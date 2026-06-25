Ši vieta – seniausias smūginis krateris Žemėje

Šiaurės ašigalio kupolo (angl. North Pole Dome) kraterį, dar žinomą kaip Miralga, kaip smūginę struktūrą 2025 m. pirmą kartą aprašė Chrisas Kirklandas iš Curtino universiteto Perte, Australijoje, ir jo kolegos. Jie apskaičiavo, kad jo plotis gali siekti iki 100 kilometrų.
Ch. Kirklandas ir jo komanda aptiko uolienų sluoksnį, kuriame buvo kūgio formos struktūrų, vadinamų smūginiais kūgiais, susidarančių tik po didelio smūgio – pavyzdžiui, susidūrimo su asteroidu. Pirminiame tyrime šios uolienos amžius nebuvo tiesiogiai nustatytas, tačiau remdamiesi koreliacijomis su datuotomis uolienomis viršutiniuose ir apatiniuose sluoksniuose, jie pasiūlė hipotezę, kad smūgis įvyko prieš 3,47 milijardo metų.
Tai reikštų, kad jis yra daugiau nei 1,2 mlrd. metų senesnis už Yarrabubba kraterį valstijos pietuose, kuris laikomas seniausiu patikimai datuotu asteroido smūgio krateriu Žemėje. Be to, tai būtų vienintelis žinomas smūgis iš Archėjaus eono – laikotarpio, kai visa planeta buvo milžiniškas, bet negyvenamas vandens pasaulis.
Tačiau kita komanda, kurios sudėtyje yra Aaronas Cavosie, taip pat dirbantis Curtino universitete, kategoriškai ginčija 3,47 mlrd. metų datavimą. Remdamiesi savo pačių atliktu šio regiono uolienų tyrimu, komandos nariai teigia, kad susidūrimas įvyko ne anksčiau kaip prieš 2,77 mlrd. metų.
Dabar Ch. Kirklandas ir jo kolegos teigia, kad jiems pavyko nustatyti rekristalizuotų mineralų, kuriuose yra smūginių kūgių, amžių kraterio vietoje. „Dabar mes iš tikrųjų pažvelgėme į uolienų vidų ir bandėme rasti mineralus, kurie tiesiogiai reagavo į smūgį pačioje uolienoje, o ne tik darėme koreliacijas“, – sako Ch. Kirklandas.
Remdamasi urano skilimo į šviną greičiu, komanda nustatė cirkonių, esančių smūginiuose kūgiuose, amžių – šie cirkoniai rekristalizavosi dėl asteroido smūgio jėgos. Be to, jie nustatė apatito, kuris, manoma, susiformavo smūgio sukurtame hidroterminiame sistemoje, amžių.
Tiek apatitas, tiek cirkoniai parodė, kad jų amžius yra apie 3,02 milijardų metų, sako Ch. Kirklandas. „Taigi dabar turime įrodymų, kad prieš 3 milijardus metų per uolienas sruvo labai karštas vanduo, taip pat įrodymų apie šį tikrai neįprastą kaitinimo ir rekristalizacijos procesą“, – sako jis.
Mokslininkas teigia, kad joks kitas žinomas procesas – pavyzdžiui, kalnų susidarymas ar regioninis metamorfizmas – negali lengvai paaiškinti mineralinių pokyčių smūgio paveiktose uolienose, nes nėra įrodymų, kad maždaug prieš 3,02 mlrd. metų šis regionas dėl tų procesų būtų buvęs įkaitintas ar deformuotas.
„Vienintelis procesas, kurį iš tiesų galime susieti su šiais mineraloginiais pokyčiais, yra susidūrimas, – sako jis. – Tai reiškia, kad geriausias įrodymas dabar yra 3 milijardų metų senumo susidūrimas, o tai yra, be abejonės, seniausias susidūrimo krateris planetoje.“
A. Cavosie džiaugiasi, kad kraterio amžius buvo žymiai patikslintas, tačiau mano, kad Ch. Kirklando komanda vis dar pervertina kraterio amžių.
„Nors man palengvėjo, kad šie autoriai atsisakė savo 2025 m. „3,5 milijardų metų senumo susidūrimo“ hipotezės, nemanau, kad jie pateikė įtikinamų argumentų ir [3,02 milijardų metų senumo] susidūrimui, – sako A. Cavosie. – Taigi, lėtas mokslo žengimas link tiesos tęsiasi.“
A. Cavosie teigia, kad jaunesnėse uolienose, kurių amžius siekia tik 2,77 mlrd. metų, aiškiai matomi susidūrimo kūgiai – o tai reiškia, kad susidūrimas turėjo įvykti po šios datos.
Jeilio universiteto mokslininkas Alecas Brenneris, kuris taip pat priklausė grupei, kritikavusiai pirminį tyrimą, sutinka su A. Cavosie, kad uolienos turi būti jaunesnės nei 2,77 mlrd. metų.
„Nors naujajame tyrime šis pastebėjimas atmetamas, nes šios uolienos „nebuvo datuotos“, jos yra tiesiogiai susietos su netoliese esančiomis uolienomis, kurių amžius buvo nustatytas“, – sako A. Brenneris.
Ch. Kirklandas teigia, kad pagrindinis skirtumas yra tas, jog jo komanda dabar tiesiogiai nustatė mineralų, esančių smūgio paveiktose uolienose, amžių. „Argumentas dėl jaunesnio amžiaus vis dar remiasi toli esančių, nedatuotų uolienų koreliacija, daugiausia pagrįsta palydoviniu kartografavimu, o ne tiesiogine geochemija ar geochronologija, – sako jis. – Dabar turime du mineralinius laikrodžius iš pačių smūgio uolienų, rodančius tą patį amžių. Štai kodėl tiesioginis datavimas yra svarbus.“
Tyrimas publikuotas žurnale „Geology“. Parengta pagal „New Scientist“.
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