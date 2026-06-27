Gamtinė katapulta: naujai atrastas voras medžioja tikrai originaliu būdu

Mokslininkai išmatavo, kad, kai žaliosios medžių skruzdės (Oecophylla smaragdina) sužadina voro spąstus, pagreitis siekia iki 1367 metrų per sekundę kvadratą – o tai prilygsta jėgai, 130 kartų didesnei už gravitacijos jėgą.
„Norėdami užfiksuoti tą akimirką, turėjome nustatyti kamerų kadrų dažnį nuo 5000 iki 7000 kadrų per sekundę – ko, sąžiningai sakant, man dar niekada neteko daryti filmuojant gyvūnus“, – sako Ajay Narendra iš Macquarie universiteto Sidnėjuje.
2022 m. Gregas Andersonas iš Australijos medicininių tyrimų instituto „QIMR Berghofer“ tapo liudininku, kaip žalioji medžių skruzdė buvo katapultuota į voro spąstus toli šiaurėje, Kvinslende. Tačiau neturėdamas tinkamos kameros įrangos, jis galėjo stebėti tik miglotą vaizdą, kaip grobis buvo nusviedžiamas keistai atrodančiu kūgio formos voratinkliu.
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Vėliau, 2023 m. pradžioje, A. Narendra ir Pranavas Joshi, taip pat dirbantis Macquarie universitete, 10 dienų tyrinėjo ir filmavo šiuos naktinius vorus, kurie dar neturi mokslinio pavadinimo, bet priklauso Propostira genčiai.
Jie vadinami vorais balistomis – pagal romėnų ginklą, kuris galėjo nusviesti didelius akmenis šimtus metrų į tolį.
Vorai dieną slepiasi po lapų apačia, o sutemus netrukus pradeda statyti spąstus – šis procesas gali trukti iki keturių valandų. Per tą laiką voras ištempia nuo 15 iki 60 glaudžiai susipynusių atotampos siūlų, kurie pritvirtinami prie lapo ir sudaro kūgio formą.
Sukonstravęs spąstus, voras ant jų užtepa tam tikrą cheminę medžiagą, kuri skatina žaliąsias medžių skruzdėles (bet ne kitas rūšis) pulti spąstus savo žandikauliais.
„Įtariu, kad šilkas yra smarkiai lipnus, – sako A. Narendra. – Žandikauliai iš tikrųjų negali atsiverti, kad skruzdėlė galėtų ištrūkti, jie būna sulipę.“
Skruzdė, kovodama su spąstais, bando išsilaisvinti, atpalaiduodama spąstų tvirtinimo tašką. Šiuo momentu prie kūgio pritvirtinti atotampos siūlai išmeta skruzdę beveik 30 centimetrų aukštyn, kur ji įsipainioja į pagrindinį voro voratinklį.
A. Narendra teigia, kad vorai greičiausiai taiko šią strategiją, siekdami pakelti grobį aukštyn nuo skruzdžių kelio miške ir taip išvengti pavojingo kolonijos kontrpuolimo.
Gali atrodyti, kad spąstų statymas kiekvienam maitinimuisi reikalauja daug pastangų – tačiau pasak tyrėjo, žaliosios medžių skruzdės yra itin patikimas maisto šaltinis. „Kai vorui reikia pavalgyti, jis tiesiog išeina, pastato voratinklį ir maistas pats ateina.“
Tyrimas publikuotas žurnale „Current Biology“. Parengta pagal „New Scientist“.
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