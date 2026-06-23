Orai
Lrytas.tv
Horoskopai
TV programa
Laikraščio prenumerata
Lrytas EN
Kontaktai
Naujausi
Skaitomiausi
Lietuvos diena
Verslas
Sportas
Pasaulis
Žmonės
Sveikata
Daugiau
Gyvenimo būdas
Būstas
Bendraukime
Mokslas ir IT
Auto
Gamta
Maistas
Augintinis
Kultūra
Komentarai
Fotogalerijos
Projektai
Lrytas EN
Lrytas Premium
Karas Ukrainoje
Žalioji erdvė
FIFA 2026
Ačiū, Prezidente
Europos burės 2026
Darbo skelbimai
Mokslas ir IT
Neįtikėtini faktai
Dievas persikels į internetą, o automobilis užuos tavo kvapą: ką žadėjo 2000-ųjų ateities vizijos ir kiek jų išsipildė
Atsukam laiką
2026 m. birželio 23 d. 21:27
Lrytas Premium nariams
Šio amžiaus pradžioje dienraštis „Lietuvos rytas“ publikavo vizionierišką tekstą, kuriame apžvelgė, kokia galėtų būti žmonijos ateitis artimiausiais dešimtmečiais.
Daugiau nuotraukų (1)
Dolly
klonavimas
Mėnulis
Rodyti daugiau žymių