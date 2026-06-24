Net du pavyzdžiai, kad „amžinasis variklis“ tam tikra prasme egzistuoja

Beverly laikrodis: prisuka atmosfera
Šis mechaninis laikrodis, kurį 1864 m. Naujosios Zelandijos parodai sukūrė škotų matematikas ir astronomas Arthur Beverly, nuo pat paleidimo momento niekada nebuvo prisuktas rankiniu būdu. Šiuo metu jis stovi Otago universiteto Fizikos katedroje Dunedine.
Skirtingai nuo įprastų pastatomų laikrodžių, kuriuose pakabinamą svarelį reikia periodiškai pakelti raktu, Beverly išradimas tai daro automatiškai. Paslaptis slypi uždarame korpuse, kuriame yra apie viena kubinė pėda (apie 9 kubiniai centimetrai) oro, sujungta su judančia diafragma.
Kai per dieną kambario temperatūra pakinta 3,3°C, dėžutėje esantis oras išsiplečia arba susitraukia. Šio minimalaus diafragmos judesio pakanka, kad būtų pakeltas vidinis svarelis, o tai leidžia laikrodžiui veikti dar vieną dieną.
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Mechanizmas yra sustojęs tik keletą kartų: kai reikėjo išvalyti laikrodžio mechanizmą ar buvo nutikęs mechaninis gedimas, kai Fizikos katedra kėlėsi į naujas patalpas ir kelis retus atvejus, kai dienos temperatūros svyravimai kambaryje buvo mažesni nei reikalinga riba.
Elektrinis Oksfordo skambutis
Kitas nepaprastas prietaisas yra Anglijos Oksfordo universitete. Tai – 1840 metais fizikos profesoriaus Roberto Walkerio įsigytas elektrinis skambutis, kuris skamba nepertraukiamai jau daugiau nei 180 metų.
Mokslininkų skaičiavimais, per šį laiką mažytis metalinis rutuliukas, pakabintas ant šilko siūlo, į du varinius varpelius sudavė apie 10 milijardų kartų.
Jo veikimo principas pagrįstas elektrostatine trauka ir stūmimu: rutuliukas paliečia pirmąjį varpelį, įgauna krūvį ir yra stumiamas link antrojo. Palietęs antrąjį varpelį, jis pakeičia krūvį ir atskrenda atgal prie pirmojo. Kadangi šiam procesui reikia itin mažai energijos, žvakidžių formos sausosios baterijos (elektrocheminiai elementai) iki šiol neišsikrovė.
Paradoksaliausia tai, kad niekas pasaulyje tiksliai nežino, iš ko pagamintos šios baterijos. Prietaisas uždengtas sandariu stikliniu gaubtu, todėl galima stebėti rutuliuko judėjimą – bet garso nesigirdi, rašo „RBC Ukraine“.