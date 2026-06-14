Staigmena miško tankmėje: iššifravę paslaptingus rašmenis archeologai rado tai, ko mažiausiai tikėjosi

Pasak CBC, šis mįslingas atradimas įvyko visiškai atsitiktinai. Šimtmečius paslėpta plokštė tapo matoma tik tada, kai netoli Vavos miestelio, netoli Aukštųjų ežerų, nugriuvo medis. Atidžiau apžiūrėjus paaiškėjo, kad kažkas į maždaug 1 x 1,5 metrų plote išraižė 255 runas. Be to, buvo skirta laiko pridėti išsamią valties iliustraciją, dar 16 runų ženklų ir 14 „X“ ženklų.
Nuotraukos iš šios vietos netrukus atsidūrė priešais Ontarijo archeologijos švietimo centro prezidentą Ryaną Primrose'ą, kuris iš karto buvo sužavėtas šiais vaizdais. „Tai tikrai vienas iš mažiausiai tikėtinų atradimų mano karjeroje. Tai absoliučiai įspūdinga“, – sakė jis CBC.
Futharko runos
Tačiau R. Primrose’as nenorėjo, kad kas nors padarytų skubotas išvadas apie šį užrašą. Nors tiesa, kad vikingai prieš tūkstančius metų tyrinėjo dalį dabartinės Kanados teritorijos, jis abejojo, ar būtent jie yra atsakingi už šią paslaptingą žinutę. „Nenorėjome nieko skelbti viešai, kol neatliksime kuo išsamesnės analizės“, – sakė tyrėjas.
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Netrukus jis susisiekė su Upsalos universiteto runologijos profesoriumi emeritu Henriku Williamsu ir padėjo šiam žinomam ekspertui surengti vizitą į radimvietę. „Tris valandas sėdėjau po brezentu su žibintuvėliu, žiūrėdamas į runas, o kiti sėdėjo lauke ir šalo“, – prisimena H. Williamsas.
Grupės kantrybė ir ištvermė atsipirko. H. Williamsas galiausiai nustatė, kad žinutė buvo parašyta Futharko abėcėlės runomis. Futharkas, kurį pirmą kartą sukūrė ir naudojo germanų tautos tarp II ir VIII a., galiausiai išsivystė į supaprastintą versiją, kurią perėmė skandinavai. Pats abėcėlės pavadinimas „futhark“ – sudarytas iš pirmųjų šešių runų (fehu, uruz, thurisaz, ansuz, raidho ir kenaz) fonemų.
Tiek anglosaksai, tiek fryzai taip pat išplėtė futharką į savo variantus, tačiau žinios apie tai, kaip skaityti jo pirminę versiją, išnyko vėlyvaisiais viduramžiais (maždaug 1000–1300 m.), ir tik 1865 m. norvegų mokslininkui Sophusui Buggei pagaliau pavyko iššifruoti seniai prarastą kalbą.
Tačiau žmonės visoje Europoje žavėjosi runomis. XVII a. pradžioje švedų eruditas (ir okultistas) Johannesas Bureusas šiuos simbolius pritaikė sistemai, kuri apytikriai atitiko jo gimtosios šalies kalbą. Tai pasiekė kulminaciją 1611 m., kai buvo išleista švedų kalba parašyta „Tėve mūsų“ malda, užrašyta futharko runomis. Tačiau ši kanadietiška keistenybė tuo tikrai nesibaigia.
Naujausias užrašas
„Tai turėjo būti švedas, – apie asmenį, iškalusį runas, sako R. Primrose’as. – Ar čia apskritai buvo švedų?“
Remiantis jo tyrimais, XVII amžiuje čia jų nebuvo. Tačiau istoriniai dokumentai patvirtina, kad nuo XIX amžiaus pradžios „Hudson’s Bay Company“ į prekybos postus visoje Kanadoje pasiuntė švedų darbininkus. Ir taip sutapo, kad runiškoji J. Bureuso „Tėve mūsų“ malda buvo „publikuota“ iš naujo XIX amžiuje.
Apibendrinant, R. Primrose’as ir jo kolegos dabar kelia hipotezę, kad „Hudson’s Bay Company“ darbuotojas – arba darbuotojai – yra atsakingi už šį daug darbo reikalavusį projektą, kuris greičiausiai truko ne vieną dieną – o gal net ir ištisas savaites.
Gamtosaugininkai dabar bendradarbiauja su vietos žemės savininkais dėl nuomos sutarties, kad savo archeologinį atradimą paverstų viešąja paveldo vieta, kurioje būtų įrengta apsauginė konstrukcija, sauganti jį nuo gamtos stichijų.
R. Primrose’as prisipažino esąs „šiek tiek nusivylęs“, kad radinys greičiausiai yra vos kelių šimtmečių senumo, tačiau šį atradimą vis dar gaubia daugybė klausimų. Ar ši vieta buvo skirta religiniams susibūrimams, ar tai buvo vieno žmogaus pamaldumo išraiška? Prieš atsidengiant plokštę, ji buvo paslėpta po kelių centimetrų storio dirvožemio sluoksniu. Kadangi netoliese nebuvo rasta jokių kitų radinių – ar plokštė su maldos žodžiais buvo sąmoningai užkasta?
„Paslaptis neišnyksta vien dėl to, kad radinys yra naujesnis, nei tikėjomės. Kodėl jis buvo išraižytas būtent čia? Kodėl būtent šis tekstas? Atsakymų nėra, – sako mokslininkas. – O paslaptys visada traukia žmones.“
Parengta pagal „Popular Science“.
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