausių kolekcinių monetų – nes egzistuoja tik 14 žinomų šios monetos egzempliorių.
Antra pagal brangumą aukcione parduota moneta tapo 10 dolerių nominalo „Indian Eagle – ji parduota už 1 586 000 JAV dolerių.
