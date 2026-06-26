Ką gėrė vikingai: mokslininkai ir aludariai atkūrė daugiau nei tūkstančio metų senumo alų

Bradforde įsikūrusi darykla bendradarbiavo su Leičesterio universiteto archeologu dr. Brianu Costello, siekdama atkurti alų, įkvėptą vikingų laikotarpio alaus darymo tradicijų.
Gautas alus yra 6 proc. stiprumo rūkytas kadagių elis, kuriame derinamos Šiaurės šalių „Kveik“ mielės, kadagio šakelės, kadagio uogos, tradiciniai grūdai, rugiai, rūkytas salyklas ir istorinis salyklas. Kūrėjų nuomone, tai yra vienas iš labiausiai į vikingų laikotarpio alų panašių gėrimų, pagamintų naudojant šiuolaikines alaus gamybos technologijas.
Skirtingai nuo daugelio tradicinių alaus rūšių, kurios remiasi vien tik išlikusiais rašytiniais receptais, šis projektas didžiąja dalimi remiasi archeologine medžiaga, atskleista vikingų laikotarpio kasinėjimuose, o taip pat eksperimentiniais alaus gamybos tyrimais, atliktais Skandinavijoje ir Vokietijoje.
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„Šio projekto idėja iš pradžių kilo iš praėjusiais metais paskelbtų tyrimų, kuriuose buvo nagrinėjami svaiginimasis ir ritualai vikingų laikais. Archeologija suteikia mums nepakartojamą galimybę suprasti, kaip žmonės virė ir vartojo alkoholį dar gerokai prieš atsirandant šiuolaikiniams receptams, – teigia B. Costello. – Daugelis ingredientų ir metodų, kuriuos naudojome, yra pagrįsti kasinėjimų duomenimis.
„Vikingų laikais grūdai buvo verčiami salyklu džiovinant virš atviros ugnies, o tai alui suteikdavo dūminį poskonį. Kadagiai buvo plačiai auginami ir naudojami visoje Skandinavijoje, o rugiai ir apyniai archeologiniuose šaltiniuose taip pat minimi kur kas anksčiau, nei daugelis žmonių įsivaizduoja.“
„Tai buvo tikrai įspūdingas bendradarbiavimas. Ne kasdien tenka prisidėti prie IX amžiaus alaus atgaivinimo, – teigia alaus daryklos pardavimų ir renginių vadybininkas Joshas Waldockas. – Norėjome sukurti kažką, kas atrodytų autentiška, bet kartu būtų geriama ir įdomu šiuolaikiniams kraftinio alaus gerbėjams. Dūminis salyklo charakteris, kadagio natos ir tradicinės „Kveik“ mielės sukuria alų, nepanašų į nieką, ką esame iki šiol virę.“
Istoriškai manoma, kad kadagio šakos alaus virimo procese buvo naudojamos kaip filtrai, konservantai ir antiseptikai – šios tradicijos Skandinavijos kaimo alaus daryklose tęsėsi šimtmečius. Šiaurės šalių „Kveik“ mielių naudojimas taip pat atspindi istorines šio regiono ūkiuose taikytas fermentacijos technikas, rašo „Yahoo News“.