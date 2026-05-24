Didžiausias romėnų sidabro lobis už imperijos ribų: ką slepia Vokietijoje rasti reliktai

Atėnės dubuo, dar vadinamas Minervos dubeniu pagal deivės romėniškąjį vardą, yra vienas iš keturių lobio dubenų su puošniu emblema centre. Pasak Berlyno Senienų muziejaus, kurio kolekcijoje yra Hildesheimo lobis, sidabrinis Atėnės dubuo yra maždaug 25,3 cm skersmens ir sveria net du kilogramus – maždaug tiek, kiek sveria 23 centimetrų skersmens ketaus keptuvė.
Atėnė – graikų išminties ir jaunystės deivė – sėdi ant uolos su skydu po pažastimi ir plunksnuotu šalmu ant galvos, o po ranka pasidėjusi egidę (skydą). Priešais Atėnę yra uola, apjuosta alyvuogių vainiku, ant kurios tupi šventoji deivės pelėda. Nors didžioji dalis dubens yra sidabrinė, ant Atėnės suknelės, egidės ir pelėdos, taip pat ant dviejų uolų formų yra aukso akcentų, teigia archeologė Gertrud Platz-Horster. Pasak Senienų muziejaus, Atėnės emblema greičiausiai buvo pagaminta II a. pr. m. e., o I mūsų eros amžiuje šiai emblemai buvo sukurtas naujas dubuo. Kaip teigia G. Platz-Horster, daugelyje Hildesheimo lobio indų matyti nusidėvėjimo ir remonto pėdsakai – o tai leidžia manyti, kad šie indai buvo kaupiami ilgą laiką.
Atsižvelgiant į tai, kad lobis datuojamas I a. ir buvo rastas centrinėje Vokietijoje, kai kurie ekspertai mano, kad šie indai kažkada priklausė svarbiam romėnų karo vadui, kuris galėjo juos paslėpti nuo priešų. Arba lobis gali būti grobis, kurį germanų gentys paslėpė po to, kai jį užgrobė.
Galbūt garsiausias romėnų generolas, kovojęs su germanų gentimis imperatoriaus Augusto valdymo laikotarpiu, buvo Publijus Kvinktilijus Varus, kuris 9 mūsų eros metais Teutoburgo miško mūšyje prarado tris romėnų legionus. Romos istorikas Suetonijus rašė, kad Augustas buvo taip nusiminęs dėl praradimo, kad sušuko: „Quintili Vare, legiones redde!“ – tai reiškia „Kvinktilijau Varai, grąžink man mano legionus!“ Po pralaimėjimo Varus nusižudė, nes nenorėjo susidurti su sugriauta politine karjera, o Augustas nutraukė savo ekspansijos į Vokietiją kampaniją.
Neatsižvelgiant į tai, ar Atėnės dubuo priklausė Varui, ar ne, Hildesheimo lobis garsėja kaip didžiausia romėnų sidabro kolekcija, rasta už imperijos sienų, rašo „Live Science“.
