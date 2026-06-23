Mokslas ir ITNeįtikėtini faktai

Dievas persikels į internetą, o automobilis užuos tavo kvapą: ką žadėjo 2000-ųjų ateities vizijos ir kiek jų išsipildė Atsukam laiką

2026 m. birželio 23 d. 21:27
Lrytas Premium nariams
Šio amžiaus pradžioje dienraštis „Lietuvos rytas“ publikavo vizionierišką tekstą, kuriame apžvelgė, kokia galėtų būti žmonijos ateitis artimiausiais dešimtmečiais.
Daugiau nuotraukų (1)
DollyklonavimasMėnulis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.