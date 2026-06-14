Kodėl Visaginas siejamas su drugeliu, o Rietavas – su lempute? Įdomiausios Lietuvos miestų istorijos

Kartais vos kelis šimtus gyventojų turintis kaimelis slepia įspūdingus architektūros objektus ar svarbius istorinius faktus. Būtent tokios vietos leidžia atrasti Lietuvą iš naujo. Kai kurios Lietuvos vietovės stebina net ir šypseną keliančiais pavadinimais.
Regionai.lt šiandien kviečia pažvelgtus į išskirtines mūsų šalies vietoves. Šiame tekste apžvelgiamos vietovės turi kuo nustebinti – ar tai būtų pavadinimas, ar lankytinos vietos. Taigi, pažvelkime, kuo mus gali nustebinti šios Lietuvos gyvenvietės.
Maži miesteliai – didelė istorija
Lietuvoje yra ne vienas miestelis, kuris pagal gyventojų skaičių atrodo kuklus, tačiau turi kuo nustebinti. Bene geriausiai šį apibūdinimą atitinka Troškūnai. Tai ne tik vienas mažiausių miestų visoje šalyje, tačiau čia stūkso ir akį traukiantis bernardinų vienuolynas.
Susiję straipsniai
Čia esanti Troškūnų Švč. Trejybės bažnyčia suprojektuota architekto Martyno Knakfuso ir pastatyta dar XVIII amžiaus pabaigoje, derinant vėlyvojo baroko ir klasicizmo bruožus. Nors vėliau buvo rekonstruota, jos išorėje iki šiol vyrauja pirminė architektūrinė idėja.
Šalia esantys bernardinų vienuolyno pastatai ir varpinė sudaro vientisą ansamblį, atspindintį to laikotarpio architektūrą, nuo kuklesnių vienuolyno formų iki išraiškingesnių klasicizmo elementų.
Mažų miestelių sąraše privalo atsidurti ir Panemunė, kur gyvena vos keli šimtai gyventojų, tačiau čia puikuojasi viena gražiausių pilių visoje Lietuvoje. Panemunės pilis iškilo strategiškai svarbioje vietoje prie Nemuno, kur dar nuo senų laikų kūrėsi baltų gentys ir stovėjo gynybinės pilys.
Manoma, kad čia galėjo būti kunigaikščio Vytenio dvaras, o netoliese esančios kalvos siejamos su jo ir žmonos kapais.
Pilį XVI amžiaus pabaigoje įsigijęs Januszas Eperyeszy pradėjo jos statybas, o vėliau palikuonys ją plėtė ir keitė, suteikdami baroko bruožų. XVIII amžiuje pilis perėjo Gelgaudų giminei ir tapo prabangia rezidencija, tačiau po sukilimų ir politinių įvykių buvo nusiaubta bei ilgainiui apleista.
Legendomis apipinti šalies kampeliai
Kai kurie miesteliai traukia ne tik savo išvaizda, bet ir pasakojimais. Čia būtina paminėti Merkinę, kuri garsi ne tik savo gamtos grožiu, bet ir istorija. IX tūkst. pr. m. e. Nemuno, Merkio, Stangės ir Straujos upių santakoje įsikūrė bene pirmieji Lietuvos gyventojai.
Daugelis Lietuvos valdovų yra teikę privilegijų Merkinei, o Žygimantas Augustas 1569 m. miestui suteikė Magdeburgo teisę ir patvirtinto miesto antspaudą su vienaragiu.
Vilniaus universiteto profesorius, poetas Motiejus Kazimieras Sarbievijus, dar XVII a., besižvalgydamas nuo Merkinės kalvų į Merkio ir Nemuno slėnį, į horizonte dunksančius miškus, lotyniškai rašė eiles apie medžioklę ir piemenėlių žaidimus.
Išskirtinę vietą šalies istorijoje turi ir Kernavė. Tai – pirmoji rašytiniuose šaltiniuose minima Lietuvos sostinė ir svarbiausias pagoniškosios Lietuvos politinis-ekonominis centras, nuo 2004 metų įtrauktas į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Nors žmonės šioje vietoje gyveno dar prieš kelis tūkstančius metų, tik XIII–XIV amžiais čia susiformavo tikras miestas su gatvėmis, dirbtuvėmis ir įspūdingu penkių piliakalnių gynybiniu kompleksu. Kernavė laikoma ir karaliaus Mindaugo sostine, o šiandien ji išlieka svarbiu istorijos ir kultūros simboliu.
Išskirtinės Lietuvos vietovės
Kai kurie šalies miestai stebina savo gamta, kiti – istorine reikšme ar įspūdingais statiniais. Tačiau kai kurios vietos gali nustebinti ir savo struktūra. Šiame kontekste būtina paminėti Visaginą, kuris iškilo dar sovietmečiu ir turėjo labai aiškų tikslą.
Šioje vietoje anksčiau buvo tik keli kaimai, tačiau dėl Drūkšių ežero artumo teritorija pasirinkta branduolinės energetikos projektui. Miestas pradėtas statyti 1975 metais, siekiant apgyvendinti iš visos Sovietų Sąjungos atvykusius specialistus ir jų šeimas.
Miesto planą, primenantį drugelio formą, sukūrė architektas V. Akutinas. Gatvės buvo projektuojamos plačios, be šviesoforų – galvojant apie galimą evakuaciją. Iš pradžių miestas vadinosi Sniečkumi, tačiau 1992 metais jam suteiktas Visagino vardas.
Ir tai tikrai ne vienintelis miestas, kuris stebina savo paskirtimi ar pačia struktūra. Paminėjimo verti ir Elektrėnai, kurie taip pat atsirado dėl energetikos poreikių ir yra laikomas vienu jauniausių miestų Lietuvoje. Tuo tarpu Zarasai garsėja unikalia apvalia miesto aikšte, o tokia forma šalyje itin reta.
Daugelis mūsų puikiai žino ir apie Kuršių Neriją, kur rasime Nidą, Juodkarantę, Preilą ir Pervalką. Šie miestai asocijuojasi su atostogomis, kurortais ir vasara. Negana to, šiandien tai UNESCO saugomas unikalus gamtos ir kultūros paveldas.
Išskirtiniai miestų pavadinimai
Mūsų šalies miestai gali nustebinti ir savo pavadinimais. Vienas tokių – Bezdonys. Tai miestelis Vilniaus rajono savivaldybėje, o jo pavadinimas daugeliui gali sukelti tam tikrų asociacijų, ar ne? Nors pavadinimas greičiausiai susijęs su Bezdonės (bedugnės) upeliu (rus. бездонный).
O Švenčionėliai išsiskiria mažybine forma, kuri miestų varduose pasitaiko gana retai. O Kudirkos Naumiestis stebina ilgu, dviejų dalių pavadinimu, susijusiu su istorine asmenybe. Savo vietą šalies istorijoje randa ir dar vienas šalies miestas.
Rietavo pavadinimas galbūt neatrodo išskirtinis iš pirmo žvilgsnio, tačiau čia pirmąsyk šalyje sužibo elektros lemputė, o tai įvyko dar 1892 metais. Tai įvyko praėjus vos 13 metų po lemputės išradimo ir 10 metų po pirmosios pasaulyje elektrinės atidarymo.
O kokius miestus ar šalies vietoves į šį sąrašą įtrauktumėte jūs?