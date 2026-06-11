Retas Afrikos imperijos dirbinys kadaise padėjo vyrui Teksase išgelbėti gyvybę

Ašančių voro ornamentas pagamintas iš aukso, vario ir sidabro lydinio, teigia Dalaso Meno muziejus (JAV), kuris 2014 m. įsigijo šį daiktą iš Teksaso šeimos. Voras yra 10,2 x 7,3 cm dydžio ir galbūt kažkada buvo pritvirtintas prie Ašančių ceremoninio kalavijo. Jis greičiausiai buvo išvežtas iš Ganos XIX a. pabaigoje kartu su šimtais kitų karališkųjų aukso dirbinių per vieną iš anglų ir ašančių karų, kai Didžioji Britanija plėtė savo kontrolę Aukso Krante.
1884 m. Aukso Kranto britų gubernatorių serą Samuelį Rowe'ą aplankė imperijos sostinėje Kumasi esančio ašančių karališkojo teismo vyriausiasis atstovas Bosommuru. Per valstybinį vizitą jis padovanojo Rowe'ui auksinį vorą kaip Kwaku Dua II draugystės ženklą. Pasak Dalaso meno muziejaus kuratorės Roslyn Walker, tyrinėjusios voro istoriją, Bosommuru sakė, kad voras yra išminties simbolis ir tik karalius gali nešioti voro emblemą ant savo kalavijo.
Tačiau S. Rowe nusprendė grąžinti auksinį vorą karaliui – nes britų pareigūnams buvo draudžiama priimti dovanas, todėl jis nusiuntė jį atgal į Kumasi su britų pasiuntiniu Robertu Low Brandonu-Kirby. Neaišku, kaip R. Brandonas-Kirby tapo aukso voro savininku, bet jis atsivežė dirbinį į JAV, kur sudarė sandėrį su škotu Jamesu Cree, kad nusipirktų žemės pietvakariuose – ir supykdė vietinius gyventojus, kurie manė, kad R. Brandonas-Kirby yra nepaprastai pompastiškas ir grubus.
R. Walker pažymėjo, kad, pagal Charleso Cree pasakotą šeimos istoriją, „B.K. tapo nepopuliarus tarp vietos gyventojų. Jis sužinojo, kad linčiuotojų būrys ruošiasi jį nužudyti, todėl greitai pardavė vorą už mažą kainą mano seneliui [Jamesui] ir buvo išgabentas iš šalies marinuotų agurkų statinėje“. Auksinis voras buvo perduodamas iš kartos į kartą Cree šeimos nariams – kol jį įsigijo Dalaso meno muziejus.
Pasak R. Walker, šis daug keliavęs karališkasis ašančių voras yra vienintelis tokio tipo, ir „iki šiol [Ašančių] kolekcijose nėra rasta jokių kitų liejinių auksinių vorų“.